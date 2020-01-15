Нельзя на кладбище: поднимать вещи, оглядываться, приходить с пустыми руками

Приходить с пустыми руками на кладбище нежелательно, всегда нужно приносить воду или еду, чтобы оставить покойнику.

Нельзя забирать что-либо с кладбища

Кладбище это не только место захоронения, но и таинственное, окутанное определенной мистической аурой и тайнами место. Приходя почтить память умерших родственников и друзей обязательно нужно соблюдать определенные правила поведения. Существуют так же запреты и приметы, которые лучше соблюсти, приходя в это загадочное место.

Нельзя на кладбище:

оборачиваться когда уходишь;

поднимать вещь, если она упала;

посещать кладбище беременным, если в этом есть большая необходимость, то в качестве защиты будущего ребенка должна взять с собой красную нить;

приходить с пустыми руками, всегда нужно приносить воду или еду, чтобы оставить покойнику;

жалобы на жизнь,здоровье и близких лучше оставить при себе, иначе покойник может забрать недовольного человека к себе. Так же не стоит рассказывать и об успехах на кладбище, они могут остаться там навсегда.

фотографироваться;

брать что-либо с собой, забирая вещь у покойника можно навлечь на себя беды и неудачи;

устраивать потасовки, ссориться и дебоширить. Такие действия оскверняют покой мертвых и это непременно отразится на жизни нарушителей спокойствия.

Кладбищенские приметы

Если вы встретили кошку на кладбище, обязательно покормите ее. Черная кошка на могиле говорит о ее аномальной ауре, с такой могилы лучше побыстрее уйти. Белая кошка на месте захоронения символизирует белую душу покойного, который хочет предупредить вас об опасности.

Споткнуться или упасть на кладбище, не к добру. Если это произошло, стоит как можно быстрее покинуть могилу и придя домой умыться святой водой.

Верить в приметы или нет, дело каждого, но с этими приметами жили еще наши далекие предки. Всем известно, что кладбище место силы, которое связывает мир мертвых и живых, а значит оно обладает сверхъестественными силами и своей аурой.