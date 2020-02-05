Погибли в Сирии 4 российских офицера спецназа ФСБ

Губернатор Тамбовской области выразил соболезнования семье Всеволода Трофимова, погибшего в районе города Алеппо 1 февраля. Его похоронили 5 февраля в Москве.

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Губернатор Тамбовской области Александр Никитин выразил соболезнования из-за гибели в Сирии лейтенанта ФСБ Всеволода Трофимова. Об этом сообщается на сайте администрации Тамбовской области.

«Его поступок — подлинный пример героизма, мужества, самоотверженности и беззаветной преданности Отчизне», — говорится в телеграмме, подписанной губернатором в адрес семьи погибшего. Родные офицера ФСБ живут в городе Мичуринске в Тамбовской области.

Погибший Всеволод Трофимов служил в Центре специального назначения (ЦСН) ФСБ России, говорится в сообщении на сайте администрации области. Лейтенант погиб 1 февраля при выполнении специальных задач в Сирии. Его похороны прошли 5 февраля, он похоронен в Москве, говорится в сообщении на сайте администрации.

О гибели Трофимова ранее сообщило издание «Коммерсантъ-Черноземье» и «КП-Тамбов». По данным последнего, Трофимов участвовал в боях в районе города Алеппо и подорвался на фугасе, когда ехал в автомобиле. Вместе с ним было еще три офицера ЦСН ФСБ. Позже «Коммерсантъ» сообщил, что погибшие офицеры были снайперами и должны были усилить одно из подразделений сирийской армии.

Всеволод Трофимов проживал в Москве. У него остались жена и двое детей, подтвердили РБК в пресс-службе администрации Тамбовской области.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», ровно два года назад в Бердске похоронили летчика Валерия Матвеева, погибшего в Сирии 31 декабря 2017 года. Впрочем, родные пилота не верят в официальную версию: якобы вертолет зацепился за провода.

По данным СМИ, с начала ввода российских войск в Сирию в сентябре 2015 года там погибло 74 военнослужащих ВС России.