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Выплачивать пособие на детей до 18 лет предлагают Путину в Карелии

13:28 19.01.2020 Фото: pixabay.com
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Такую инициативу высказал детский омбудсмен Карелии Геннадий Сараев, так как расходы на содержание ребенка в школьном возрасте только увеличиваются.

Выплачивать пособие на детей до 18 лет предлагают Путину в Карелии
Детский омбудсмен в Карелии предложил продлить выплаты до 18-летия ребёнка

Уполномоченный по правам ребенка в Карелии Геннадий Сараев прокомментировал изданию karelinform.ru меры поддержки семьей с детьми, о которых рассказал Владимир Путин во время своего ежегодного обращения к Федеральному собранию.

«Радует целенаправленное внимание к поддержке семей с детьми. В любом случае мы понимаем, что многодетность — это риск бедности. И я рад, что на уровне государства это понимание тоже есть», — поделился Геннадий Сараев.

Он поддержал инициативу выплат материнского капитала семьям, где рождается первый ребенок. Это правильная позиция, которая позволяет молодой семье получить деньги, в первую очередь на улучшение жилищных условий. Также верный шаг — значительное увеличение суммы до 616 617 рублей при появлении второго ребенка.

Еще одна серьезная поддержка — это финансовая помощь семьям с детьми от трех до семи лет, доход которых не превышает одного прожиточного минимума на человека. В Карелии много семей с низким доходом из-за невысоких зарплат, отметил омбудсмен.

Геннадий Сараев считает, что такие выплаты стоит продлить не до семи, а до совершеннолетия ребёнка, если его семья попадает в категорию малообеспеченных:

«Расходы на содержание ребенка в школьном возрасте только увеличиваются, потому что начинаются платные образовательные услуги, дополнительное образование, траты на транспорт. Я бы рекомендовал пересмотреть подход к начислению средств. Если мы говорим про поддержку семей с детьми, то у нас ребенок остается им до 18 лет».

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», Владимир Путин предложил ввести в России выплаты на детей в возрасте от трех до семи лет. Это прибавит бюджету Бердска 400 млн рублей.

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