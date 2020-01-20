Маткапитал на первого ребенка начнут платить в марте в России

При рождении третьего малыша государство погасит за семью 450 тыс. рублей ее ипотечного кредита. Кроме того, будут введены и ежемесячные выплаты на детей от трех до семи лет.

Чтобы воплотить поручения президента в жизнь, необходимо внести ряд изменений в действующие законы «О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей» и «О дополнительных мерах поддержки семьи»

В считанные месяцы

С 1 января 2020 года россиянам будет начисляться материнский капитал в размере 466 617 рублей на первого ребенка и дополнительно к ним 150 тыс. рублей на второго. При рождении третьего малыша государство погасит за семью 450 тыс. рублей ее ипотечного кредита. Кроме того, будут введены и ежемесячные выплаты на детей от трех до семи лет. Чтобы воплотить поручения президента в жизнь, необходимо внести ряд изменений в действующие законы «О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей» и «О дополнительных мерах поддержки семьи», пояснили «Известиям» в Совете Федерации.

— Будут вноситься существенные изменения и в Бюджетный кодекс. Внесенные законопроекты будем рассматривать в Думе максимально быстро. Надеемся, что уже в марте-апреле люди смогут оформлять документы на материнский капитал и на ежемесячные пособия на детей, — рассказала «Известиям» член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

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Председатель комитета СФ по социальной политике Валерий Рязанский заявил, что главная задача сенаторов — активно включиться в проработку и анализ требующих изменений документов, а также дать зеленый свет на прохождение соответствующих инициатив. По его словам, основная подготовительная работа уже проведена. Сейчас Совету Федерации предстоит провести тщательный анализ законопроектов и методических рекомендаций, которые потребуются для реализации послания президента.

— Все вопросы должны быть решены нормативно-правовым путем — внесением изменений в законодательство или указом президента. Уверен, что законодательные предложения уже готовы. Самое главное — как можно быстрее провести их через парламент, — сказал Валерий Рязанский.

По словам сенатора, будет меняться и финансирование выплат за счет средств федерального бюджета. Участником этого процесса, скорее всего, станет комитет Совфеда по финансовым рынкам и налогам.

Привлекательная медицина

А вот на решение проблемы с кадровым дефицитом врачей потребуется как минимум пять лет, считает член думского комитета по здравоохранению Татьяна Соломатина.

— Сейчас дефицит кадров — 50%, несмотря на наличие профильных вузов в регионах. Еще не учитываются сотрудники, которым 60 и более лет, но они работают. И нет уверенности в том, что такой человек завтра не скажет: «Я ухожу» — по болезни, по семейным обстоятельствам. На село может поехать только тот, кто знает такую жизнь. Для остальных это стресс, и всё может обернуться нежеланием оставаться, — сказала «Известиям» депутат.

По ее мнению, еще один важный момент в привлечении кадров, особенно в сельскую местность — обеспечение жильем. Есть регионы, где приезжающие участники программы «Земский врач» не могут даже снять квартиру: там просто нет свободных площадей.

Что же касается вопроса зарплаты врачей, депутат заявила, что не понимает, почему эта проблема не решена до сих пор.

— Всё сваливают на регионы, что они виноваты — не выравняли. Но в регионах нет денег! Считаю, что это решается на уровне правительства, Министерства труда, — заявила Татьяна Соломатина.

Врач-эндокринолог Алексей Калинчев отметил, что проблему с кадровым дефицитом можно решить гораздо раньше установленного президентом срока.

— Вопрос чисто финансовый. Если руководство сделает достойную зарплату, то и люди потянутся, — сказал он «Известиям».

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Депутат Татьяна Соломатина подчеркнула, что многие годы финансирование направлялось на высокотехнологичную медицинскую помощь, борьбу с материнской и детской смертностью и перинатальные центры, а первичное звено было совершенно запущено.

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Без выстраивания схемы взаимодействия с остальной системой медпомощи развернуть сеть новых фельдшерско-акушерских пунктов не получится, отметил Валерий Рязанский. Сейчас важно выяснить реальную ситуацию в регионах, после чего профильные ведомства с участием депутатов и сенаторов будут рассматривать распределение выделенных 550 млрд рублей.

— Каждая модель организации первичного звена должна быть выстрадана регионом. Механическое освоение средств мало что даст, оно будет неэффективным, — заявил «Известиям» Валерий Рязанский.

Классный вопрос

В части образования изменения, скорее всего, будут вноситься в соответствующий закон и национальный проект. Уже в I квартале Совет Федерации совместно с регионами и профильными министерствами соберется, чтобы обсудить распределение бюджетных мест в вузах, рассказала «Известиям» председатель комитета Совфеда по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова.

— Сейчас в вузах порядка 24 тыс. бюджетных мест, а в течение четырех лет их количество должно увеличиться до 99 тыс. Причем важно, что в приоритетном порядке эти места будут отданы регионам. Им предстоит проанализировать, сколько мест и по каким специальностям не хватает, — сказала она, добавив, что квоты должны закрывать самые востребованные направления.

Послание открыло возможность корректировать нацпроекты, подчеркнула сенатор.

— Это очень важно. В нацпроекте «Образование», например, сейчас не предусмотрено выделение субъектам денег на проектно-сметную документацию, без которой невозможно начать строительство школ. При этом не все регионы могут себе это позволить. Мы проработаем предложения и направим в правительство, — пояснила Лилия Гумерова.

Кроме того, согласно нацпроекту «Образование», до 2024 года нужно создать 1 млн новых мест в школах.

— Порядка 300 мы уже имеем, остается 700 тыс. На эти места деньги уже заложены. Однако, по оценкам разных экспертов, количество детей с 2018 до 2024 года увеличится на 2,5–3,2 млн. Теперь с субъектами нужно проанализировать, как эту нехватку закрывать: что-то строить, перепрофилировать и так далее, — отметила сенатор.

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Председатель комитета Госдумы по образованию Вячеслав Никонов напомнил, что законопроект о питании школьников уже рассмотрен во втором чтении. Однако к нему следует вернуться, «потому что президент обозначил сроки, которых нет в законопроекте», подчеркнул он.

— Поправки будут рассмотрены уже на следующем заседании комитета, а сам закон может быть принят достаточно быстро, так как обладает высокой степенью готовности, — добавил парламентарий, уточнив, что этот документ потребует внести изменения в закон «О федеральном бюджете на 2020-й и плановый период на 2021–2022 годы».

Первый зампредседателя комитета Госдумы по образованию Олег Смолин заметил, что депутаты еще в 2011 году предлагали выделять учителям за классное руководство по 3 тыс. рублей из федерального бюджета. Парламентарии готовы внести этот законопроект, и тогда процесс пойдет быстрее, а доплаты будут начисляться уже с 2020 года. Если же правительство планирует лично вносить законопроект, процедура согласования может оказаться довольно долгой, пояснил он «Известиям».

Источник: Известия