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Пиво — самый опасный алкогольный напиток, красное вино — самый безопасный, заявил врач-психиатр

21:50 05.02.2020 Фото: pixabay.com
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«Алкоголь — наиболее безвредная составляющая пива. Остальные минорные составляющие, придающие пиву его свойства — пенность, цвет, вкус, — крайне неполезные для здоровья человека соединения, в том числе содержащие металл кобальт», — рассказал Даниил Покровский.

Пиво самый опасный алкогольный напиток, красное вино самый безопасный, заявил врач психиатр
Алкоголь может быть опасным
Сюжет: Алкоголизм
Пиво самый опасный алкогольный напиток, красное вино самый безопасный, заявил врач психиатр

Пиво — самый опасный алкогольный напиток, красное вино — самый безопасный, заявил врач-психиатрБелая горячка: галлюцинации с тёмными образами и эпилептические припадки вызывает алкоголь у жителей БердскаЕщё 38 новостей

Врач-психиатр, нарколог, кандидат медицинских наук Даниил Покровский рассказал «Вечерней Москве», какой алкогольный напиток наиболее опасен, а какой несет наименьший вред для здоровья.
Специалист выразил мнение, что следует запретить пиво. Он назвал его самым опасным для здоровья напитком.

«Алкоголь — наиболее безвредная составляющая пива. Остальные минорные составляющие, придающие пиву его свойства — пенность, цвет, вкус, — крайне неполезные для здоровья человека соединения, в том числе содержащие металл кобальт», — рассказал Покровский.

Он объяснил, что это вещество кардиотоксично, а его суточная предельно допустимая доза содержится в 375 миллилитрах пива. Причем этот показатель не зависит от стоимости напитка, подчеркнул специалист.

«Металлы, содержащиеся в пиве и пивных напитках, вызывают кардиопатию, ожирение сердца, за патологией нередко следует смерть больного», — предостерег врач.

Он привел в пример средневековых художников, работавших с краской на основе кобальта: они не доживали до старости из-за токсичности этого металла. Нарколог пояснил, что любители пива также могут отравиться кобальтом.

Среди наименее вредных алкогольных напитков Даниил Покровский назвал красное сухое вино. По его словам, оно богато витаминами, микроэлементами и антиоксидантами.

Источник: vm.ru

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От редакции

Как часто пьете пиво?

Аноним, 05 февраля 2020 12:09
У меня два вопроса к очередному авторитетному дохтуру часто вещающих на этой платформе...
1. Почему в Германии, где пиво пьют с младых ногтей и до глубокой старости, средняя продолжительность жизни 81 год?
2. Что употребляет доктор, когда несет такую чепуху?

ПС: про витамины группы В и другие полезнейшие вещества присутствующие в пиве доктор почему-то не слышал...((
Аноним, 05 февраля 2020 23:10
А в другой статье даже стакан газировки вызывает неминуемую смерть.
Аааааа!!!!!!!
Мы все умрем!!!!!!!
От всего!!!!!!
Аноним, 05 февраля 2020 12:17
Какая страна, такая и медицина, такие и кандидаты медицинских наук...((((((((((((((
Мракобесы....
Аноним, 05 февраля 2020 13:55
Пей, пей...Или испугалсо?
Аноним, 05 февраля 2020 12:19
НВР:
ежедневно
Гость, 05 февраля 2020 21:27
Прекращай! Титьки вырастут, как у Семенович! В пиве масса женских гормонов присутствует.
Аноним, 05 февраля 2020 22:53
У меня подруга пиво пьет каждый день, но титек нет не спереди, ни сзади.
Опять врут.
Аноним, 05 февраля 2020 12:20
цитата
"В Российской Федерации согласно СанПиН 2.3.2.1078-01 добавление в пиво кобальта является незаконным (т.е. указаны разрешенные пищевые добавки, а то что не указано - запрещено, и хлорид кобальта отсутствует в списке разрешенных добавок).

Такие статьи служат отличной лакмусовой бумажкой для определения некомпетентного медицинского центра. Туда даже за консультациями вам точно не стоит обращаться :-)"

Ссылку боюсь не пропустят, у меня гугл выдает по назавнию статьи "Про кобальт в пиве, который опасен для сердца"
Аноним, 05 февраля 2020 13:23
Вот и у меня не пропустили, весь пост видимо из-за ссылки... (почему бы только ссылку не зарубить??)
А так первый же запрос "кобальт в пиве" вывел на эту же статью.

.................А еще у этих "докторов" мы "лечимся"...................
Аноним, 05 февраля 2020 22:56
"Если водку гнать не из опилок, чтоб нам было с трех бутылок.."(В.Семеновыч)
Аноним, 05 февраля 2020 22:58
Смотрел этикетку красного вина. Кобальта, да, нет. Но и вина тоже.
Аноним, 05 февраля 2020 23:01
Покровский - этот, который типа "Ноги свело?"
Тогда понятно.
Ламбадахарютрамбумбум..

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