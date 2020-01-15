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Нельзя на кладбище: поднимать вещи, оглядываться, приходить с пустыми руками

15:33 15.01.2020 Фото: pxhere.com
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Приходить с пустыми руками на кладбище нежелательно, всегда нужно приносить воду или еду, чтобы оставить покойнику.

Нельзя на кладбище: поднимать вещи, оглядываться, приходить с пустыми руками
Нельзя забирать что-либо с кладбища
Сюжет: Смерть. Похороны. Прощание
Нельзя на кладбище: поднимать вещи, оглядываться, приходить с пустыми руками

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Кладбище это не только место захоронения, но и таинственное, окутанное определенной мистической аурой и тайнами место. Приходя почтить память умерших родственников и друзей обязательно нужно соблюдать определенные правила поведения. Существуют так же запреты и приметы, которые лучше соблюсти, приходя в это загадочное место.

Нельзя на кладбище:

  • оборачиваться когда уходишь;
  • поднимать вещь, если она упала;
  • посещать кладбище беременным, если в этом есть большая необходимость, то в качестве защиты будущего ребенка должна взять с собой красную нить;
  • приходить с пустыми руками, всегда нужно приносить воду или еду, чтобы оставить покойнику;
  • жалобы на жизнь,здоровье и близких лучше оставить при себе, иначе покойник может забрать недовольного человека к себе. Так же не стоит рассказывать и об успехах на кладбище, они могут остаться там навсегда.
  • фотографироваться;
  • брать что-либо с собой, забирая вещь у покойника можно навлечь на себя беды и неудачи;
  • устраивать потасовки, ссориться и дебоширить. Такие действия оскверняют покой мертвых и это непременно отразится на жизни нарушителей спокойствия.

Кладбищенские приметы 

  • Если вы встретили кошку на кладбище, обязательно покормите ее. Черная кошка на могиле говорит о ее аномальной ауре, с такой могилы лучше побыстрее уйти. Белая кошка на месте захоронения символизирует белую душу покойного, который хочет предупредить вас об опасности.
  • Споткнуться или упасть на кладбище, не к добру. Если это произошло, стоит как можно быстрее покинуть могилу и придя домой умыться святой водой.

Верить в приметы или нет, дело каждого, но с этими приметами жили еще наши далекие предки. Всем известно, что кладбище место силы, которое связывает мир мертвых и живых, а значит оно обладает сверхъестественными силами и своей аурой.

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