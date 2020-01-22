Две недели родные не могут похоронить погибшего арендатора в пожаре на рынке «Центральный» Искитима

Проводится судебно-медицинская экспертиза, анализы ДНК. На искитимском городском кладбище сообщили, что у них захоронения Овчинникова не проводилось.

Не могут похоронить погибшего арендатора Овчинникова в пожаре на рынке «Центральный» Искитима

Еще не похоронен Анатолий Овчинников погибший на пожаре на рынке «Центральный» в Искитиме. Заведующая искитимским городским кладбищем Татьяна Дмитриенко отметила, что у них заявки на захоронение к ним Овчинникова не поступало. Напомним, крупный пожар охватил здание в 4600 кв метров 8 января. Один человек погиб. Трое получили ожоги и отравление. У 200 предпринимателей полностью сгорел бизнес.

— На Шипуновское и на городское кладбище к нам заявки на захоронение Овчинникова не поступало, — сказала Татьяна Андреевна сегодня, 22 января.

Также напомним, что похороны отложили. Специалисты судебно-медицинской экспертизы пока проводят экспертизы для опознания Анатолия Овчинникова. Они не могут подтвердить личность погибшего. Нужны дополнительные анализы. Родные ждут результатов.

Пострадавшие в пожаре создали чат в WhatsApp, где общаются и собирали деньги в помощь супруге погибшего. Предприниматели сообщают «Курьер. Среда. Бердск», что в чате пока не звучала дата похорон.

Причины пожара тоже пока не озвучиваются. Следственный комитет региона проводит экспертизу и продолжает расследование уголовного дела.

Редакция «Курьер. Среда. Бердск» приносит свои глубокие соболезнования родным и близким Анатолия Овчинникова.

Предварительные версии

По предварительной информации причиной пожара стала замыкание проводки. Некоторые очевидцы рассказывали о том, что взорвалась лампочка. Сообщают, что возможно, не погасили свечу.

Данные МЧС

Здание было оборудовано пожарной сигнализацией. За помощью в СМП обратилось 7 человек. 3-е с легким отравлением угарным газом (отпущены домой), 4-м оказана психологическая помощь. Под завалами найдено тело человека. Погибший был одним из арендаторов рынка. Предварительная причина гибели — отравление угарным газом.

Площадь возгорания составила 3500 кв метров огнем повреждены: крыша, частично перекрытие 1-го этажа, второй этаж выгорел полностью. В ликвидации участвовали 60 пожарных. Прибытие на место 10 час. 46 мин. Ликвидация открытого горения 15 час. 30 Мин. Благодаря оперативной работе пожарных огонь не перекинулся на другие строения.

Ликвидация пожара проводилась под руководством начальника Главного управления МЧС России по Новосибирской области генерал-майора внутренней службы Виктора Орлова. Пожар тушили по повышенному рангу сложности: всего задействованы 113 человек и 32 единицы техники.

Автор видео Алена Романцова.