Розыск очевидцев: Скинул 10-летнюю девочку с трехметровой горки через перила мальчик у ЦУМа в Бердске

ЧП произошло 28 января днем около 13.30. По словам детей между ними произошел конфликт. Мальчики обзывали брата девочки, она хотела его защитить. Потом один из них схватил ее «за грудки» и толкнул с высоты.

Мальчик скинул девочку 11 лет с трехметровой горки у ЦУМа в Бердске

Скинул с трехметровой высоты горки девочку 10 лет с мальчик из у ЦУМа в центре Бердска. ЧП произошло 28 января около 13.30 дня. Мать ребенка Валентина обратилась в редакцию «Курьер. Среда. Бердск» с просьбой помочь разыскать очевидцев. Девочка оказалась сестрой той девочки, о которой писал «Курьер. Среда. Бердск». Напомним, подросток покрасила волосы в голубой цвет, после чего столкнулась с конфликтом в школе №9 в 2018 году. История приобрела широкий резонанс. Прокурор Бердска Роман Сивак инициировал проверку школы после этой публикации. Теперь подросток красит волосы в розовый цвет.

— С двоюродным братом (9 лет — прим. авт.) они катались на горке вчера днем. К мальчику начали приставать и обзываться мальчишки. Дочь поднялась по лестнице на высоту горки, где хотела выяснить, что происходит. Тогда один из мальчиков схватил ее за куртку на груди и перекинул через перила прямо с высоты, — рассказала Валентина сегодня, 29 января.

Валентина вместе с классным руководителем сейчас старается узнать, что это был за мальчик. По ее словам дочь ранее не была с ним близко знакома. Только знала, что он учится вместе с ней в школе №9 Бердска.

— Мы узнали от учителей и знакомых, что сейчас этот мальчик утверждает, что моя дочь сама подскользнулась. Но это было не так, — говорит Валентина.

На место происшествия вызвали «скорую помощь». У ребенка подозрение на закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение мозга. Сегодня вместе с мамой они пойдут по врачам — нужна консультация невролога, окулиста, хирурга. Вечером запланирована встреча в школе с учителями и директором.

Валентина опубликовала пост в социальной сети ВКонтакте с розыском очевидцев. Сегодня утром 29 января, ей написала девушка, которая видела падение ребенка.

«Курьер. Среда. Бердск» не удалось дозвониться до директора школы Веры Забелич. Читайте подробности в ближайшее время.

Если вы тоже стали свидетелем столкновения девочки вчера. 28 января на горке у ЦУМа в Бердске, просим позвонить в редакцию по тел. 8-383-41-3-00-10.

Отметим, что девочка была одета в черную куртку, бежевую шапку и серый снуд. Также на ней были черные штаны.

История голубых волос

В ноябре 2018 года 6-классница позвонила матери в слезах. По словам дочери, ей сделали строгое замечание по поводу ярко-голубых прядей и отправили домой отмывать голову.

Однако проверка прокуратуры Бердска не подтвердила того факта, что девочку выгнали из школы. Но семье и «Курьер. Среда. Бердск» пришлось встречаться в суде: фигурирующая в этой истории психолог посчитала, что ее честь, достоинство и деловая репутация опорочены из-за приведенной в публикации фразы со слов матери. Педагог запросила по иску компенсацию морального вреда. В ходе судебных разбирательств иск увеличился до 500 тыс. рублей с редакции и журналиста. Решение судьи оказалось в пользу бердской семьи и «Курьер. Среда. Бердск».