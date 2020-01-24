А ну-ка отними: Заставляет на видео подпрыгивать за ключами от пожарной машины сотрудника МЧС глава Чувашии

Михаил Игнатьев, не опомнившись от одного скандала, угодил в другой. Ранее он призвал «мочить» журналистов за искажение информации. Барское поведение главы региона не одобряют пользователи.

Игнатьев — крайний слева, а рядом спасатель с ключами, допрыгнувший до них

Глава Чувашской Республики Михаил Игнатьев не успел оправиться от скандала с призывом «мочить журналистов», как тут же угодил в другой.

На площади Республики в Чебоксарах глава Чувашии накануне вручал ключи от новых пожарных автомобилей сотрудникам МЧС.

«Похоже, у Михаила Игнатьева развиваются серьезные психические отклонения. Иначе объяснить его поступок невозможно, потому как унижать подобным образом человека, ежедневно спасающего чужие жизни, рискуя своей, в здравом уме и твердой памяти просто нельзя», — пишет телеграм-канал «Первый Чувашский».

— По-моему, Игнатьев должен ползти на коленях с ключами в зубах к сотруднику — так справедливее будет. Ребята спасают чужие жизни, рискуя своей, не для утехи «барина» Игнатьева, — комментируют пользователи.

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События происходили 23 января по случаю подведения итогов своей работы чувашских спасателей в 2019 году. В рамках сбора на площади Республики в Чебоксарах состоялся строевой смотр личного состава и техники, находящейся на вооружении спасательных служб, сообщили в главке МЧС республики.

Показали новые реанимобили, подвижной медицинский модуль, который позволяет в полевых условиях оказывать квалифицированную помощь пострадавшим, транспорт для передвижения по пересечённой местности. В смотре задействована специальная техника подразделений полиции, пожарной охраны, аварийных служб.

«За последние годы мы из бюджета выделяли миллионы на оснащение наших спецслужб новыми автомашинами. Вы воочию убеждаетесь, что это не просто слова, а реальная работа, которая позволяет спасателям своевременно выезжать на чрезвычайные ситуации и оказывать помощь нашим жителям, которые оказываются в беде», – отметил Глава Чувашии Михаил Игнатьев в приветственном слове, подчеркнув, что работа в этом направлении будет продолжена.

Далее состоялась торжественная церемония вручения ключей от новых пожарных автомобилей. Видимо, в это время чиновник и заставил прыгать спасателя. Четыре новые машины с улучшенными тактико-техническими характеристиками и полностью укомплектованные специальным оборудованием прямо со смотра отправились в пожарно-спасательные части.

Неделей раньше в Чебоксарах прошло торжественное мероприятие посвященное Дням российской и чувашской печати. Поздравить тружеников информационной отрасли в театр чувашской драмы пришел глава региона Михаил Игнатьев.

В своем выступлении он остановился на основных аспектах информационной политики. «Отдельные журналисты ни одной статьи не написали о человеке труда, вкладывая добрую душу и сердце. Конкретную критику я всегда воспринимал, нет вопросов, – заявил Игнатьев. – Но с утра до вечера критикуют, всю ночь не спят – критикуют, сидят на заказах, на берегу договариваются. Они родились на нашей земле, а пишут как хорошо в Европе, как хорошо в Америке… А мы будем иметь митинги на улицах, неспокойную ситуацию там, где живем. Некогда будет заниматься благоустройством дворовых территорий, общественных пространств, открывать новые производства. Будем заниматься только разборками».

Игнатьев поставил конкретные задачи перед сотрудниками приближенных СМИ. «Отдельные (журналисты или блогеры – ред.), которые приходят с разных регионов РФ, хорошо здесь устраиваются. И начинают писать, не знаю о чем и о ком. Лишь бы значит заработать на разных схемах. Поэтому нужно четко обозначить – надо их мочить, как в народе говорят. Надо мочить. Рассказывать. откуда они приехали, с какими помыслами, где живут, где трудятся, на чем зарабатывают. Об этом нужно говорить. Я здесь никого не хочу воспитывать, просто когда искаженная информация, она в конечном счете отражается на тех, кто ее подает» сообщал «Курьер. Среда. Бердск».