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Незамеченным прошло 25-летие кровавого штурма Грозного

11:27 14.01.2020
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А ведь в первую чеченскую войну погибли тысячи военнослужащих, в том числе из Бердска. Давайте вместе вспомним страшные события декабря 1994-го.

В рубрику «Сообщи свою новость написал «Курьер. Среда. Бердск»:
— В последний день 2019 года исполнилось 25 лет с начала штурма Грозного. В декабре 1994-го российские войска вошли в Чечню. Началась первая чеченская война, унесшая жизни тысяч солдат и мирных жителей. Была бойня, в которой погибли в том числе жители Бердска. Из боя на площади «Минутка» в чеченской столице в ночь на 1 января 1995 ода не вышла группа бердчанина — капитана Игоря Лелюха. Некоторым из ее состава присвоили звание Героя России. Посмертно. Но до сих пор отношение к чеченской войне неоднозначное.

«Курьер. Среда. Бердск» готовит публикацию к годовщине тех страшных событий. И просит участников боевых действий, родных и друзей воевавших в Чечне откликнуться, поделиться воспоминаниями, мнением, фотографиями. Расскажем вместе, что на самом деле было на чеченской земле тогда, четверть века назад. Попробуем выяснить, кому была выгодна эта кровавая мясорубка.

Звоните в редакцию по тел. 3-00-10 или пишите на электронную почту bkurer@mail.ru, обозначьте тему «Чечня».

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Моё мнение Комментарий Поделиться
Гость, 14 января 2020 11:32
Зато Мы сейчас можем наблюдать последствия так называемых договоренностей с боевиками. Миллиардные вливания в дотационную республику.ПОЗОР. Зря парни погибали
Аноним, 14 января 2020 11:58
Де-фактов Россия эту войну проиграла

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