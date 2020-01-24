3 млн рублей много: 500 тыс. предлагает заплатить за убийство из-за черного Peugeot Ирины Синельниковой из Бердска один из обвиняемых

Брат погибшей бердчанки подал иск о возмещении морального ущерба в размере 3 млн рублей — по 1,5 млн с каждого подсудимого. Судебный процесс, который проходит в Кемерово — по месту обнаружения погибшей, вступил в завершающую стадию.

Ирину Синельникову убили при продаже автомобиля 11 января 2019 года

В Кемеровском областном суде прошло очередное заседание по громкому делу об убийстве жительницы Бердска Ирины Синельниковой, тело которой спустя несколько дней нашли в Кемеровской области. В режиме видеосвязи гособвинитель и адвокаты поговорили с братом погибшей женщины, признанным потерпевшей стороной, передает сегодня, 24 января, «Газета Кемерова».

Прения сторон назначены на 30 и 31 января. Потерпевшая сторона пока не заявляла о возмещении материальных затрат, но брат погибшей Ирины Синельниковой уже подал иск о возмещении морального ущерба в 3 миллиона рублей — по 1,5 миллиона с каждого из подсудимых.

Один из задержанных, Дмитрий Фурсов, попросил снизить сумму иска до 500 000 рублей.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», приговор подозреваемым в убийстве из-за черного Peugeot Ирины Синельниковой суд огласит 31 января. Гособвинитель пока не озвучила предполагаемое наказание для Дмитрия Фурсова и Станислава Белоусова.

Напомним, трагедия произошла 11 января 2019 года. Мама двоих детей поехала продавать Peugeot и пропала. Несколько дней ее искал, кажется, весь Бердск. А 14 января пришли трагические новости — Ирину нашли мертвой в районе горнолыжного курорта Танай на Кузбассе. Спустя несколько дней задержали ее предполагаемых убийц — Станислава Белоусова и Дмитрия Фурсова.

Как сообщил «Курьер. Среда. Бердск» адвокат адвокат Дмитрия Фурсова из Бердска Юрий Миронов, даты судебных заседаний расписаны до конца января. После обвиняемым дадут последнее слова, а затем — судья вынесет приговор. Станислав Белоусов признал свою вину полностью. А Фурсова гособвинитель обозначила как инициатора. Но он свою вину отрицает.

Гособвинитель из прокуратуры Кемерова Анжелика Егорова пока не огласила судье наказание для Фурсова и Белоусова. Она, по словам адвоката обвиняемого, предоставляет суду доказательства вины двоих бердчан. Оглашение приговора ждет не только семья покойной, но и весь Бердск. Ведь столь изощренное спланированное убийство шокировало бердчан. Проститься с Ириной в Богоявленский храм Бердска пришли сотни горожан.

Не признает своей вины

Станислав Белоусов признал свою вину полностью. А Фурсова гособвинитель обозначила как инициатора. Но он свою вину отрицает.

— Он признает свои действия, только оценивает их не правильно. Он полагает, что он ее не убивал, хотя все действия он описывает. И электрошокер и так далее. И в отношении кражи золота, оба обвиняемых заявляют, что ничего подобного не было. Доказательства того, что золотые изделия были, подтверждаются только со слов ее сожителя. В тот момент Константин и Ирина Синельниковы были разведены. Он привез в суд ярлычки с ювелирных изделий, но без чеков. Мы этот факт не подтверждаем,- рассказал адвокат Юрий Миронов.— Приговор будет однозначно обвинительный. Ну а какой он будет, я сказать не могу. Я представляю интересы своего клиента, защищаю его, какой бы он мерзавец не был. Послушаем, что скажет прокурор. И они ( Фурсов и Белоусов — прим. ред.) понимают, что будет обвинительный приговор.

Как стало известно «Курьер. Среда. Бердск», родственники Фурсова и Белоусова не появляются в суде из-за того, что «им стыдно».

Что грозит убийцам

Обвинительное заключение по уголовному делу в отношении Белоусова и Фурсова зампрокурора Новосибирской области Сергей Медведев утвердил 12 сентября. Но тогда не было определенности, где состоится громкий процесс — в Новосибирске или в Кузбассе, где нашли тело убитой бердчанки. В начале октября судья Новосибирского облсуда направила дело по подсудности в Кемеровский областной суд.

Деяние Фурсова и Белоусова квалифицировали по ст.325 ч.2 (похищение паспорта); ст.162 ч.4 пункт в (разбой с причинением тяжкого вреда потерпевшему); ст.105 ч.2 пункты ж, з (убийство группой по предварительному сговору) уголовного кодекса РФ. По этим статьям им грозит наказание вплоть до пожизненного заключения.

По версии следствия

В конце 2018 года Фурсов и Белоусов договорились отбирать авто, чтобы продавать, а их владельцев убивать. Первой и последней жертвой двоих предполагаемых преступников стала Ирина Синельникова.

Убийцы под предлогом тест-драйва выманили женщину на трассу Р-256, затем оглушили ее электрошокером и задушили удавкой. Как стало известно «Курьер. Среда. Бердск», у следствия есть данные о том, что по меньшей мере четверым Фурсов и Белоусов предлагали «купить» их автомобили еще в декабре 2018-го.

«Курьер. Среда. Бердск» сообщал, что на поиски бердчанки после ее исчезновения вышли около 200 волонтеров поисково-спасательного отряда «Лиза Аллерт» и просто неравнодушных бердчан. Утром 13 января 2019-го Следственный комитет нашел тело убитой в Кемеровской области вблизи горнолыжного курорта Танай.

Обвиняемые, по версии следствия, продали в Кузбассе «Пежо» за 150 тыс. рублей через интернет. В том числе благодаря этому правоохранителям удалось выйти на их след. 17 января Ирину Синельникову похоронили на бердском кладбище. У нее остались 4-летний сын и 10-летняя дочь.

Высказал свое мнение по поводу применимого наказания для убийц Ирины Синельниковой из-за черного Peugeot Станислава Белоусова и Дмитрия Фурсова прокурор Бердска Роман Сивак:

— Я думаю, наказание будет очень жесткое. Я бы попросил обоим пожизненный срок. У меня бы не дрогнули ни сердце, ни душа, ни мое чувство справедливости. Это абсолютно справедливое наказание. Они оставили детей без матери из-за машины. Спланировали убийство абсолютно цинично, умышленно, продумывая каждый шаг, совершая приготовления к преступлению, покупая электрошокер, шнурки и прочее. Она боролась за свою жизнь. Они не могли убить ее всю дорогу. Другого наказания для них я не вижу. Оно будет жесткое для них, и это будет справедливо, — предположил Роман Андреевич в беседе с «Курьер. Среда. Бердск».