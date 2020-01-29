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За грудки с 3-метровой горки случайно столкнул 10-летнюю девочку школьник в Бердске

17:02 29.01.2020, Алена Романцова Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Подросток утверждает, что он не хотел, чтобы девочка перелетела через перила. Он просто хотел столкнуть ее с горки. Надеялся, что она скатится. У девочки подозрение на закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение мозга. Прошла беседа в школе.

За грудки с 3 метровой горки случайно столкнул 10 летнюю девочку школьник в Бердске
Найден мальчик, столкнувший девочку 10 лет с трехметровой горки у ЦУМа в Бердске

Нашли мальчика, столкнувшего с трехметровой высоты горки девочку 10 лет у ЦУМа в центре Бердска. Об этом «Курьер. Среда. Бердск» сообщила мама ребенка Валентина. Напомним, ЧП произошло 28 января днем около 13.30. По словам детей между ними произошел конфликт. Мальчики обзывали брата девочки, она хотела его защитить. Потом один из них схватил ее «за грудки» и толкнул с высоты. На место происшествия вызвали «скорую помощь». У ребенка подозрение на закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение мозга.

Валентина обратилась в редакцию «Курьер. Среда. Бердск» с просьбой помочь разыскать очевидцев. Девочка оказалась сестрой той девочки, о которой писал «Курьер. Среда. Бердск». Напомним, подросток покрасила волосы в голубой цвет, после чего столкнулась с конфликтом в школе №9 в 2018 году. История приобрела широкий резонанс.

Сегодня Валентина с дочерью были в школе №9, где встретились с учителями и самим обидчиком. Она говорит, что девочка там расплакалась.

— Мы были в школе. Там был мальчик, который ее столкнул, вместе со своими друзьями. Он утверждает, что толкнул ее так сильно случайно. Не думал, что она упадет через перила. Родителей его не было. Им не смогли дозвониться, — рассказала Валентина сегодня днем, 29 января.

Валентина опубликовала пост в социальной сети ВКонтакте с розыском очевидцев. Ей написала девушка, которая видела падение ребенка. «Курьер. Среда. Бердск» не удалось дозвониться до директора школы №9 Веры Забелич.

Также Валентина рассказала, что они были в полиции. Их вызвали туда после поступления данных из поликлиники.

— Я написала, что отказываюсь от судебно-медицинской экспертизы. Но нам все равно дали направление, если вдруг будут какие-то серьезные последствия со здоровьем.

В пресс-службе главного управления МВД «Курьер. Среда. Бердск» подтвердили факт разбирательств в правоохранительных органах.

— В полицию города Бердска вчера, 28 января, поступило сообщение из медицинского учреждения, что к ним обратилась несовершеннолетняя жительница города с травмами, полученными при игре на улице. Для дальнейшего разбирательства по факту сегодня сотрудники опросили представителей ребенка, его маму. По предварительным данным установлено, что дети играли на горке и мальчик при игре толкнул девочку, в результате чего она получила травму. Сейчас проводится проверка. Родительница пострадавшей девочки претензий не предъявила, — сказала дежурный офицер сегодня, 29 января.

Врачей Валентина с дочерью сегодня не успели пройти. Но они обязательно будут это делать в ближайшие дни. Валентина надеется, что учителя проведут беседу с родителями мальчика о том, что от таких действий могут быть разные последствия.

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От редакции

Быстро нашелся обидчик?

Аноним, 29 января 2020 17:50
Нужно пожелать здоровья девочке, чтобы не было осложнений. Родителям пытаются доказать и перевести стрелки на напуганного мальчика и его родителей. Для того и пишутся законы РФ, ГОСТ, правила, инструкции, документация опасных объектов, организационные документами, чтобы должностные лица обеспечили безопасность проводимых мероприятий, оградили от шалостей мальчиков, девочек, алкашей и других неадекватных людей. Сегодня свалят на мальчика, на следующий год после более тяжких последствий на девочку при этом не будут проводить расследования, экспертизы, не желание находить должностных лиц, организующих мероприятия с грубейшими нарушениями. В армии это называлось "круговая порука"
Не надо быть сильно умным человеком, чтобы понять, что были грубейшие нарушения положений документа: "НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Безопасность устройств для развлечений ГОРКИ ЗИМНИЕ Требования безопасности при эксплуатации Safety of devices for amusement. Winter slides. Safety requirements under operation ОКС 97.200.40 Дата введения 2017г.
Kalisto, 29 января 2020 18:26
Очень страшная горка! Там и без сталкивания можно с нее рухнуть.
АнтиЯ, 29 января 2020 19:36
Странная история, мать пишет в сети, объявляет в розыск, но при этом отказывается от экспертизы и претензии не предъявляет....

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