Пиво — самый опасный алкогольный напиток, красное вино — самый безопасный, заявил врач-психиатр

Врач-психиатр, нарколог, кандидат медицинских наук Даниил Покровский рассказал «Вечерней Москве», какой алкогольный напиток наиболее опасен, а какой несет наименьший вред для здоровья.
Специалист выразил мнение, что следует запретить пиво. Он назвал его самым опасным для здоровья напитком.
«Алкоголь — наиболее безвредная составляющая пива. Остальные минорные составляющие, придающие пиву его свойства — пенность, цвет, вкус, — крайне неполезные для здоровья человека соединения, в том числе содержащие металл кобальт», — рассказал Покровский.
Он объяснил, что это вещество кардиотоксично, а его суточная предельно допустимая доза содержится в 375 миллилитрах пива. Причем этот показатель не зависит от стоимости напитка, подчеркнул специалист.
«Металлы, содержащиеся в пиве и пивных напитках, вызывают кардиопатию, ожирение сердца, за патологией нередко следует смерть больного», — предостерег врач.
Он привел в пример средневековых художников, работавших с краской на основе кобальта: они не доживали до старости из-за токсичности этого металла. Нарколог пояснил, что любители пива также могут отравиться кобальтом.
Среди наименее вредных алкогольных напитков Даниил Покровский назвал красное сухое вино. По его словам, оно богато витаминами, микроэлементами и антиоксидантами.
Источник: vm.ru
1. Почему в Германии, где пиво пьют с младых ногтей и до глубокой старости, средняя продолжительность жизни 81 год?
2. Что употребляет доктор, когда несет такую чепуху?
ПС: про витамины группы В и другие полезнейшие вещества присутствующие в пиве доктор почему-то не слышал...((
Аааааа!!!!!!!
Мы все умрем!!!!!!!
От всего!!!!!!
Мракобесы....
ежедневно
Опять врут.
"В Российской Федерации согласно СанПиН 2.3.2.1078-01 добавление в пиво кобальта является незаконным (т.е. указаны разрешенные пищевые добавки, а то что не указано - запрещено, и хлорид кобальта отсутствует в списке разрешенных добавок).
Такие статьи служат отличной лакмусовой бумажкой для определения некомпетентного медицинского центра. Туда даже за консультациями вам точно не стоит обращаться :-)"
Ссылку боюсь не пропустят, у меня гугл выдает по назавнию статьи "Про кобальт в пиве, который опасен для сердца"
А так первый же запрос "кобальт в пиве" вывел на эту же статью.
.................А еще у этих "докторов" мы "лечимся"...................
Тогда понятно.
Ламбадахарютрамбумбум..