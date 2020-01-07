Разбили битами и расстреляли вандалы Mazda Atenza у пляжа «Ремикс» в Бердске

По рассказу очевидцев около трех часов ночи к Mazda подъехала иномарка. Из нее вышли люди и разгромили автомобиль. Полицейские не смогли прокомментировать инцидент.

В Бердске на пляже «Ремикс» разгромили автомобиль Mazda

Вандалы разгромили Mazda Atenza ночью 6 января у пляжа «Ремикс» в Бердске. Как сообщают очевидцы, машину поставили на стоянку накануне 5 января. Около трех часов ночи к ней подъехала иномарка. Из нее вышли люди с битами и разбили стекла и бампер у Mazda. Все произошло быстро и дежуривший рядом охранник не успел среагировать. У машины с одной стороны разбиты все стекла и сломаны зеркала. Также сотрудники пляжа рассказывают, что на место происшествия выезжали полицейские. Хотя в пресс-службе главного управления МВД по Новосибирской области о данном инциденте ничего не известно.

— За последние сутки к нам не поступало подобных сообщений, — уточнил дежурный офицер 7 января «Курьер. Среда. Бердск».

На фото видны проемы, похожие на следы от пуль. Возможно, машина была еще и расстреляна. Видеокамеры в районе это места на пункте охраны нет.

Напомним, в эту же ночь с в 3.54 утра подожгли Honda Aссord у дома №1а по ул. Боровой Бердска. За поджог полицейские завели уголовное дело.