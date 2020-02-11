$140 тыс. выплатит за погибших при столкновении катеров детей Таиланд российской семье

В результате лобового столкновения двух скоростных катеров погибли 6-летняя девочка и 12-летний мальчик. Детский омбудсмен в Челябинской области заявила, что тела детей доставят в Россию не ранее чем через 10 дней.

Разбитый катер, на котором ехали российские туристы

Общая сумма компенсации родственникам двух российских детей, которые погибли при столкновении двух туристических катеров возле таиландского острова Пхукет, составит около 4,3 млн батов ($137,6 тыс.). Об этом во вторник сообщил ТАСС генеральный консул РФ на Пхукете Владимир Соснов.

«Пока, по словам вице-губернатора провинции Пхукет Супоча Ротреуанга На-Нонгхая, ими принято решение о выплате компенсации родственникам погибших российских детей в размере 2,1-2,2 млн батов ($67,3-70,5 тыс.) на человека, — рассказал дипломат. — Это общая сумма, которая состоит из средств министерства туризма и спорта, а также других выплат».

Согласно данным посольства РФ, 10 февраля около 08:00 по местному времени (04:00 мск) у восточного побережья острова Пхукет произошло столкновение двух туристических скоростных катеров. На борту одного из них находились, по предварительным данным, 35 российских туристов вместе с гидом. В результате аварии 20 российских туристов были направлены в медицинские учреждения города Пхукет с травмами различной степени тяжести, двое российских детей погибли. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту столкновения двух катеров, сообщал «Курьер. Среда. Бердск».

В результате лобового столкновения двух скоростных катеров погибли 6-летняя девочка и 12-летний мальчик из Челябинской области. Детский омбудсмен в Челябинской области Евгения Майорова заявила, что тела детей доставят в Россию не ранее чем через десять дней.