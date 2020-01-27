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По видео с выброшенной из автобуса №109 пассажирки начала проверку полиция Бердска

17:33 27.01.2020, Анастасия Солодкова Фото: Читателя Курьер. Среда. Бердск
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Потерпевшая, упавшая на спину с верхней ступеньки, в полицию и больницу за медицинской помощью не обращалась, но правоохранители выясняют все обстоятельства конфликта женщины и водителя по факту распространенной в СМИ информации.

По видео с выброшенной из автобуса №109 пассажирки начала проверку полиция Бердска
Бердчане нередко жалуются на хамство водителей пассажирского транспорта

Полиция Бердска начала проверку по факту конфликта водителя автобуса и пассажирки на остановке «ГУМ» в Бердске. Об этом сегодня, 26 января, «Курьер. Среда. Бердск» сообщил дежурный офицер управления МВД по Новосибирской области Сергей Страдымов. Несмотря на то, что потерпевшая, которую водитель «пазика» №109 выбросил из салона на улицу, заявление в полицию не написала.

— Женщина, ставшая участницей конфликта с водителем, в полицию и медицинские учреждения не обращалась. В связи с размещением видеоматериала об инциденте в средствах массовой информации и социальных сетях сотрудники полиции города Бердска проводят по факту конфликта проверку, после которой будет принято процессуальное решение в соответствии с действующим законодательством, — прокомментировал «Курьер. Среда. Бердск» Стардымов.

Напомним, агрессивный водитель набросился с кулаками на женщину и вытолкал ее из автобуса вечером в пятницу, 24 января. Произошло это на остановке «ГУМ» в Бердске, где остановился ПАЗ, курсирующий по маршруту «Бердск-Микрорайон Щ».

Свидетелями «отвратительного» происшествия стали пассажиры автобуса и стоящие на остановке люди:
— Отвратительное зрелище! Водитель академовского автобуса избил пассажирку. Он буквально выбросил женщину из салона, а потом выкинул на улицу ее вещи. Женщина упала на спину, кричала. Поднялась и снова залезла в автобус.

Свидетель рассказал, что все это произошло 24 января около 18.30. На место происшествия прибыл наряд полиции (видимо, вызвал кто-то из очевидцев), но автобус с потерпевшей к тому времени уже уехал.
— Пассажирка сказала, что торопится на какое-то собрание. Возможно, она позже заявит о хамском поведении водителя в полицию, — предполагают очевидцы, сообщив, что стражи порядка опросили свидетелей.

Они запомнили госномер автобуса — М035ВУ. И то, что на кабине имелась табличка с надписью «Арбузова». Стоит отметить, что по маршруту №109 («Бердск-Микрорайон Щ») бердчан в Академгородок и обратно возит одно из новосибирских ПАТП.

«Курьер. Среда. Бердск» направит запрос в мэрию Новосибирска и региональный минтранс.

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От редакции

Водителя найдут и накажут?

Аноним, 26 января 2020 14:09
А где это вы остановку "ГУМ" нашли. Та, что на фото, с утра вроде "11 квартал" называлась. ps: не знаете - не пишите всякий бред
Я, 26 января 2020 15:32
109-й на 11 квартале не ходит
Аноним, 26 января 2020 20:40
" Та, что на фото, с утра вроде "11 квартал" называлась."
Вы точно местный? Или в Бердск , чисто в ночные клубы, потусить приезжаете?
Во первых курьер почти никогда не замарачивается, с актуальностью фото к статье, а лепит, что на руках есть из архива(я читатель газеты)! Это фото , что удивительно, сделано напротив старого универмага, со стороны гламарта, вход в два МТСа!
Аноним, 26 января 2020 23:28
фотка просто не из этого сюжета. на видео видно место
WWW, 26 января 2020 15:42
На 11 квартале 109 автобус не проходит. Судя по воплям - какая-то неадекватная дама, скорее всего - психиатрия. Видел таких в Бердске. Судя по тому, как резво вскочила и обратно запрыгнула в автобус - то чуть позже помощь водителю понадобилась.
Аноним, 26 января 2020 18:07
пассажиры говорят что толи пьяная была, то ли под наркотиками. вроде домогалась до пассажиров и водителя, но была очень бодрой. говорят, пассажиры 5 минут упрашивали водителя высадить тётку
Аноним, 26 января 2020 16:40
Может что то личное их связывало когда то. Жуткое зрелище. Запрыгнула,значить надо было срочно уехать. А шофер автобуса -адекватен???
Аноним, 26 января 2020 16:51
Первое фото-это точно 11 квартал,но это ФОН и там нет 109 автобуса.А вот видео, 109 автобус и очень ужасная картина- ПРИЕХАЛИ. Тяжелая работа у водителей,но нервы не надо срывать на пассажирах и тем более жестоко вышвырнул ЖЕНЩИНУ,пусть и даже её вина есть. Куда катимся ЛЮДИ ????
Raven, 26 января 2020 19:11
Если свидетели правы, то это не женщина, а быдло. А у быдла пола нет.
Аноним, 26 января 2020 20:46
" Аноним, 26 января 2020 16:51Первое фото-это точно 11 квартал,"
С чего вы взяли, что это 11 квартал? На фото дом Ленина №52, где находится офис теле2 и аптека пульс! Вы из какого города пишите?
Аноним, 26 января 2020 17:53
в этой новости упоминаются свидетельства пассажиров, но реально они не приводятся. а вот пассажиры показывают, что дама была ужасно пьяна и домогалась до других пассажиров и водителя. выкидывать людей из автобуса конечно не очень хорошо. но её 5 минут усмиряли пассажиры до этого, а потом водитель с ней ругался долго
AlexAm, 26 января 2020 19:41
Вот как всегда сначала раздуют новость, а потом выясняется, что водитель на самом деле герой - спасал пассажиров от неадекватки. Изначально понятно было, что не просто так выбрасывают бабу.
Конечно, по закону он должен был высадить пассажиров - вызвать полицию сдать дебоширку. Пара часов простоя, но самое смешное этой дебоширке ничего бы не было - просто отпустили бы, ни штрафа ни вытрезвителя (которых нет) Так и приходится выталкивать
Аноним, 26 января 2020 20:58
То как на спину упала женщина, явно тяжёлая травма спины! Но от шока адреналина, человек сможет встать и какое то время даже ходить, если был алкоголь в крови, то гораздо позже травма заявит о себе. Если учесть, что автобус , судя по вещь докам двигался в сторону ДК и в конечном итоге в Новосибирск, то жертву падения, нужно искать не в Бердске, а в травматологии Академгородка или Новосибирска, а уж потом разбираться кто прав, кто виноват! Но то, как этот водила-"рестлер" кинул с метровой высоты женщину на спину на лёд - это в любом случае скотство, кто бы из них не был прав! Родственники женщины его вряд ли простят за это...
Аноним, 26 января 2020 23:26
что-то вы любитель проводить расследования по фотографиям. есть видео, в котором эта тётка через 200 метров таки вышла из автобуса и пошла себе спокойно в сторону жилых домов. в Бердске, а не в Академе или Новосибе
Аноним, 27 января 2020 12:56
"есть видео, в котором эта тётка через 200 метров таки вышла из автобуса и пошла себе спокойно в сторону жилых домов. "

Таки предоставьте ссылку на видео, "ходячей" по Бердску, "не покалеченной женщины"? И за одно, её снятие "побоев" с МРТ и выпиской из медкарточки, что она полностью здорова и увечий не получила! Слабо? Тогда заканчивайте фантастику выдумывать, "товарищ" рестлер. Вы понимаете , что бы с вами сделали за этот "выброс женщин" из автобуса на Кавказе? Например в Чечне? Или вы там на цыпочках бы ходили, а тут бездельничаете?
Аноним, 26 января 2020 22:35
тем, кто говорит "11 квартал", "там не ходит"
вы не знаете что фото к статья публикуют просто так? нельзя без фото публиковаться - так не интересно. поэтому что было, то и залепили!
читайте суть!
Аноним, 26 января 2020 22:56
При любых обстоятельствах женщину не надо швырять,да с высоты. Вот когда ваших родных также выбросят с автобуса,по другому запоете. Насилие -растет с геометрической прогрессией.Мы сами друг друга по убиваем,без ИГ ,а остальные умрут от рака.Живите и будьте терпимы к рядом находявшимся людям или можно было вызвать полицию.
Аноним, 26 января 2020 23:23
никто тут не отстаивает прав выкидывать даже отвратительных женщин из автобуса. понятно, что водитель не ангел. не совсем только понятно, зачем вы желаете, чтобы наших родных выбрасывали из автобуса. плохой вы человек, выходит
Аноним, 27 января 2020 12:57
Ни кто вам не желает того отношения,но мы не застрахованы от этого. Мы всегда по другому воспринимаем ,когда с нами такое случается. Едешь,едешь и раз получаешь по м..де.Всё закипает в душе,что проглотить или дать отпор??? Мужчина не должен так делать.

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