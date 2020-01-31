Все льготы многодетным семьям в 2020 году

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Более 1400 многодетных семей получают меры социальной поддержки в Бердске

Какие льготы положены многодетным семьям? Многодетной считается семья, воспитывающая трех и более детей (в том числе усыновленных) в возрасте до 18 лет (или до 23 лет, если ребенок учится на очном

отделении).

Перечень основных льгот многодетным семьям в Новосибирской области:

— Предоставление земельного участка под строительство

— Выдача сертификата на получение областного капитала — 100 000 рублей

— Единовременное дополнительное пособие при рождении ребенка в молодой семье — 18 000 рублей (на 3 и последующих)

— Первоочередное предоставление мест в:⠀

-вуз (при сдаче экзаменов и при прочих равных условиях);

— детский сад;

— детские лагеря (от 5 детей).⠀

— Единовременная материальная помощь:

-5 000 рублей при поступлении в 1 класс;

-10 000 рублей при поступлении в вуз;

— 5 000 рублей при рождении двойни или тройни.⠀

— Приобретение автомобильного транспорта (для семей от 7 детей)

— Знак «За материнскую доблесть» и 50 000 рублей (от 5 детей)

— Досрочная пенсия в 50 лет (стаж от 15 лет, 5 и более детей)

— Бесплатный проезд для детей, обучающихся в образовательных учреждениях, а также для одного из родителей (опекунов) на муниципальных маршрутах (5 и более детей)

— Выплата прожиточного минимума для детей (на каждого ребенка)

— Ежегодная выплата на приобретение одежды школьникам, покупку письменных принадлежностей

— Компенсация расходов на коммунальные услуги 30% (50% от 5 детей)

— Питание в школах на льготных условиях

— Бесплатные лекарства по рецепту врача для детей до 6 лет

— Льготные условия на посещение организаций культуры и бесплатное дополнительное образование

Также для многодетных семей действуют меры социальной поддержки:⠀

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Более 1400 многодетных семей получают меры социальной поддержки в Бердске

Центр социальной поддержки населения города Бердска информирует многодетные семьи, что в соответствии с законом Новосибирской области от 6 октября 2010 года № 533-ОЗ «О социальной поддержке многодетных семей на территории Новосибирской области» предусмотрены следующие меры социальной поддержки:

1) денежная компенсация в размере 30% (для многодетных семей,

имеющих пять и более детей, компенсация в размере 50%) расходов на оплату коммунальных услуг по горячему водоснабжению, холодному водоснабжению, водоотведению, электроснабжению, газоснабжению, отоплению (в том числе поставкам твердого топлива при наличие печного отопления), но не более 30 % (для многодетных семей, имеющих пять и более детей, не более 50%) от суммы размеров регионального стандарта стоимости жилищно-коммунальных услуг, установленного губернатором Новосибирской области, приходящегося на каждого члена многодетной семьи (многодетным семьям, имеющим право на получение денежной компенсации на оплату ЖКУ по иным основаниям, денежная компенсация на оплату ЖКУ предоставляется только по одному из оснований по их выбору);

2) ежегодная денежная выплата на приобретение одежды для

обучающегося в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность, по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования в размере 2000 рублей на каждого школьника (заявление предоставляется до 31 декабря соответствующего года);

3) единовременная денежная выплата при поступлении ребенка из многодетной семьи в первый класс общеобразовательной организации, расположенной на территории Новосибирской области, в размере 5 000 руб (заявление предоставляется до 31 декабря года, в котором ребенок поступил в 1 класс);

4) ежегодная денежная выплата в размере 300 руб на приобретение

школьно-письменных принадлежностей на каждого ребенка школьного возраста из малообеспеченной многодетной семьи (заявителям, являющимся получателями ежемесячного пособия на ребенка в Новосибирской области через центр социальной поддержки населения, сведения о доходах предоставлять не нужно);

5) единовременная денежная выплата при поступлении ребенка (в том

числе и совершеннолетнего, но не старше 23 лет) из многодетной семьи в образовательную организацию высшего образования в размере 10 000 руб (заявление предоставляется до 31 декабря года, в котором ребенок поступил в вуз);

6) поощрение студентов вузов из многодетных семей с 5-ю и более

детьми (при успешном обучении) в период учебного процесса в виде ежемесячной стипендии 1000 руб (заявления принимаются до 1 сентября очередного учебного года);

7) ежемесячная денежная выплата в размере прожиточного минимума

для детей, установленного на территории Новосибирской области на 1 января года, в котором предоставляется ежемесячная денежная выплата. В 2019 году сумма ежемесячной денежной выплаты составляет 11145,0 руб.;

Какие льготы и пособия положены многодетным семьям в Бердске единовременная денежная выплата многодетным семьям, имеющим пять и более несовершеннолетних детей, на ремонт, строительство и приобретение жилья в размере 100 000 руб;

9) приобретение автомобильного транспорта для многодетных семей,

воспитывающих семь и более несовершеннолетних детей.

Основанием предоставления мер социальной поддержки многодетным семьям является удостоверение многодетной семьи (предоставляется по собственной инициативе), выданное территориальным органом министерства труда и социального развития по месту жительства (месту пребывания) данной семьи.

Куда обращаться за мерами социальной поддержки:

Филиал МФЦ в г. Бердске м-н Радужный 7/1, понедельник, среда, пятница с 8.00 до 18.00 час, вторник и четверг с 8.00 до 20.00 час, суббота с 9.00 до 14.00 час.

Центр социальной поддержки населения города Бердска, ул. Кирова 2/1, приемные дни: понедельник, среда, четверг с 9.00 до 18.00 час, обед с 13.00 до 14.00 час, кабинет 32, телефон для консультаций: 5-60-51, 5-61-24.

Областной семейный капитал

С 1 января 2012 года в соответствии с законом Новосибирской области от 30 сентября 2011 года № 125-ОЗ «О дополнительных мерах социальной поддержки многодетных семей на территории Новосибирской области» установлен так называемый областной семейный капитал, право на который возникает при рождении (усыновлении) ребенка (детей), имеющего (имеющих) гражданство РФ, у следующих граждан РФ, проживающих на территории Новосибирской области (в том числе приемных семей) не менее трех лет на момент обращения за сертификатом на областной семейный капитал:

1) женщин, родивших (усыновивших) третьего ребенка начиная с 1 января 2012 года;

2) женщин, родивших (усыновивших) четвертого ребенка или последующих детей начиная с 1 января 2012 года, если ранее они не воспользовались правом на дополнительные меры поддержки, предусмотренные данным законом;

3) мужчин, являющихся единственными усыновителями третьего ребенка или последующих детей, ранее не воспользовавшихся правом на дополнительные меры поддержки, если решение суда об усыновлении ребенка вступило в законную силу после 1 января 2012 года.

При возникновении права на областной семейный капитал у лиц, указанных выше, не учитываются дети, в отношении которых данные лица были лишены родительских прав или в отношении которых было отменено усыновление.

Право на распоряжение семейным капиталом наступает не ранее чем по истечении полутора лет со дня рождения (усыновления) ребенка, в связи с рождением которого наступило это право.

Лица, получившие сертификат, могут распоряжаться средствами областного семейного капитала в полном объеме либо по частям по следующим направлениям:

1) улучшение жилищных условий

на приобретение (строительство) жилого помещения, осуществляемое

гражданами посредством совершения любых не противоречащих закону сделок и участия в обязательствах (включая участие в жилищных, жилищно-строительных и жилищных накопительных кооперативах), путем безналичного перечисления указанных средств организации, осуществляющей отчуждение (строительство) приобретаемого (строящегося) жилого помещения, либо физическому лицу, осуществляющему отчуждение приобретаемого жилого помещения, либо организации, в том числе кредитной, предоставившей по кредитному договору (договору ипотеки, договору займа) денежные средства на указанные цели;

на строительство, реконструкцию объекта индивидуального жилищного

строительства, находящегося в собственности или занимаемого по договору социального найма, осуществляемые гражданами без привлечения организации, осуществляющей строительство (реконструкцию) объекта индивидуального жилищного строительства, в том числе по договору строительного подряда, путем перечисления указанных средств на банковский счет лица, получившего сертификат;

на проведение капитального и (или) текущего ремонта жилого помещения,

находящегося в собственности или занимаемого по договору социального найма, осуществляемого гражданами без привлечения организации, осуществляющей капитальный и (или) текущий ремонт жилого помещения.

средства (часть средств) областного семейного капитала могут быть

использованы на исполнение связанных с улучшением жилищных условий обязательств, возникших до даты возникновения права на дополнительные меры поддержки.

приобретаемое с использованием средств (части средств) областного

семейного капитала жилое помещение оформляется в общую собственность родителей, детей (в том числе первого, второго, третьего и последующих детей) с определением размера долей по соглашению и должно находиться на территории Новосибирской области.

2) получение образования ребенком (детьми)

на оплату платных образовательных услуг на территории Российской Федерации,

оказываемых государственными и муниципальными образовательными организациями или частными образовательными организациями, получившими соответствующую лицензию в установленном порядке и имеющими государственную аккредитацию;

на оплату иных связанных с получением образования расходов, перечень которых устанавливается Правительством Новосибирской области.

средства (часть средств) областного семейного капитала могут быть

направлены на получение образования как родным ребенком (детьми), так и усыновленным (усыновленными), в том числе первым, вторым, третьим ребенком и (или) последующими детьми. Возраст ребенка, на получение образования которого могут быть направлены средства (часть средств) областного семейного капитала, на дату начала обучения по соответствующей образовательной программе не должен превышать 23 года.

3) формирование накопительной части трудовой пенсии матери

4) приобретение автотранспорта

Средства (часть средств) областного семейного капитала могут быть направлены на приобретение транспортного средства путем безналичного перечисления указанных средств на счет организации, осуществляющей отчуждение транспортного средства, либо на счет физического лица, осуществляющего отчуждение транспортного средства (за исключением супруга, детей лица, обратившегося с заявлением о распоряжении), либо на счет организации, в том числе кредитной, предоставившей по кредитному договору (договору займа) денежные средства на указанные цели.

5) социальная адаптация и интеграция в общество ребенка-инвалида (детей-инвалидов) – введено постановлением правительства Новосибирской области от 15 марта 2017 года № 90-п.

6) приобретение сельскохозяйственной техники, оборудования для сельскохозяйственного производства (введено постановлением правительства Новосибирской области от 15 марта 2017 года № 90-п).

За получением сертификата на областной семейный капитал необходимо обращаться в Центр социальной поддержки населения города Бердска по адресу: ул. Кирова, д. 2/1, каб. 32 (приемные дни — понедельник, среда, четверг, с 9.00 до 18.00, обед с 13.00 до 14.00) в любое время после возникновения права путем подачи соответствующего заявления и документов:

удостоверяющих личность лица, обратившегося за получением

сертификата, принадлежность его к гражданству РФ и факт его проживания на территории Новосибирской области не менее трех лет;

удостоверяющих личность, место жительства и полномочия законного представителя (усыновителя, опекуна, попечителя);

подтверждающих рождение (усыновление) всех детей;

подтверждающих принадлежность к гражданству РФ ребенка (детей), в связи с рождением (усыновлением) которого (которых) возникло право на дополнительные меры государственной поддержки;

удостоверения многодетной семьи.

Лица, подавшие заявление о выдаче сертификата, несут ответственность за достоверность сведений, содержащихся в представляемых ими документах. Решение о выдаче либо об отказе в выдаче сертификата принимается центром социальной поддержки населения в месячный срок с даты приема заявления о выдаче сертификата.