Большой мусорный вопрос: связан ли с Ротенбергом регоператор и новая транспортная компания «Айсберг» Новосибирска?

ООО «Экология-Новосибирск» провела аукционы по выбору транспортной компании в регионе. Во всех выиграла одна компания «Айсберг». Директор компании-перевозчика «Эко-Лайн» в Искитиме уверен, что старые компании просто выживают с рынка.

Перевозчик мусора в Бердске не до получает деньги за работу

Не соглашается вывозить мусор в новом году перевозчик мусора компания «Эко-Лайн» в Искитиме. Как сообщил сайту «Весь Искитим» генеральный директор компании Сергей Каракчеев, он требует у регоператора ООО «Экологии-Новосибирск» сначала выплатить долги за прошлый год. Напомним, им должны 33 млн рублей, перевозчик подал иск в суд. Бердский перевозчик ООО «ЭкоСервис» получает деньги от регионального оператора с задержкой на три месяца. Неизвестно, зарастет ли мусором Бердск и Искитим после 1 января 2020 года. 700 млн рублей задолжал за вывоз мусора регоператор транспортникам На последнем заседании, отметил Каракчеев, «Экология-Новосибирск» заявила, что не готова к ответу.

Регоператор по обращению с ТКО «Экология-Новосибирск» провел аукционы на перевозку мусора по Новосибирской области. Все их выиграла одна компания — ООО «Айсберг».

— Среди учредителей компании «Айсберг» 49% у ИП Волкова, 51% у питерской конторы, которая связана с группой компании «ВИС», как и региональный оператор, — заявил Каракчеев 18 декабря.

Сергей Каракчеев уверен, что их просто выживают с рынка. Он считает, что подрядчикам последний год умышленно создавали условия, для того чтобы они не могли участвовать в конкурсе. Для участия нужно было обеспечение заявки в 25 млн рублей и иметь 4 млн рублей «на руках».

Как рассказал Каракчеев, по просьбе «Экология-Новосибирск» суд перенесли на 20 января.

— Регоператор будет тянуть до последнего. Есть процессуальные сроки — три года — это время будут тянуть. На суде до фактического рассмотрения материалов дела просто не дошли. Судьи назначаются приказом президента. Ротенберг — друг президента. Вынести какое-то решение против компании, которая принадлежит Ротенбергу, значит для каждого судьи не продлить себе срок, — заявил Каракчеев.

Сайт «Весь Искитим» проверил информацию. По данным «Единого государственного реестра юридических лиц» у ООО «Айсберг» и ООО «Экология-Новосибсрк» разные учредители. У регоператора ООО «Компания проектного финансирования» (учредитель ООО «Производственная фирма «ВИС»), а у перевозчика — АО «Трест №37 Ленинградспецстрой» (в писке из ЕГРЮЛ и на ресурсе «Спарк» учредитель не указан).

9 декабря «Экология-Новосибирск» опубликовала на своем сайте информацию о том, что ФАС признала жалобы компаний-перевозчиков необоснованными.

— Вы связи и не найдете, это очень простой способ в бизнесе, когда компанию записывают на другого человека, — отметил Кракчеев.

Также Сергей Каракчеев отмечает, что все дело в экономике. «Экология-Новосибирск» начисляет 260 млн юрлицам и физическим лицам, а объем транспортирования составляет 290 млн и еще 30 млн рублей нужно платить полигону. Нет 100% сбора и нет равноценного начисления. Кроме того, большинство юридических лиц не заключили договора с регоператором и не собираются этого делать. Соответственно, они не платят. Они выбрасывают в контейнеры жителей (Каракчеев отметил, что такие случаи они снимали на камеру).

— Если бы регоператор правильно начислял, контролировал договора, и те машины, которые заезжают на полигон, у них была бы экономика, — говорит Каракчеев.

Также Каракчеев рассказал, как им выписали штраф в сумму годовой прибыли.

— От домов, где больше трех квартир, по формальным признакам мусор должен вывозиться ежедневно. А если это восьмиквартирный деревянный барак, где один контейнер наполняется раз за две недели, мы возим отходы три раза в неделю. За этом нам выставили штраф за всю историю на 40 млн рублей. Вы можете возить год, а потом получить штраф в размере годового контракта, — сетует Каракчеев.

— Нам предложили остаться работать в 2020 году как субподрядной организации, но на треть дешевле, а это ниже уровня рентабельности. Я ответил, погасите задолженность и мы поговорим. Пока никто ничего не заплатил, — рассказал Сергей 23 декабря.

Как решится вопрос с вывозом мусора в Искитиме и Искитимском районе, читайте продолжение в ближайшее время.