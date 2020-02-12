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Пособие на ребенка с 3 до 7 лет: Семья с доходом 36 648 руб. получит деньги от Путина в России, в Бердске и в Новосибирске

01:25 12.02.2020, Марина Волкова Фото: pixabay
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В Новосибирской области прожиточный минимум для трудоспособного населения составляет 12 216 рублей. Чтобы иметь право на пособие с 3 до 7 лет, доход семьи должен составлять не более 36 648 рублей.

Пособие на ребенка с 3 до 7 лет: Семья с доходом 36 648 руб. получит деньги от Путина в России, в Бердске и в Новосибирске
На новое пособие могут рассчитывать семьи с детьми с маленькими доходами
Сюжет: Все детские пособия и маткапитал
Пособие на ребенка с 3 до 7 лет: Семья с доходом 36 648 руб. получит деньги от Путина в России, в Бердске и в Новосибирске

Пособие на ребенка с 3 до 7 лет: Семья с доходом 36 648 руб. получит деньги от Путина в России, в Бердске и в НовосибирскеПоправки по использованию маткапитала внесла «Единая Россия» в ГосдумуЕщё 50 новостей

Ежемесячные пособия семьям с детьми в возрасте от 3 до 7 лет предложил выплачивать президент Путин в своем послании к Федеральному собранию 15 января 2020 года. Новые выплаты на детей от 3 до 7 лет введут с 1 января 2020 года, то есть задним числом, когда закон вступит в силу.

В 2020 году семьи, чьи доходы не превышают двух прожиточных минимумов на человека, уже получают ежемесячные выплаты на первых и вторых детей до 3-х лет. Размер выплат зависит от прожиточного минимума ребёнка в конкретном регионе. В зависимости от региона ежемесячные выплаты составляют более 11 000 рублей на одного ребёнка. Из федерального бюджета выплачивают пособия на 3-го и последующих детей в 75 субъектах Федерации, включая все регионы Урала, Сибири и Дальнего Востока.

Цитата Владимира Путина:

«Но после того, когда ребёнку исполнится три года, установленные выплаты прекращаются, и, значит, семья сразу же может попасть в сложную ситуацию с доходами. Этого нельзя допустить. Тем более хорошо понимаю, что, пока дети не пошли в школу, маме зачастую трудно совмещать работу и уход за ребёнком. Поэтому предлагаю предусмотреть ежемесячные выплаты на детей в возрасте от трёх до семи лет включительно. Причём уже с 1 января 2020-го, текущего года»

Президент распорядился откорректировать федеральный бюджет, чтобы начать выплату пособий с 1 января.

Размер пособия с 3 до 7 лет с 1 января 2020 года

Суммы выплат будут разными в зависимости установленного прожиточного минимума в каждом регионе. В этом году размер пособия составит половину прожиточного минимума установленного на ребенка в каждом регионе. Так, в 3 квартале 2019 года в Новосибирской области прожиточный минимум на ребенка составил 11 698 рублей. То есть малоимущие семьи могут рассчитывать на 5849 рублей ежемесячно на каждого ребенка. А в следующем году, возможно, пособие вырастит до 100% прожиточного минимума на ребенка.

Кто получит пособие на ребенка с 3 до 7 лет в 2020 году

Выплаты получат семьи, чьи доходы не превышают одного прожиточного минимума на человека. То есть у семьи должна быть действительно очень сложная ситуация. Ведь прожиточный минимум на душу населения по состоянию на 1 января 2020 года составляет всего 11 185 рублей в среднем по России.

Идею президент озвучил, но пока нет порядка расчета нового пособия. Ниже мы привели пример, исходя из уже известных правил расчета пособий для малоимущих семей. Как только появится порядок расчета для детских пособий до 7 лет, мы сразу сообщим об этом и приведем точные инструкции. Следите за новостями.

Пример, как определить право на пособие от 3 до 7 лет

В Новосибирской области в семье из трех человек работает только папа, а мама находится в отпуске по уходу за ребенком. При этом отец семейства получает зарплату в размере 27 000 рублей. В регионе прожиточный минимум для трудоспособного населения – 12 216 рублей.

12 216 рублей х 3 чел. = 36 648 рублей.

Мама имеет право получить детское пособие с 3 до 7 лет с 1 января, так как зарплаты отца не хватает, чтобы покрыть прожиточный минимум на каждого члена семьи.


Как получить выплату на детей до 7 лет

Чтобы получить детское пособие от 3 до 7 лет, нужно подать заявление, а также указать свой официальный доход.

Президент планирует сделать процедуру выплаты детского пособия с 3 до 7 лет максимально удобной и простой для граждан. Оформление будет без очередей и преград – дистанционно через госпортал.

Что делать, если нет справки о доходах

Если мам нигде не работала и у нее нет трудовой книжки, она должна написать объяснительную в Центре соцподдержки населения. Если не работает, но есть трудовая книжка, то специалисты делают ее копию и прикладывают к документам.

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От редакции

Новое пособие облегчит жизнь семьям с детьми?

Аноним, 10 февраля 2020 12:07
" Семья с доходом 36 648 руб. получит деньги от Путина"

Очень глубоко укоренилось в нашем раболепском представлении мысль о том, что у путина какие-то свои, "государственные" деньги.
Но-НЕТ!
От путина мы могли бы получить условия для развития экономики, свободы, или политзэков и удушение последних ростков деловой активности.
Но НЕ ДЕНЬГИ! Ибо не государственные и не личные у него деньги, а-НАШИ!.
Поэтому сама формулировка просто сводит скулы..... Благотворитель этакий, деньги раздает, ******....
Аноним, 11 февраля 2020 15:48
Деньги детям,это наша недополученная пенсия за 5лет.
Аноним, 11 февраля 2020 23:51
Не говорите, слушай, откуда они "деньги Путина" . Государственное своим считает
Аноним, 10 февраля 2020 16:52
Здравствуйте я и мой муж не работаем по трудовому ни где моему третьему ребёнку 4 годика мне положено пособия до 7 лет и закон когда будет действовать в Астрахани астраханской области
Просто, 10 февраля 2020 20:19
Чтобы получить детское пособие от 3 до 7 лет, нужно подать заявление, а также указать свой официальный доход. Новые выплаты на детей от 3 до 7 лет введут с 1 января 2020 года, то есть задним числом, когда закон вступит в силу.
Анастасия, 11 февраля 2020 00:58
А что ж вы детей то нарожали, а сами нигде не работаете? Почему мы-работающее население должны вас кормить. У меня тоже трое детей, но доходы не позволяют оформить. Устраивайтесь на работу и стерелизуйтесь
Аноним, 11 февраля 2020 17:06
Многие сейчас так живут и тем неменее справочки приносят. Будьте умнее, официально работающих и то большинство кинут с этими выплатами. Знаю такие семьи: живут в двужэтажных коттеджах, доходы дааааалеко небедных людей, машины,шубы. Ни в чем себе не отказывают, а "МАЛОИМУЩИЕ" по официальным справкам считаются и все выплаты в связи с этим на ребеночка и на жилье получают. И никому до этого нет дела. Кто-то возмущается: "мы официально работаем, налоги платим, а они живут за наш счет!". За "наш" счет живут чиновники, у которых доходы в год, превышают все доходы человека в провинции вплоть до самой пенсии, при условии, что он до этой пенсии доживет! В голодную стаю кинули кусок мяса с барского стола и смотрят, как народ теперь грызется между собой. Причем имеют смысл и негативные и позитивные высказывания всех слоев населения по поводу этой невиданной щедрости. Жизнь покажет, но ничего хорошего это не сулит, т.к.уровень бедности поднимают не подачками.
Аноним, 10 февраля 2020 20:05
НВР:
Конечно облегчит
Эльмира, 10 февраля 2020 22:56
Моему старшему ребёнку 3г пологается ли мне пособия от 3х до 7лет?
Аноним, 10 февраля 2020 23:41
Пример, как определить право на пособие от 3 до 7 лет

В Новосибирской области в семье из трех человек работает только папа, а мама находится в отпуске по уходу за ребенком. При этом отец семейства получает зарплату в размере 27 000 рублей. В регионе прожиточный минимум для трудоспособного населения – 12 216 рублей.

12 216 рублей х 3 чел. = 36 648 рублей.

Мама имеет право получить детское пособие с 3 до 7 лет с 1 января, так как зарплаты отца не хватает, чтобы покрыть прожиточный минимум на каждого члена семьи.



Подробнее на Курьер.Среда.Бердск: https://kurer-sreda.ru/2020/02/10/510569-posobie-na-rebenka-s-3-do-7-let-semya-s-doxodom-36-648-rub-poluchit-dengi-ot-putina-v-rossii-i-v-berdske

кто такой странный пример придумал...
мама находится в отпуске по уходу за ребенком - а ребенок от 3 до 7 лет - фантастика какая- та
ребенок старше 3 лет - нужны справки о зарплате мамы и папы
Аноним, 11 февраля 2020 10:47
А если мама проживает одна в городе с детьми,бабушек и дедушек рядом нет,чтобы сидеть в случае болезни ребенка,муж уехал работать вахтовым методом,чтоб хоть как то прокормить семью.
То почему она не может взять справку в центре занятости?
Аноним, 11 февраля 2020 16:50
если мама официально признанна безработной - конечно она возьмет справку о пособии в центре занятости
в примере же - отпуск по уходу за ребенком
или сейчас всем женщинам с детьми до 8 лет разрешат официально не работать и будут их содержать за счет нашей отмененной пенсии...а мы должны работать до глубокой старости и содержать чьих-то детей...
Аноним, 11 февраля 2020 17:49
Написано же, муж работает вынужденно вахтовым методом за двоих. Отчисления налоговые оплачивает небедный господин "работодатель", отчисляет ли - это с него спрос. Не переживайте, вы их ребенка не содержите. Вы содержите "своего" работодателя и чинушей. Жаль такие семьи. У многих действительно трудная жизненная ситуация и не по своей воле с ребенком практически до 4 лет приходится сидеть без возможности ОФИЦИАЛЬНОГО тродоустройства. Крутятся как могут, выживают. Не переживайте так за своих сограждан, их сейчас в нищету и так не то, чтоб отправляют, а просто втаптывают.
Антон, 11 февраля 2020 01:16
Подскажите пожалуйста какие пособие пологаются моей семье ребенок родился в 2017 в сентябре под ежемесячное пособие до трёх лет мы не попадаем и на пособие от трёх до семи тоже в семье работаю один получаю зп минималку жена в декретном отпуске.можем ли мы рассчитывать хотя бы на пособие от трёх до семи по исполнению возраста ребенка или кто может ещё что подсказать
Оля, 11 февраля 2020 16:14
Здесь вам конкретно ничего не скажут,закон еще не вышел.
Аноним, 11 февраля 2020 01:50
НВР:
Скажите пожалуйста на будет 1 год 5 месяца в марте. Положено ли нам пособие до 7 лет
ооо, 11 февраля 2020 15:50
Аноним, дорастите до 3 лет и потом уже оформляйте, если проходите по доходам.
Зарема, 11 февраля 2020 03:01
Здравствуйте,а если муж инвалид детства на группе,я не работаю и не работала,могу ли получить эти выплаты?троя детей старшему 7лет 6лет и 4 года
Жасмин, 11 февраля 2020 03:16
Я и мой муж не работаем официально нам полагается?
Татьяна, 11 февраля 2020 06:05
Нет.надо официально работать,ТК нужны справки о доходах.у вас их нет.
Аноним, 11 февраля 2020 09:06
вам полагается работать!
Захра, 11 февраля 2020 03:16
Здравствуйте скажите а в Дагестане будет этот закон .
Захра, 11 февраля 2020 03:21
Здравствуйте скажите а в Дагестане будет этот закон.
Захра, 11 февраля 2020 03:25
Здраствуйте моему третьему 3 а четвертому 1.5 пособия будет им
Аноним, 11 февраля 2020 04:36
НВР:
Да,семьям с низким доходом это весьма ощутимая поддержка.
Аноним, 11 февраля 2020 06:07
НВР:
Да
Аноним, 11 февраля 2020 09:22
женская половина с чисто русскими фамилиями . Радует что у большинства россиянок по трое и даже четверо детей .
Динара, 11 февраля 2020 09:48
А доход так же будет считаться с ндфл?
Оп, 11 февраля 2020 15:54
Да с НДФЛ
Елена, 11 февраля 2020 11:17
Здравствуйте скажите я мать одиночка много детная положено ли мне получать сыну 5 дочери 6 я не роботаю и не где роботала?
Аноним, 11 февраля 2020 11:19
НВР Здравствуйте скажите я мать одиночка много детная положено ли мне получать сыну 5 дочери 6 лет я не роботаю и не где не роботала?
Аноним, 11 февраля 2020 11:20
Сколько в стране лодырей!!! Мамы работают другим местом!!
Аноним, 11 февраля 2020 11:57
А вы что завидуете?!
tatarka, 11 февраля 2020 17:27
если не берут на работу,вот у меня образование и что?нигде не берут если берут то зп7000 кто будет работать?
Аноним, 11 февраля 2020 17:47
значит такое образование, такая квалификация и такая вот цена вашей корочке
Маса, 11 февраля 2020 11:46
Сижу по уходу за ребенком по уходу до 1,5 лет. У мужа зарплата минимальный размер труда. Учитываются ли пособия на детей при расчете прожиточного минимума?
Оля-ля, 11 февраля 2020 15:56
Да учитываются!
Аноним, 11 февраля 2020 12:14
Я с Путиным !
Ксения, 11 февраля 2020 14:02
Может уже матерям-одиночкам пособие сделают? В Твери вообще никакого пособия нет. Зарплата 20тр, квартира в ипотеке. Даже социальной помощи нет, потому что доход превышает
Аноним, 11 февраля 2020 14:14
В минус уходят те семьи, у которых ровно прожиточный минимум выходит. И зарплату не известно когда прибавят и в пособиях откажут.
Аноним, 11 февраля 2020 14:17
НВР:
Конечно же нет,это капля а не пособие
Аноним, 11 февраля 2020 15:24
Здраствуйте,у меня двое детей , первый ребенок родился 2016 г . Второй ребенок 2019 г . Работает только муж, нам полагаются пособия с 3 до 7 ?
Аноним, 11 февраля 2020 15:30
НВР:
Я обычное пособие не могу получить т.к.не могу предоставить справку о доходах.мету подъезды убирвю мусорки за 100 р.обычных.я не официально .работаю.но даже если мне удается что то заработать переводят на карту за подьезды и наши приставы тут как тут...а как мне бывший должен алименты они незнают где его найти .обидно...зачем в браке родила.сейчас почет кто в девках дает и рожает...пусть сделают всем пособие детям от нуля лет до ...пока находятся на иждивении у родителей...по таким суммам какие выплачивают тем кто родил в этом году..но думаю что чья то жадность помешает для всех это сделать!
Оксана, 11 февраля 2020 15:37
Пусть пособие будет для всех от нуля лет и до тех пор пока находятся дети на иждивении у своих родителей...такое пособие по сумме равное тому какое выплачивается тем кто родил в этом году первого ребенка и другие дети вне зависимости от доходов родителей что бы имели право на получение во всех семьях нашей страны вот тогда это будет по честному
Дина, 11 февраля 2020 15:58
люди которые тут решили поумничать,мол нафига так рожаете и тд.Есть в жизни разные ситуации. приведу в примерр свою.муж работал офицциально и доход 25000 на 5,я подрабатывала не официально,помогала и все было норм.ему пришлось ути потому что сестра подставила с кредитом где больше половины зп снимали за ее кредит и решать она по сей день не собирается.теперь официально работать не моожет ибо платить ее кредит не хочется.работать на человека который наплевал на нашу семью.ненадо судить тех кто не может работать оф.а по поводу пособия,раз есть такие льготы то почему бы и нет.вв конце концов власти шакуют за наш счнт,за наши налоги.
Наташа, 11 февраля 2020 16:01
Здравствуйте. У меня 2 детей. 3 и 5 лет. Я работаю. Муж получает пенсию по инволидности на четверых 24000 т. В месяц. Я смогу оформить этот уход ? Кабардино Балкария.
Аноним, 11 февраля 2020 16:03
Да бред какой то! Эти выплаты положены только тем детям которым исполняется 3 года в 2020г и последующих годах... А те кому уже три или 4,5,6 ничего... А так, да работать надо, прежде чем детей рожать...
Аноним, 11 февраля 2020 19:09
Так рожайте не одного, а двух, трех, четырех, если доходы позволяют. А то 1 или 2 максимум и растут мажорами. Пойдут они в армию или простыми рабочими может станут? Нет, богатеть будут дальше, наживаясь за счет других. Сейчас рождаемость только и поднимается за счет малоимущих. Правительство такую кашу заварило, а расхлебывать всем потом придется. Страшно за детей становится, которые потом в детских домах окажутся и поштучно в приемные семьи раздаваться будут. Власти же обо всем позаботились...
МАДИ, 11 февраля 2020 16:03
А в Чеченской Республике будет действовать этот закон?
Аноним, 11 февраля 2020 16:03
Здравствуйте мое мнение уж придумали эту пособию скорей бы в силу приступит этот закон и всем кто работае и кто не работает всем чтобы не обидно было всем одинаково давали эту компенсацию дополнительные выплаты от 3 до 7 лет!

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