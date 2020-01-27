По видео с выброшенной из автобуса №109 пассажирки начала проверку полиция Бердска

Полиция Бердска начала проверку по факту конфликта водителя автобуса и пассажирки на остановке «ГУМ» в Бердске. Об этом сегодня, 26 января, «Курьер. Среда. Бердск» сообщил дежурный офицер управления МВД по Новосибирской области Сергей Страдымов. Несмотря на то, что потерпевшая, которую водитель «пазика» №109 выбросил из салона на улицу, заявление в полицию не написала.
— Женщина, ставшая участницей конфликта с водителем, в полицию и медицинские учреждения не обращалась. В связи с размещением видеоматериала об инциденте в средствах массовой информации и социальных сетях сотрудники полиции города Бердска проводят по факту конфликта проверку, после которой будет принято процессуальное решение в соответствии с действующим законодательством, — прокомментировал «Курьер. Среда. Бердск» Стардымов.
Напомним, агрессивный водитель набросился с кулаками на женщину и вытолкал ее из автобуса вечером в пятницу, 24 января. Произошло это на остановке «ГУМ» в Бердске, где остановился ПАЗ, курсирующий по маршруту «Бердск-Микрорайон Щ».
Свидетелями «отвратительного» происшествия стали пассажиры автобуса и стоящие на остановке люди:
— Отвратительное зрелище! Водитель академовского автобуса избил пассажирку. Он буквально выбросил женщину из салона, а потом выкинул на улицу ее вещи. Женщина упала на спину, кричала. Поднялась и снова залезла в автобус.
Свидетель рассказал, что все это произошло 24 января около 18.30. На место происшествия прибыл наряд полиции (видимо, вызвал кто-то из очевидцев), но автобус с потерпевшей к тому времени уже уехал.
— Пассажирка сказала, что торопится на какое-то собрание. Возможно, она позже заявит о хамском поведении водителя в полицию, — предполагают очевидцы, сообщив, что стражи порядка опросили свидетелей.
Они запомнили госномер автобуса — М035ВУ. И то, что на кабине имелась табличка с надписью «Арбузова». Стоит отметить, что по маршруту №109 («Бердск-Микрорайон Щ») бердчан в Академгородок и обратно возит одно из новосибирских ПАТП.
«Курьер. Среда. Бердск» направит запрос в мэрию Новосибирска и региональный минтранс.
Вы точно местный? Или в Бердск , чисто в ночные клубы, потусить приезжаете?
Во первых курьер почти никогда не замарачивается, с актуальностью фото к статье, а лепит, что на руках есть из архива(я читатель газеты)! Это фото , что удивительно, сделано напротив старого универмага, со стороны гламарта, вход в два МТСа!
С чего вы взяли, что это 11 квартал? На фото дом Ленина №52, где находится офис теле2 и аптека пульс! Вы из какого города пишите?
Конечно, по закону он должен был высадить пассажиров - вызвать полицию сдать дебоширку. Пара часов простоя, но самое смешное этой дебоширке ничего бы не было - просто отпустили бы, ни штрафа ни вытрезвителя (которых нет) Так и приходится выталкивать
Таки предоставьте ссылку на видео, "ходячей" по Бердску, "не покалеченной женщины"? И за одно, её снятие "побоев" с МРТ и выпиской из медкарточки, что она полностью здорова и увечий не получила! Слабо? Тогда заканчивайте фантастику выдумывать, "товарищ" рестлер. Вы понимаете , что бы с вами сделали за этот "выброс женщин" из автобуса на Кавказе? Например в Чечне? Или вы там на цыпочках бы ходили, а тут бездельничаете?
вы не знаете что фото к статья публикуют просто так? нельзя без фото публиковаться - так не интересно. поэтому что было, то и залепили!
читайте суть!