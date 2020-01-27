Дебоширила в салоне выброшенная водителем из автобуса №109 пассажирка в Бердске

По факту конфликта между водителем и пассажиркой полицейские проводят проверку. Мэрия направила письма в минтранс и перевозчику с просьбой разъяснить ситуацию.

Очевидцы запечатлели, как водитель буквально выкинул пассажирку из автобуса

По факту конфликта между водителем и пассажиркой автобуса №109 направила письма в министерство транспорта и дорожного хозяйства и перевозчику маршрута мэрия Бердска.

— Данный маршрут является межмуниципальным и контролируется областным уполномоченным органом, министерством транспорта дорожного хозяйства, перевозчик новосибирский. Мы просим разъяснить ситуацию и напоминаем, что в случае конфликтных ситуаций с пассажирами, нужно обращаться в уполномоченные органы, полицию, — рассказала на совещании чиновников 27 января начальник отдела транспорта и дорожного хозяйства Надежда Нятина.

Оператор нарушил правила перевозки пассажиров в грубой форме, отметил мэр Бердска Евгений Шестернин. Поведение пассажирки было дебоширским, но есть правоохранительные органы, которые в этом вправе разобраться.

По словам начальника отдела МВД Владимира Соколова, по факту конфликта между водителем и пассажиркой автобуса №109 проводится проверка.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», агрессивный водитель набросился с кулаками на женщину и вытолкал ее из автобуса вечером в пятницу, 24 января. Произошло это на остановке «ГУМ» в Бердске, где остановился ПАЗ №109, курсирующий по маршруту «Бердск-Микрорайон Щ». Инцидент попал на видео.

Потерпевшая, которую водитель «пазика» №109 выбросил из салона на улицу, заявление в полицию не написала.

Свидетелями «отвратительного» происшествия стали пассажиры автобуса и стоящие на остановке люди. Они запомнили госномер автобуса — М035ВУ. И то, что на кабине имелась табличка с надписью «Арбузова». По маршруту №109 («Бердск-Микрорайон Щ») бердчан в Академгородок и обратно возит одно из новосибирских ПАТП.