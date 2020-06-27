Хотел купить компьютер сыну прапорщик Дмитрий Сяськин из Бердска. Через три часа его убили в окружении в Чечне

Почтить память погибших на войне в Чечне

Пришли почтить память погибших на войне в Чечне. 26 июня 2000 года разведотряд Бердской бригады под командованием капитала Меркушина и заместителя капитана Андрея Лелюха, в районе Чеченского села АвтУры преградил путь банде Хаттаба. Более суток в полном окружении отряд вел бой с противником, не позволяя боевикам прорваться в Гудермес, и победил. В том бою погибли 11 бойцов, из них 5 бойцов разведотряда Бердска: капитан Валерий Семьянов, прапорщики Дмитрий Сяськин и Вячеслав Грознов, сержант Борис Торчинский, младший сержант Николай Титов.

Вадим Хмель считает, что погибшие ребята- ангелы хранители

42-летний Вадим Хмель из Новосибирска рад видеть всех тех, кто остался, живыми и здоровыми. То время я вспоминает с теплотой и тревогой.

— Я сегодня вспоминаю прапорщика, боевого товарища Дмитрия Сяськина из Бердска. 26 июня 2000 года мы пошли на бой ротой из четырех групп -60 человек. Первое столкновение произошло с утра, часов в 10. Мы продвинулись чуть дальше. Потом нас уже окружили. На следующий день после обеда нас вытащили. Я помню, мы с утра проснулись, в котелке на сухом горючем сделали кофе, Дима сказал,что когда приедет из этой командировки, то сыну купит компьютер, который он хочет. Эти слова мне запомнились. И буквально через 3-4 часа его уже не стало. Их поместили в гробы и отвезли. Когда ты чувствуешь, что в любой момент тебя может не быть, ты понимаешь ценность жизни. Падает вся мишура, надуманные ценности . Мне было тогда 22 года, казалось бы, что я мог понимать? Война-это опыт. Можно озлобиться, а можно стать мудрее и ценить жизнь по-другому. Когда ты ценишь жизнь, т становишься добрее. Жизнь — это подарок. Я благодарен Богу, своему ангелу-хранителю. Погибшие ребята — своего рода ангелы хранители. Они были в головной группе и весь первый натиск был на них. Я был командиром этой группы. Остался я и пулеметчик. Семеро погибли, -рассказал «Курьер. Среда.Бердск» 26 июня Вадим Хмель.

Для Романа Евдокимова 26 июня- день уважения к павшим

Роману Евдокимову в 2000 году было 19 лет.

— Родина приказала, мы поехали на Северный Кавказ в 2000 году. Мы увидели горы. Очень красиво и очень страшно. Другая территория, другой менталитет людей. Командировка длилась три месяца. Мы собрались, потому что прошло 20 лет. Для меня этот день — день памяти. День уважения к павшим, к тем, кто остался живой.

Роман работает в полиции, у него два сына и дочка. Сыновья воспитываются в спартанских условиях и обязательно пойдут служить в армию.

— Начинаешь пересматривать свое понимание жизни, начинаешь ценить каждое мгновение и радоваться каждому вздоху, каждой улыбке ребятишек.

В дань памяти погибших в бою 26 июня 2020 года разведчиков второй роты специального назначения, в день подвига наших земляков -минута молчания.

Мэр Бердска Евгений Шестернин и ветераны локальных войн, гости и жители города возложили гвоздики у композиции «Летят журавли».

В Бердске чтят память погибших на войне в Чечне. И не только потому, что в России есть закон об увековечении памяти защитников Отечества, и государство должно ухаживать за их могилами, устанавливать памятники и мемориальные доски, в их честь создавать музеи и называть улицы. А потому, что живут в Бердске их матери и вдовы, дети и сослуживцы, одноклассники и соседи, которые никогда не забудут своих родных и близких.

Как пережила смерть любимого мужа Валерия Семьянова читайте в ближайшее время.

Автор видео Елена Белоусова