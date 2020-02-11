Воруют аккумуляторы и крадут в киосках банды подростков в Бердске. Одного отправили под домашний арест

По словам начальника полиции Владимира Соколова, под пристальное внимание правоохранителей попадают дети из неблагополучных семей. Они воруют в ларьках и снимают аккумуляторы с машин с 14 лет.

Подростка отправили под домашний арест за преступления

Отчитался об уровне преступности в городе начальник отдела полиции Бердска Владимир Соколов перед депутатами, входящими в состав комитета по промышленности и предпринимательству, сегодня, 11 февраля. Так, по сведениям МВД Бердска, в 2019 году 39 несовершеннолетних совершили 54 преступления.

По оценке Владимира Соколова, в 2019 году наблюдался рост подростковой преступности. А 11 подростков совершившие преступления, уже ранее совершали их и относятся к категории ранее судимых.Так, 24 несовершеннолетних, не достигшие возраста уголовной ответственности, совершили 16 общественноопасных деяний. В Бердский городской суд направлено 7 материалов для решения вопроса о помещении подростков в Центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителей. Все ходатайства судом удовлетворены.

— Составлено по линии ПДН 105 административных протоколов. За распитие пива и алкогольной продукции в общественном месте, за появление в нетрезвом виде оставлен 41 административный протокол. На учет поставлено 96 подростков и 5 групп подростков антиобщественного поведения, — сообщил начальник полиции сегодня, 11 февраля.

Но правоохранители работают над тем, чтобы статистика подростковой преступности уменьшалась — проводят профилактические беседы с семьями, лекции в школах.

Председатель комитета Владимир Голубев поинтересовался у главного полицейского Бердска, с чем связан рост подростковой преступности. Неужели молодое поколение испортилось? По мнению Владимира Васильевича, дети подросли:

— Может быть, в 2016 году они были не большого возраста, а теперь начали совершать преступления. Мы с ними активно работаем. Мы работаем с пятью группами, но группа может состоять и из двух человек. Мы раскрыли преступление по краже из ларька, там было двое несовершеннолетних. Есть такие, за которыми мы наблюдаем. Буквально на прошлой неделе обращались в суд по подросткам. Одному их них суд вынес решение — домашний арест. Если он будет нарушать домашний арест, будем обращаться в суд о замене ему домашнего ареста — на арест, — рассказал Владимир Соколов.

Владимир Васильевич отметил, что в любые времена бывают сложные дети. В том числе и в 90-е. В этом году в Бердске правоохранители даже привлекает к уголовной ответственности за кражу аккумуляторов. В этом случае, даже бессильны родители. Ребенок уже не подчиняется родительскому воспитанию. Возраст таких ребятишек начинается от 14 лет.

— Родители звонят и сообщают о пропаже дочери. Поднимаем ружья, весь гарнизон Новосибирска, рассылаем ориентировки. Задерживаем ребенка в Новосибирске. А через неделю девочка снова пропадает — она любит путешествовать, — резюмировал Владимир Соколов, отметив, что в такие истории попадают, как правило, дети из неблагополучных семей.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», банда малолетних дебоширов не на шутку напугала пассажиров электрички Новосибирск-Бердск 31 октября. Подростки продемонстрировали хамское поведение в вагоне №4 рейса, следующего из Новосибирска в 19.20. Об этой истории «Курьер. Среда. Бердск» рассказал житель Бердска Александр. В руках несовершеннолетние держали отвертку, явно угрожая пассажирам.

Решение о наказании банды детей, которые угрожали отверткой и держали в страхе пассажиров электрички «Новосибирск-Бердск» примет городская комиссия по делам несовершеннолетних. Об этом 18 ноября, «Курьер. Среда. Бердск» сообщила руководитель сибирского управления МВД на транспорте Анна Щербакова.

По ее словам, поскольку установленные малолетние хулиганы в возрасте от 9 до 13 лет не достигли возраста ответственности, административные протоколы составили на их родителей.

— В отношении родителей составлены административные материалы по ст. 5.35 и ч. 1 ст. 20.22 КоАП РФ. Материалы направлены в комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав города Бердска. Материалы будут рассмотрены, а родители — привлечены к административной ответственности в виде штрафов, — пояснила Анна Щербакова. — Именно комиссия будет принимать решение о назначении штрафов.

За неисполнение взрослыми своих обязанностей по воспитанию детей родителям грозит штраф от 100 до 500 рублей, а за пьянство малолетних — до 1500 до 2000 рублей. Таким образом, полицейским удалось доказать, что дети все-таки были пьяны, когда чинили безобразие в вагоне электрички и на перроне станции Бердск, куда прибыл пригородный электропоезд. Все пятеро хулиганов установлены. Как оказалось, они не первый раз попадают в поле зрения правоохранителей.