По видео с выброшенной из автобуса №109 пассажирки начала проверку полиция Бердска

Потерпевшая, упавшая на спину с верхней ступеньки, в полицию и больницу за медицинской помощью не обращалась, но правоохранители выясняют все обстоятельства конфликта женщины и водителя по факту распространенной в СМИ информации.

Бердчане нередко жалуются на хамство водителей пассажирского транспорта

Полиция Бердска начала проверку по факту конфликта водителя автобуса и пассажирки на остановке «ГУМ» в Бердске. Об этом сегодня, 26 января, «Курьер. Среда. Бердск» сообщил дежурный офицер управления МВД по Новосибирской области Сергей Страдымов. Несмотря на то, что потерпевшая, которую водитель «пазика» №109 выбросил из салона на улицу, заявление в полицию не написала.

— Женщина, ставшая участницей конфликта с водителем, в полицию и медицинские учреждения не обращалась. В связи с размещением видеоматериала об инциденте в средствах массовой информации и социальных сетях сотрудники полиции города Бердска проводят по факту конфликта проверку, после которой будет принято процессуальное решение в соответствии с действующим законодательством, — прокомментировал «Курьер. Среда. Бердск» Стардымов.

Напомним, агрессивный водитель набросился с кулаками на женщину и вытолкал ее из автобуса вечером в пятницу, 24 января. Произошло это на остановке «ГУМ» в Бердске, где остановился ПАЗ, курсирующий по маршруту «Бердск-Микрорайон Щ».

Свидетелями «отвратительного» происшествия стали пассажиры автобуса и стоящие на остановке люди:

— Отвратительное зрелище! Водитель академовского автобуса избил пассажирку. Он буквально выбросил женщину из салона, а потом выкинул на улицу ее вещи. Женщина упала на спину, кричала. Поднялась и снова залезла в автобус.

Свидетель рассказал, что все это произошло 24 января около 18.30. На место происшествия прибыл наряд полиции (видимо, вызвал кто-то из очевидцев), но автобус с потерпевшей к тому времени уже уехал.

— Пассажирка сказала, что торопится на какое-то собрание. Возможно, она позже заявит о хамском поведении водителя в полицию, — предполагают очевидцы, сообщив, что стражи порядка опросили свидетелей.

Они запомнили госномер автобуса — М035ВУ. И то, что на кабине имелась табличка с надписью «Арбузова». Стоит отметить, что по маршруту №109 («Бердск-Микрорайон Щ») бердчан в Академгородок и обратно возит одно из новосибирских ПАТП.

«Курьер. Среда. Бердск» направит запрос в мэрию Новосибирска и региональный минтранс.