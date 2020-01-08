Взорвалась лампочка: огонь уничтожил 4600 кв метра рынка «Центральный» в Искитиме. Жертв нет

14:32 08.01.2020, Алена Романцова и Марина Волкова Фото: Марина Волкова и читатели сайта "Весь Искитим"

На месте создан оперативный штаб, но здание не оцеплено. Вокруг собрались около 200 человек жителей города, многие шокированы масштабом пожара. Ущерб пока неизвестен, но по предварительным данным выгорел весь товар продавцов.

Сгорел центральный рынок в Искитиме

Почти 5 тысяч квадратных метров достиг пожар на центральном базаре Искитима сегодня, 8 января. Горит второй этаж здания и кровля. На месте создан штаб по ликвидации ЧС, работают все службы: пожарные, спасатели, «скорая помощь», полиция. «Курьер. Среда. Бердск» узнал, что на данный момент нет данных о пострадавших и пока не известен причиненный ущерб. Сотрудники базара, которые находились среди очевидцев происшествия сообщают, что в здании замкнула проводка, некоторые рассказывают, что даже взорвалась лампочка – из-за этого начался пожар.

В Единой диспетчерской службе Искитима оперативный дежурный Александр Гришков рассказал подробности.

— Сейчас там работают 8 машин. Еще с Бердска приедут на помощь. Сейчас пожар достиг 4600 кв. метров. Людей эвакуировали. О пострадавших пока нет информации, – уточнил Александр Васильевич 8 января.

— Жертв нет, — сказали на месте ЧП сотрудники «скорой помощи».

— Мы тушим около полутора часов, предварительные причины возгорания неизвестны. Оценить масштабы трагедии не рискну, – сказал сотрудник МЧС и не пожелал представиться «Курьер. Среда. Бердск».

Возле горящего здания собрались около двухсот человек. Никто из очевидцев не плачет, но все поражены случившимся.

— Я там работаю. Там что-то замкнуло. Мне кажется, что там выгорело все, — сказала женщина.

В здании наверняка много товаров и ущерб частникам торгующим ранее на базаре причинен огромный.

Место не оцеплено. Почему не оградили здание ЧП сотрудники МЧС затруднились ответить.

На данный момент работают 8 машин. С Бердска едут три пожарные машины.

Авторы видео корреспондент Марина Волкова и читатели сайта «Весь Искитим».