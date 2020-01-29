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Розыск очевидцев: Скинул 10-летнюю девочку с трехметровой горки через перила мальчик у ЦУМа в Бердске

09:49 29.01.2020, Алена Романцова Фото: Курьер. Среда. Бердск
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ЧП произошло 28 января днем около 13.30. По словам детей между ними произошел конфликт. Мальчики обзывали брата девочки, она хотела его защитить. Потом один из них схватил ее «за грудки» и толкнул с высоты.

Розыск очевидцев: Скинул 10 летнюю девочку с трехметровой горки через перила мальчик у ЦУМа в Бердске
Мальчик скинул девочку 11 лет с трехметровой горки у ЦУМа в Бердске

Скинул с трехметровой высоты горки девочку 10 лет с мальчик из у ЦУМа в центре Бердска. ЧП произошло 28 января около 13.30 дня. Мать ребенка Валентина обратилась в редакцию «Курьер. Среда. Бердск» с просьбой помочь разыскать очевидцев. Девочка оказалась сестрой той девочки, о которой писал «Курьер. Среда. Бердск». Напомним, подросток покрасила волосы в голубой цвет, после чего столкнулась с конфликтом в школе №9 в 2018 году. История приобрела широкий резонанс. Прокурор Бердска Роман Сивак инициировал проверку школы после этой публикации. Теперь подросток красит волосы в розовый цвет.

— С двоюродным братом (9 лет — прим. авт.) они катались на горке вчера днем. К мальчику начали приставать и обзываться мальчишки. Дочь поднялась по лестнице на высоту горки, где хотела выяснить, что происходит. Тогда один из мальчиков схватил ее за куртку на груди и перекинул через перила прямо с высоты, — рассказала Валентина сегодня, 29 января.

Валентина вместе с классным руководителем сейчас старается узнать, что это был за мальчик. По ее словам дочь ранее не была с ним близко знакома. Только знала, что он учится вместе с ней в школе №9 Бердска.

— Мы узнали от учителей и знакомых, что сейчас этот мальчик утверждает, что моя дочь сама подскользнулась. Но это было не так, — говорит Валентина.

На место происшествия вызвали «скорую помощь». У ребенка подозрение на закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение мозга. Сегодня вместе с мамой они пойдут по врачам — нужна консультация невролога, окулиста, хирурга. Вечером запланирована встреча в школе с учителями и директором.

Валентина опубликовала пост в социальной сети ВКонтакте с розыском очевидцев. Сегодня утром 29 января, ей написала девушка, которая видела падение ребенка.

«Курьер. Среда. Бердск» не удалось дозвониться до директора школы Веры Забелич. Читайте подробности в ближайшее время.

Если вы тоже стали свидетелем столкновения девочки вчера. 28 января на горке у ЦУМа в Бердске, просим позвонить в редакцию по тел. 8-383-41-3-00-10.

Отметим, что девочка была одета в черную куртку, бежевую шапку и серый снуд. Также на ней были черные штаны.

История голубых волос

В ноябре 2018 года 6-классница позвонила матери в слезах. По словам дочери, ей сделали строгое замечание по поводу ярко-голубых прядей и отправили домой отмывать голову.

Однако проверка прокуратуры Бердска не подтвердила того факта, что девочку выгнали из школы. Но семье и «Курьер. Среда. Бердск» пришлось встречаться в суде: фигурирующая в этой истории психолог посчитала, что ее честь, достоинство и деловая репутация опорочены из-за приведенной в публикации фразы со слов матери. Педагог запросила по иску компенсацию морального вреда. В ходе судебных разбирательств иск увеличился до 500 тыс. рублей с редакции и журналиста. Решение судьи оказалось в пользу бердской семьи и «Курьер. Среда. Бердск».

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От редакции

Видели происшествие?

Аноним, 29 января 2020 10:05
При чём тут голубые волосы?
Аноним, 29 января 2020 10:26
Уж извините за черствость, но это не ЧП масштаба города.
такое было всегда, есть и будет.
Это дети, и какое бы не было воспитание и общество, но конфликты - это естественная часть взросления.
Хоть последствия бывают весьма неприятные...
Николай, 29 января 2020 10:35
Мальчики взрослые, которые виноваты в падении ребёнка с горки, находятся в администрации города. Они не обеспечили безопасности. Чтобы это понять, достаточно поднять Постановления главы муниципального образования, где должны быть назначены ответственные лица в месте массового пребывания горожан, кто отвечает за очерёдность спуска и безопасное пребывание на горке и тд. Также списки инструктажа под роспись должностных лиц на горке. Также акт приёмки горки на соответствие безопасности и тд. Я вспоминаю, как много лет назад в комиссии администрации, когда прочитал требования к безопасности "колеса обозрения" в городском парке, и не подписал акт. Меня объявили врагом народа. Потом выяснилось что с мальчиком случилось несчастье на этом объекте. Прокуратуре пора устроить ликбез мэру по вопросам законодательства.
Аноним, 29 января 2020 11:00
Не удивлюсь,что девочки сами спровоцировали этот конфликт.Голубоволосая девочка не стесняется в выражениях .Она же героиня с растопыренными пальцами,а мама потакает всему

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