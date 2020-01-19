Лучший предприниматель Бердска: мужчина в семье главный и назначение женщины служить ему

Ксения Драчук- лучший молодой предприниматель-женщина 2019 года

В Бердске десятки салонов красоты. 31-летней Ксении Драчук удалось невозможное — стать успешной бизнес-леди за два года. По итогам 2019 года она стала лучшей женщиной предпринимателем в Бердске.

Философия бердчанки: жена должна служить мужу. Поэтому она оставила высокооплачиваемую работу в банке и пошла на курсы визажистов.

— Во время второго декрета я поняла, что если я хочу должное внимание уделять мужу и детям — нужно искать новую работу. Я всегда покупала много косметики и любила краситься, поэтому решила пойти в бьюти-индустрию. Сейчас я тоже покупаю много косметики,один стартовый кейс визажиста стоит 50 тысяч рублей, но теперь у меня есть оправдание — для работы,- рассказала героиня рубрики «Профессионалы XXI века».

Мало делать качественно макияж

Начать свое дело помог муж и субсидия от центра занятости на открытие малого бизнеса — 82 тыс.рублей. Ксения прошла базовый курс визажиста-стилиста, массу мастер-классов, арендовала помещение, закупила оборудование. Год ушел на формирование клиентской базы. Сейчас Ксения-визажист, бровист, занимается ламинированием ресниц, делает укладки.

— Клиенты разные и мастер бьюти-сферы должен найти к каждому ключик. Поддержать диалог или наоборот помолчать. В Бердске большая конкуренции и сделать качественно и хорошо макияж — этого мало. Ты должен как личность заинтересовать клиента. Быть приятной, опрятной, красивой, с харизмой. Обаятельной, обязательно ухоженной,- считает девушка.

Идеальный макияж — это ровный тон кожи, румянец, чтобы лицо сияло. Слегка подкрашенные реснички и брови. Без перегруза. Днем — это нюдовый. Вечерний — с акцентами.

Все зависит от женщины, от того, что у нее внутри. К ней ходят женщины, которые днем носят алую помаду и несут себя как королевы. Главное, чтобы женщине было комфортно. А будет это зеленая помада или синяя тушь — неважно.

В Бердске очень развита индустрия красоты и если ты не знаешь как краситься, мастер расскажет как ежедневно быть красивой. Чем позже девушка начинает пользоваться тональным кремом, тем лучше.

— Мамы! Не препятствуйте дочкам. Вспомните себя в 14 лет. И глаза красили и брови в ниточки выщипывали, которые сейчас совсем не модные. Коричневым контуром губы подводили. Хотите чтобы девушка правильно красилась — запишите ее макияж «Сам себе визажист». Девчонки, не увлекайтесь тоном. Зачем хорошую молодую кожу маскировать? Она и так прекрасна, — говорит специалист.

Сейчас бьюти бум в Бердске: все за собой следят. От 14 до 70 лет. Женщины по природе артистичны и обожают менять цвет волос и ногтей. Мужчины тоже не отстают от представительниц прекрасного пола: делают маникюр и депиляцию.

— Я консервативный человек, но понимаю, что мы не стоим на месте. Все развивается, в том числе и бьюти-сфера. Если мужчине будет комфортно и приятно с макияжем, он будет себя чувствовать звездой — пожалуйста, пусть красится. Это зависит от самого человека. Мой муж никогда бы не согласился.

По словам мастера, есть сферы деятельности, когда сильному полу требуется макияж. Например, он работает телеведущим или моделью. Но не нужно увлекаться. Все должно быть гармонично, уместно и дозировано.В обычной жизни мужчины прекрасны сами по себе. Это мы, девчонки, обожаем краситься,- считает визажист.

Самое главное правило визажиста- повседневный уход за кожей лица. Часто женщины наносят тон, но не тщательно его удаляют. Вода не подойдет. Вся косметика стойкая. Все останется в порах. Нужно очищать лицо мицеллярной водой, потом умыться с пенкой, протереть тоником.

Идеальный макияж -это ровный тон кожи

Тренды 2020: стрелки, нюд и серые тени

Ультра модные холодные оттенки теней серого, серебристого 2019 сменятся в 2020 году на теплую гамму коричневых оттенков теней. Также в 2020 году по-прежнему актуален «макияж без макияжа», графичные стрелки, помада с эффектом «влажных губ». Бывает, что тренд не приживается, как обесцвеченные брови. А бывает, наоборот. Например, искусственно нарисованные веснушки были трендом 2019 года.

— Тренд трендом, но лучше использовать косметические продукты, которые подходят именно вашей внешности. Красьтесь так, как нравится и это принесет вам радость,- убеждена мастер.

Я подстраиваюсь под мужа

30 января Ксения вместе в мужем Владимиром будет отмечать 10 лет совместной жизни. Они учились в одной школе № 11 в разных классах. Он был старше на два года. Долго дружили.

— 10 лет- это кажется с одной стороны большая дата, с другой — маленькая. У меня есть хороший пример — мои родители в браке 35 лет. Мои бабушка с дедушкой, дай бог им здоровья, в браке 65 лет. Они — большой стимул и показательный пример, — высказалась бердчанка.

Ксения — идеальная жена. Выглядит превосходно, поддерживает мужа советом, встречает горячим ужином.

— Я вдохновляю визуально, всегда красиво выгляжу, поддерживаю в делах. Он всегда видит заинтересованность. Он любит со мной советоваться, а я с ним. Я всегда подстраиваюсь под мужа, свой график, свои интересы. Готовлю то, что любит супруг. Мужчина в семье — главный и назначение женщины служить ему. Он мне ни в чем не отказывает, как и я ему, — высказалась Ксения.

По мнению горожанки, сейчас некоторые пожили вместе три года и «до свидания». Они не готовы подстраиваться:

— Это страшно. Некоторые считают, что надо до брака пожить вместе. Когда тебе 30 лет можно попробовать, но в 20 лет мне родители не разрешили. Это хорошо. Официальный брак дисциплинирует. Если ты своих детей любишь, неужели ты хочешь, чтобы они росли без матери или отца?

Упал, отряхнулся и пошел дальше

У визажиста два сына: Владимир 7 лет и Александр 4 года. Они занимаются брейк-дансом, робототехникой.

Старший сын сам делает уроки, собирает портфель, побеждает на олимпиаде по математике.

— Сейчас такая тенденция, что мамочки слишком опекают сыновей. Подтирают сопли, целуют в коленочку, если ребенок упал. Я ласкова мама, я люблю своих детей, но чтобы мальчик вырос мужчиной — не нужно над ним кружить. Упал, отряхнулся и пошел дальше. Нужно готовить к их жизни.Я хочу воспитать в детях самостоятельность. Чтобы они не выросли мамкиными сынками. Чтобы они могли сами себя обслуживать, достать из холодильника котлеты и разогреть,- считает героиня.

Секрет прекрасной фигуры Ксении — гены. Она не сидит на диетах, но жить не может без сладкого .

— Я не ем по ночам. Я ночью сплю. Но вечером люблю плотно поужинать. Я ем все с хлебом. Могу и пельмени с хлебом поесть. У меня маленькие дети, я не готовлю и не люблю жирное и жареное. Мы редко едим свинину. Люблю говядину, курицу, рыбу. Сладкое я люблю и ненавижу. Без сладкого день будет неполноценным. Если после обеда я не съем конфетку — у меня нет настроения. Я пытаюсь дозировать — себе и детям — но не всегда получается. Я не люблю кокос. Но обожаю рафаэлки,- признается бьюти- мастер.

В свободное время бизнес-вумен пишет стихи. Со школы у нее есть тетрадка со стихами про любовь. Любовь для героини — самое главное в жизни. Любовь в семье, к близким, к работе, к друзьям. На вопрос: «Что такое любовь?» Ксения отвечает словами Апостола Павла:

— Любовь долготерпит, милосердствует, любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится,не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла, не радуется неправде, а сорадуется истине; все покрывает, всему верит, всего надеется, все переносит.

Автор видео Елена Белоусова

