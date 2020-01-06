Избавиться от клопов и помыть за дивном на новогодних каникулах? Без проблем!

В Новый год может случиться всякое. Наши советы помогут вам в праздники наслаждаться отдыхом, не тратя нервы на решение проблем. 11 ситуаций в новогодние каникулы, когда понадобятся профессионалы.

1. Убираемся с профессионалами

После ухода гостей в квартире грязно? Пригласите профессионалов. Они вымоют пол, пропылесосят ковры так, что они станут, как новые, и отполируют до блеска стекла и зеркала.

Вы сделали ремонт, опять-таки обратитесь в специализированную компанию. После ремонта они вам все отчистят-отмоют!

2. Стираем и отдаем в химчистку

Если в вашей квартире маленькие дети, животные или большой наплыв гостей, со временем обивка на любимом диване покрывается пятнами или шерстью. Справиться с ними самостоятельно крайне проблематично. Свежесть и чистоту мебели на профессиональном оборудовании вернут сотрудники клининговых компаний.

3. Избавляемся от клопов

Вы который день просыпаетесь от зуда? Вероятнее всего, что в вашем доме поселились клопы. Казалось бы, вы все сутками напролет моете и скоблите, и откуда такая напасть? Хоть откуда. Проехались в маршрутке, маленький паразит заполз к вам сумку и вылез на остановке — вашем диване. Вывести их самостоятельно практически невозможно. Они могут на время убежать к соседям, а потом опять вернуться к вам. Самый эффективный способ борьбы с кровососущими — вызвать бригаду дезинсекторов.

4. Отогреваем авто

Машина для современного горожанина — второй дом, и, если вдруг она ломается, начинается паника. Главная проблема водителя зимой — аккумулятор. В зимний период на него выпадает двойная нагрузка, поэтому обратитесь в автосервис для проверки токового заряда к сети, определения уровня электролита и зарядки.

Если машина не заводится, мигните фарами и подождите минуту. Нет результата, а мороз 20-30 градусов, отогревайте авто в теплом гараже или вызывайте специалистов.

5. Ремонтируем технику

Во время кризиса приходится экономить, поэтому вопрос о сохранности бытовой техники и компьютеров стоит остро. Не торопитесь выбрасывать дорогой телевизор и очень нужную микроволновку. Специалисты сервисных центров починят недорого и быстро.

6. Очищаем канализацию

Как бы вы аккуратно не пользовались, канализация периодически забивается. Можно купить средства, прочищающие трубу, или тросик. Как показывает моя практика, если вода не уходит, то это не поможет. Опытный специалист за полчаса справится с засором, и год можно лить воду спокойно.

Вы еще не установили счетчики воды? Самое время это сделать.

7. Вызываем электрика

Пожары, особенно в частном секторе, не редкость. Неисправная электропроводка — одна из причин возгорания. Обезопасьте себя и своих близких и купите качественную электропроводку, которую должны устанавливать квалифицированные электрики. И на всякий пожарный случай заведите дома огнетушитель.

8. Обращаемся в ателье

У мужа порвались брюки, дочке нужно подшить рукава, а себе любимой хочется меховую обновку? Обращайтесь в бердские ателье.

Кроме ремонта одежды, вы можете пошить стильный костюм или элегантное платье и отреставрировать любимую шубу.

9. Стеклим балкон

Эта зима выдалась особенно теплой, но горожане все равно жалуются на низкую температуру в квартирах. Застеклив балкон, вы получите не только полезные метры, но и повысите температуру в квартире. Застеклить балкон можно в рассрочку.

10. Перевозим вещи

Вы купили новый шкаф или нужно старые вещи перевезти на дачу — без машины не обойтись. Трезвые грузчики бережно погрузят-выгрузят и поднимут на этаж. Для сохранности груза не забудьте тщательно упаковать и подписать коробки.

Обращайтесь в проверенные компании.

11. Убираем снег

Если жители многоэтажек на работу и домой ходят по почищенным дорожкам, благодаря заботе управляющих компаний, в частном секторе убирать снег приходится самим жильцам. Хорошо с утра проснуться и перекидать лопат 100, а то и 200. Если вы к такой «зарядке» не приучены, вызывайте специалистов, которые не только уберут снежные завалы, но и вывезут их.