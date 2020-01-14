Незамеченным прошло 25-летие кровавого штурма Грозного

А ведь в первую чеченскую войну погибли тысячи военнослужащих, в том числе из Бердска. Давайте вместе вспомним страшные события декабря 1994-го.

В рубрику «Сообщи свою новость написал «Курьер. Среда. Бердск»:

— В последний день 2019 года исполнилось 25 лет с начала штурма Грозного. В декабре 1994-го российские войска вошли в Чечню. Началась первая чеченская война, унесшая жизни тысяч солдат и мирных жителей. Была бойня, в которой погибли в том числе жители Бердска. Из боя на площади «Минутка» в чеченской столице в ночь на 1 января 1995 ода не вышла группа бердчанина — капитана Игоря Лелюха. Некоторым из ее состава присвоили звание Героя России. Посмертно. Но до сих пор отношение к чеченской войне неоднозначное.

«Курьер. Среда. Бердск» готовит публикацию к годовщине тех страшных событий. И просит участников боевых действий, родных и друзей воевавших в Чечне откликнуться, поделиться воспоминаниями, мнением, фотографиями. Расскажем вместе, что на самом деле было на чеченской земле тогда, четверть века назад. Попробуем выяснить, кому была выгодна эта кровавая мясорубка.

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