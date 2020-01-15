Пять самых агрессивных видов рака. Прочти обязательно!

Если опухоль обнаружена вовремя, девять из десяти женщин с раком молочной железы и девять из десяти мужчин с раком предстательной железы пройдут критический пятилетний предел.

При лейкозе незрелые клетки крови размножаются неконтролируемо

Для большинства видов рака сегодня медицина может обещать высокие показатели излечения или, по крайней мере, многие годы без симптомов. Некоторые опухоли противостоят любой терапии: они быстро и агрессивно растут или появляются только тогда, когда их уже нельзя остановить.

В последние годы было много хороших новостей о страшной «раковой» болезни, особенно в отношении шансов на выздоровление и выживание наиболее распространенных видов рака. Если опухоль обнаружена вовремя, девять из десяти женщин с раком молочной железы и девять из десяти мужчин с раком предстательной железы пройдут критический пятилетний предел. Процент выздоровления при раке кожи составляет более 90 процентов.

Это не выглядит так же хорошо для других типов рака: они либо сопротивляются вариантам лечения, либо растут настолько быстро, что обнаруживаются только тогда, когда уже слишком поздно.



Эти агрессивные виды рака также имеют очень низкие показатели выживаемости. Однако, и это хорошая новость, даже для этих опухолей факторы риска могут быть снижены. В целом, врачи предполагают, что с помощью здорового образа жизни можно избежать около половины всех видов рака.

Волнует, но сейчас нет времени?

1. Рак поджелудочной железы — опухоль с худшим прогнозом

Поджелудочная железа вырабатывает гормон инсулин для метаболизма сахара в крови. Он также производит пищеварительные соки. Он имеет свою собственную специализированную ткань для обеих функций. Большинство злокачественных опухолей развиваются в ткани, которая производит пищеварительные соки.

Согласно данным реестра рака Института Роберта Коха (RKI), в 2014 году около 17 000 человек в Германии заболели раком поджелудочной железы (последние опубликованные данные). Столько же людей погибло. Мужчины и женщины одинаково затронуты. Средний возраст появления более 70 лет.

Почему рак так агрессивен

Злокачественные клеточные изменения в поджелудочной железе не вызывают симптомов в течение длительного времени, поэтому опухоль распознается только на поздней стадии. Если обнаружится рано, лечение будет возможно. Как только хирургическое удаление опухоли становится невозможным, вероятность выживания уменьшается.

Факторы риска, которых можно избежать:

Курение, включая пассивное курение, чрезмерное ожирение и диабет 2 типа, считаются факторами риска.

Выживаемость:

Карцинома поджелудочной железы имеет самые низкие показатели выживаемости среди всех видов рака: по данным RKI, только девять процентов пациентов достигают пятилетней отметки.

2. Рак печени — безболезненная опухоль

Рак в органе детоксикации чаще всего развивается от цирроза печени, когда ткань печени превращается в соединительную ткань. Хроническое воспаление печени, такое как гепатит В или неалкогольный жировой гепатит печени, также является причиной рака.

За последние 30 лет число новых случаев удвоилось как у мужчин, так и у женщин. В Германии (RKI 2014) ежегодно происходит около 9 000 новых случаев заболевания и почти 8 000 случаев смерти. Это затрагивает значительно больше мужчин. Показатели RKI 2014 года для новых случаев: 6370 мужчин против 2710 женщин.

Почему рак так агрессивен

Первые признаки рака печени появляются только на поздней стадии заболевания. Это ограничивает варианты терапии. Классическая химиотерапия с сильными клеточными токсинами не подходит для печени с ослабленным функционированием тканей. Операция также возможна только при наличии достаточного количества здоровой печени. В трех из четырех случаев рак печени не может быть удален хирургическим путем при диагностике.

При карциномах печени опухоль часто рецидивирует после успешного лечения.

Факторы риска, которых можно избежать:

В Германии потребление алкоголя является причиной 15 процентов диагнозов рака печени у женщин и 35 процентов у мужчин. Высокое потребление наркотиков также считается фактором риска для органа, который должен расщеплять токсины в организме.

Выживаемость:

Пятилетняя выживаемость при раке печени составляет в среднем двенадцать процентов.

3. Рак легких — на подъеме у женщин

Опухоль в бронхах или ткани легких является одним из наиболее распространенных видов рака. Около 80 процентов пациентов имеют диагноз немелкоклеточного рака легкого (NSCLC), 20 процентов — мелкоклеточного рака легкого (SCLC).

Каждый год более 50 000 человек в Германии заболевают опухолями легких или бронхов. Хотя в последние годы число заболеваний у женщин неуклонно возрастало, у мужчин этот показатель снизился. По данным RKI, в 2014 году было 34 560 мужчин и 19 280 женщин. В том же году умерли 29 560 мужчин и 15 524 женщины.

Почему рак так агрессивен

В целом, рак легких изначально не вызывает особых нареканий. Поэтому он обнаружен только поздно, что, в свою очередь, является причиной низкой вероятности выздоровления. В случае недавно обнаруженных опухолей легких успешное начальное лечение часто приводит к рецидиву в течение следующих двух или трех лет.

Это особенно трагично для мелкоклеточного рака легких (SCLC), который быстро растет и распространяется. Большинство пациентов получают диагноз только на четвертой стадии заболевания, когда метастазы уже существуют. Хирургическое вмешательство редкое, самое большее для очень маленьких и локализованных опухолей на первой стадии. Рак обнаружен на ранней стадии только у пяти процентов больных.

Факторы риска, которых можно избежать:

Курение, а также высокий уровень выхлопных газов, твердых частиц и смога способствуют развитию рака легких.

Выживаемость:

Из распространенных видов рака, рак легких имеет худший прогноз. Через пять лет только 15 процентов мужчин и 20 процентов женщин все еще живы.

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4. Опухоль головного мозга — самая распространенная и самая смертельная

Рак в мозге встречается редко. Это составляет менее двух процентов всех злокачественных опухолей. Есть несколько подвидов с очень разными скоростями заживления. Например, у детей, которые поражаются относительно часто, опухоли отличаются от взрослых. Показатели эффективности лечения превышают 90 процентов. У взрослых наиболее распространенной опухолью головного мозга является наиболее злокачественная глиобластома.

В 2014 году Институт Роберта Коха в Германии зарегистрировал около 6700 новых случаев опухолей головного мозга, в том числе 230 детей. В 2015 году от этой болезни умерло 5770 человек. Около 2500 человек с диагнозом глиобластома — чрезвычайно агрессивная опухоль головного мозга и один из самых агрессивных раковых заболеваний во взрослом возрасте — каждый год в Германии. У мужчин уровень заболеваемости и смертности выше, чем у женщин. Средний возраст появления — в середине 60-х.

Почему рак так агрессивен

Глиобластомы быстро растут, в среднем эта опухоль удваивается в размере каждые 50 дней. Он растет настолько быстро, что даже кровеносные сосуды не могут успевать за транспортировкой крови внутрь: ядро ​​глиобластомы умирает, но рак продолжает размножаться.

Факторы риска, которых можно избежать:

Факторы образа жизни не влияют на опухоли головного мозга.

Выживаемость:

Пятилетняя выживаемость для всех опухолей головного мозга составляет чуть более 20 процентов, при этом у глиобластом прогноз значительно ниже — около пяти процентов. Среднее время выживания составляет 15 месяцев с момента постановки диагноза.

5. Рак крови — острые формы более агрессивны, чем хронические

При лейкозе незрелые клетки крови размножаются неконтролируемо. Если их много, они вытесняют здоровые клетки крови. Различают острую и хроническую лейкемию. Острые лейкемии — это внезапные серьезные заболевания, которые, если их не лечить, приводят к смерти в течение нескольких недель, в то время как хронические лейкемии имеют более медленное, довольно постепенное течение заболевания.

Около 13 700 человек в Германии заболели лейкемией в 2014 году. Хроническая лимфатическая форма (ХЛЛ) была диагностирована примерно у 40 процентов из них, а острый миелолейкоз (ОМЛ) — у 21 процента. Острый лимфобластный лейкоз (ОЛЛ) составил только семь процентов от числа пострадавших.

Риск развития лейкемии высок в раннем детстве, уменьшается с возрастом и снова возрастает с 30 лет. Мужчины страдают чуть чаще, чем женщины.

Почему рак так агрессивен

Симптомы неспецифичны и могут быть безвредны. В то же время больные клетки крови наводняют организм. Кроме того, существует риск рецидива при этом типе рака.

Факторы риска, которых можно избежать:

Образ жизни не влияет на лейкемию. Рентген или радиоактивные лучи предположительно способствуют их образованию.

Выживаемость:

Затронутые люди с диагнозом детства живут намного дольше, в то время как у взрослых острые формы продолжают иметь довольно плохой прогноз. Пятилетняя вероятность выживания в детстве составляет около 92 процентов (ОЛЛ) и 74 процента (ОМЛ), но значительно снижается с увеличением возраста диагноза. Для AML это 23 процента.

10 противораковых правил Европейского онкологического кодекса

По оценкам экспертов из Немецкого института исследования рака (DKFZ), до 50 процентов всех видов рака можно отнести к нездоровому образу жизни. Поэтому эксперты по раку разработали «Европейский онкологический кодекс» с десятью правилами борьбы с раком. Это снижает риск заболевания раком примерно на 40 процентов.

1. Не кури

Табачный дым является фактором риска номер 1 и является причиной 19 процентов всех новых случаев заболевания раком в 2018 году. Бесчисленные канцерогенные вещества увеличивают не только риск рака легких, но и опухолей поджелудочной железы, мочевого пузыря, почек, рта и горла, желудка или пищевода.

2. Избегайте лишнего веса

Фактор риска избыточного веса почти такой же серьезный. Эксперты DKFZ считают доказанным, что увеличение процента жира в организме увеличивает риск по крайней мере одиннадцати видов рака. В первую очередь это рак молочной железы и толстой кишки.

3. Упражнения ежедневно

В целом, по оценкам ученых, нехватка физических упражнений вызвала шесть процентов новых случаев заболевания раком в Германии в 2018 году. Кодекс рекомендует не менее 150 минут умеренных упражнений или 75 минут интенсивных физических нагрузок.

4. Ешьте свежие фрукты и овощи

По оценкам ученых, в Германии около восьми процентов всех новых случаев рака в 2018 году можно отнести к нездоровому питанию. Те, кто ест разнообразную и свежую диету, в первую очередь снижают риск развития рака пищевода, желудка, кишечника и поджелудочной железы.

5. Избегайте сильно обработанных мясных и колбасных изделий

Колбаса, а также мясные продукты и красное мясо были включены в список канцерогенных веществ с 2015 года.

6. Пейте немного алкоголя

Если вы регулярно употребляете алкоголь, вы повышаете риск не только рака печени, но и всех видов опухолей пищеварительного тракта. Это не должно быть больше двух напитков в день для мужчин или напитков для женщин.

7. Защити себя от солнца

Так же, как табачный дым и мясо с высокой степенью переработки, ультрафиолетовые лучи попадают в категорию 1 канцерогенных веществ. Для рака кожи солнце является основным фактором риска, которого вы легко можете избежать.

8. Избегайте канцерогенных веществ

В воздухе присутствуют некоторые факторы риска, такие как твердые частицы, радон или ионизирующее излучение, которые возникают во время медицинских осмотров. Загрязнители окружающей среды могут вызвать опухоли легких, мочевого пузыря или кожи.

9. Сделайте прививку себе и своим детям

Рак печени часто развивается после заражения гепатитом В или С, особенно у детей. Не в последнюю очередь из-за этого Постоянный комитет по вакцинации (STIKO) рекомендует вакцинацию против гепатита В всем младенцам и маленьким детям.

Вирусы папилломы человека (ВПЧ) поражают клетки кожи или слизистых оболочек. Вакцинация против ВПЧ защищает от предшественников рака шейки матки, заднего прохода, в области половых органов, а также в области рта и горла.

10. Специально для женщин: кормите грудью и будьте осторожны с гормональными добавками

Эксперты рекомендуют матерям кормить грудью своих детей — также снизить риск возникновения рака молочной железы. Женщины в период менопаузы должны отказываться от гормональной заместительной терапии из-за риска развития рака молочной железы.

Источник: focus.de