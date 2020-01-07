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Разбили битами и расстреляли вандалы Mazda Atenza у пляжа «Ремикс» в Бердске

14:11 07.01.2020, Алена Романцова Фото: autoberdsk.ru
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По рассказу очевидцев около трех часов ночи к Mazda подъехала иномарка. Из нее вышли люди и разгромили автомобиль. Полицейские не смогли прокомментировать инцидент.

Разбили битами и расстреляли вандалы Mazda Atenza у пляжа «Ремикс» в Бердске
В Бердске на пляже «Ремикс» разгромили автомобиль Mazda

Вандалы разгромили Mazda Atenza ночью 6 января у пляжа «Ремикс» в Бердске. Как сообщают очевидцы, машину поставили на стоянку накануне 5 января. Около трех часов ночи к ней подъехала иномарка. Из нее вышли люди с битами и разбили стекла и бампер у Mazda. Все произошло быстро и дежуривший рядом охранник не успел среагировать. У машины с одной стороны разбиты все стекла и сломаны зеркала. Также сотрудники пляжа рассказывают, что на место происшествия выезжали полицейские. Хотя в пресс-службе главного управления МВД по Новосибирской области о данном инциденте ничего не известно.

— За последние сутки к нам не поступало подобных сообщений, — уточнил дежурный офицер 7 января «Курьер. Среда. Бердск».

На фото видны проемы, похожие на следы от пуль. Возможно, машина была еще и расстреляна. Видеокамеры в районе это места на пункте охраны нет.

Напомним, в эту же ночь с в 3.54 утра подожгли Honda Aссord у дома №1а по ул. Боровой Бердска. За поджог полицейские завели уголовное дело.

Разбили битами и расстреляли вандалы Mazda Atenza у пляжа «Ремикс» в Бердске
Разбили битами и расстреляли вандалы Mazda Atenza у пляжа «Ремикс» в Бердске
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От редакции

Быстро сработали?

Эрвин, 07 января 2020 14:17
Отличная работа полицейских. Так держать.

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