Пиво — самый опасный алкогольный напиток, красное вино — самый безопасный, заявил врач-психиатр

«Алкоголь — наиболее безвредная составляющая пива. Остальные минорные составляющие, придающие пиву его свойства — пенность, цвет, вкус, — крайне неполезные для здоровья человека соединения, в том числе содержащие металл кобальт», — рассказал Даниил Покровский.

Алкоголь может быть опасным

Врач-психиатр, нарколог, кандидат медицинских наук Даниил Покровский рассказал «Вечерней Москве», какой алкогольный напиток наиболее опасен, а какой несет наименьший вред для здоровья.

Специалист выразил мнение, что следует запретить пиво. Он назвал его самым опасным для здоровья напитком.

«Алкоголь — наиболее безвредная составляющая пива. Остальные минорные составляющие, придающие пиву его свойства — пенность, цвет, вкус, — крайне неполезные для здоровья человека соединения, в том числе содержащие металл кобальт», — рассказал Покровский.

Он объяснил, что это вещество кардиотоксично, а его суточная предельно допустимая доза содержится в 375 миллилитрах пива. Причем этот показатель не зависит от стоимости напитка, подчеркнул специалист.

«Металлы, содержащиеся в пиве и пивных напитках, вызывают кардиопатию, ожирение сердца, за патологией нередко следует смерть больного», — предостерег врач.

Он привел в пример средневековых художников, работавших с краской на основе кобальта: они не доживали до старости из-за токсичности этого металла. Нарколог пояснил, что любители пива также могут отравиться кобальтом.

Среди наименее вредных алкогольных напитков Даниил Покровский назвал красное сухое вино. По его словам, оно богато витаминами, микроэлементами и антиоксидантами.

Источник: vm.ru