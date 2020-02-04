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Терминальная стадия: по каким признакам определить, что человек умирает?

14:24 04.02.2020, Алена Романцова Фото: pixabay.com
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Гипоксия, интоксикация от нарушения обмена веществ — одни из признаков перед смертью. Рак на этом этапе чаще всего неизлечим. Министр здравоохранения Константин Хальзов рассказал, о терминальных состояниях, и как получить паллиативную помощь.

Терминальная стадия: по каким признакам определить, что человек умирает?
Терминальная стадия наступает перед смертью пациентов
Сюжет: Паллиативная помощь в Новосибирской области
Терминальная стадия: по каким признакам определить, что человек умирает?

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Человек умирает. Как определить это состояние? Что такое терминальная стадия? В каком случае человек может рассчитывать на бесплатную паллиативную помощь, и что в нее входит? Куда звонить родственникам умирающего за психологической поддержкой? На эти многие другие вопросы «Курьер. Среда. Бердск» ответил министр здравоохранения Константин Хальзов 31 января. Мы запускаем серию материалов в сюжете «Паллиативная помощь в Новосибирской области».

По каким признакам определить, что человек умирает? Министр здравоохранения разъяснил чем отличается терминальные состояния и стадии болезней.

Терминальные состояния:

— патологофункциональные изменения, в основе которых лежат нарастающая гипоксия (кислородное голодание — прим. авт.) всех тканей (в первую очередь головного мозга)
— ацидоз (смещение кислотно-щелочного баланса организма — прим. авт.)
— интоксикация продуктами нарушенного обмена.

Терминальная стадия болезни — это последняя стадия, прогноз которой неблагоприятный.

Терминальная стадия рака — это последняя стадия онкологического заболевания. Вероятность излечения на этом этапе развития болезни мала, но все же существует. Методы лечения на данной стадии направлены на поддержание стабильного состояния больного, уменьшение болей и мучений. При терминальной стадии рака происходит усиленное деление клеток опухоли, распространение метастазов на соседние органы и ткани.

Но для того чтобы получить бесплатную паллиативную помощь (медицинскую помощь, уход консультацию, лекарства), необходимо заключение врачебной комиссии о том. Читайте об этом подробнее в ближайшие дни.

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