Погибшим 49-и при штурме Грозного в первую чеченскую войну открыл мемориальную доску губернатор в Новосибирске

85-я мотострелковая дивизия участвовала в ожесточенных боях на улицах столицы Чечни под новый 1995 год. Из 33 боевых машин пехоты БМП-3 в Новосибирск вернулось 7, а из 445 человек личного состава – около 100.

Губернатор Андрей Травников принял участие в открытии мемориальной доски воинам 85-й мотострелковой дивизии

В День флага России глава региона принял участие в церемонии открытия мемориальной доски воинам 85-й мотострелковой Ленинградско-Павловской Краснознамённой дивизии, участвовавшим в операции по восстановлению конституционного порядка в Чеченской Республике. Мероприятие состоялось в рамках празднования 110-летия Военного городка на площадке парка «Россия – моя история».

Андрей Травников напомнил, что 29 лет назад Верховный совет РСФСР, ещё не имея возможности утвердить триколор в качестве государственного флага, утвердил его в качестве национального символа и, таким образом, вернул россиянам историческое знамя.

«И все эти 29 лет нашей стране, как и прежде, приходится защищать свои границы, своих граждан, свой суверенитет и независимость. В эту новейшую историю России свои славные имена вписали и воины-сибиряки, новосибирцы – достойные продолжатели дела своих предков. Они укрепили славу сибирского воинства. К сожалению, не все они вернулись, и мы при каждом значимом случае чтим память солдат, сержантов и офицеров, сложивших свои головы, защищая свободу и независимость нашей Родины. Мы находимся в историческом месте – 110 лет Военному городку, этому гарнизону. Я подтверждаю, что наша обязанность совместно с Министерством обороны РФ – обеспечить достойное развитие этого знакового места с бережным сохранением того наследия, которое впитало в себя историю сибирского воинства», – подчеркнул губернатор.

Зампредседателя комитета по социальной политике, здравоохранению, охране труда и занятости населения Заксобрания Новосибирской области Сергей Конько отметил: «Благодаря тем ребятам, кто остался на полях сражений, и тем, кто выжил там – благодаря им мы живы, благодаря им наши дома не взрываются. Мы можем спокойно развиваться, растить своих детей. Память об этих ребятах должна быть на самом видном месте».

Заместитель председателя Совета депутатов Новосибирска, ветеран боевых действий Евгений Яковенко пояснил: «Это очень важно, что в день государственного праздника – День флага России – открыта ещё одна доска памяти о наших земляках. Такие памятные места очень важны для подрастающего поколения – они должны знать свою историю. А для ветеранов это – частичка души. Плюс – сама история Военного городка, энергетика этого места пропитана славой и доблестью российских, советских войск».

Для справки

Личный состав 85-й Краснознамённой Ленинградско-Павловской мотострелковой дивизии Сибирского военного округа под руководством генерал-майора Б. В. Егорова принимал участие в операции по восстановлению конституционного порядка в Чечне 1994-1996 гг. (т. н. «Первая чеченская кампания»).

Основой для сводной группы 85-й МСД стали 3-й мотострелковый батальон и артиллерийский дивизион 228-го ордена Александра Невского Севастопольского мотострелкового полка (228-й МСП). В тот период 228-й МСП был единственным формированием Российской армии, оснащённым новейшими боевыми машинами пехоты – БМП-3, проходившими экспериментальную эксплуатацию в войсках и стоявшими на заводской гарантии.

26 декабря 1994 г. воины покинули место постоянной дислокации в г. Новосибирске (Военный городок №17), а 30 декабря 1994 г. уже завершили разгрузку в районе станции Моздок и маршем выдвинулись в район сосредоточения российских войск.

30 декабря 1994 года З-й МСБ и артиллерийский дивизион (АДН) в составе 74-й ГВ. ОМСБР сосредоточились на северной окраине г. Грозный. В ночь с 31 декабря 1994 года на 1 января 1995 года вместе с другими подразделениями 74-й ГВ. ОМСБР 3-й МСБ вошёл в г. Грозный.

После неудачного новогоднего штурма г. Грозный, в начале января 1995 года была проведена реорганизация группировок российских войск. На Северном направлении две группировки – «Север» и «Северо-восток» – были объединены в одну – «Север» – под общим командованием генерал-лейтенанта Льва Рохлина. В ночь со 2 на 3 января начался третий этап военной операции, получившей кодовое наименование «Возмездие». В Грозном завязались ожесточённые уличные бои.

3 января 1995 г. колонна 3-го МСБ попала в засаду на ул. Ломоносова, в ходе ожесточенного боя новосибирский батальон понёс значительные потери в живой силе и технике, но сумел переломить ход боя и отбросить боевиков.

Всего с декабря 1994 года по 27 апреля 1995 года в боевых действиях на территории Чечни от 85-й Краснознамённой Ленинградское-Павловской мотострелковой дивизии принимали участие 82 офицера, 43 прапорщика, 373 солдата и сержанта. За мужество и героизм, проявленные при выполнении боевых задач, более 200 военнослужащих дивизии награждены орденами и медалями. В боях с бандитами погибло 49 офицеров и солдат, более 200 человек получили ранения, потеряны 2 командно-штабные машины, 8 120-мм миномётов, 7 грузовиков, 2 полевые кухни и 1 бензовоз. Из 33 боевых машин пехоты БМП-3 в Новосибирск вернулось 7, а из 445 человек личного состава – около 100.