Лучшими признаны бизнесмен Виктор Голубев и отдел МВД среди трудовых коллективов Бердска за 2019 год

В числе победителей также реанимационное отделение ЦГБ, строительные организации, управляющие компании, торговые и производственные предприятия.

Отец Владимир, бизнесмен Виктор Голубев и мэр Бердска Евгений Шестернин на первомайской демонстрации

Победителей конкурса «Лучший трудовой коллектив Бердска» назвали в пресс-центре мэрии.

В Бердске подведены итоги ежегодного конкурса «Лучший трудовой коллектив» за 2019 год. Награждение победителей состоится на собрании представителей трудовых коллективов предприятий, учреждений и организаций города в большом зале Дворца культуры «Родина» сегодня, 12 февраля. Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», в собрании примет участие губернатор Новосибирской области Андрей Травников.

Дипломами администрации города Бердска будут награждены 37 коллективов:

АО «БЭМЗ» в номинации «Лучший налогоплательщик среди крупных промышленных предприятий», Председатель Совета директоров Осин Виктор Константинович.

ООО «НОТИС» в номинации «Лучший налогоплательщик среди малых и средних предприятий», директор Шпомер Виктор Филиппович.

ООО «БЭМЗ-Электроприборы» в номинации «За высокие темпы развития в промышленности», директор Кончев Андрей Николаевич.

ООО ПО «Сиббиофарм» в номинации «За стабильное развитие в промышленности», генеральный директор Ефимов Михаил Иванович.

АО «Виртекс» в номинации «Лучший трудовой коллектив города Бердска в пищевой промышленности», директор Гончаров Сергей Анатольевич.

ООО «Элизиум» в номинации «Лучший трудовой коллектив города Бердска в промышленности», директор Моисеенко Валерий Владимирович.

ООО «Бердская строительная компания» в номинации «Лучший трудовой коллектив города Бердска в промышленности среди малых предприятий», генеральный директор Рязанцев Валерий Павлович.

ООО «Петерпак Сибирь» в номинации «За лучшие темпы развития среди малых предприятий в пищевой промышленности», директор Воронин Алексей Николаевич.

ООО «ГеоПласт» в номинации «За высокие темпы развития среди малых предприятий в промышленности», директор Елин Максим Викторович.

ООО «Мульти-Пак» в номинации «За широкий ассортимент выпускаемой продукции», директор Измер Олег Иванович.

ООО «Бердская птицефабрика «Алмаз» в номинации «За выпуск экологически чистой продукции», директор Данилов Павел Борисович.

ООО «Верже» в номинации «За лучшие темпы развития в промышленности среди малых предприятий», управляющий Сажин Павел Юрьевич.

АО «Проманалитприбор» в номинации «За высокую производительность труда в выпуске инновационной продукции», генеральный директор ООО «ГК «ЭКОМЕР»-УК АО «Проманалитприбор» Качалов Олег Викторович.

ООО «Шапки и шляпки» в номинации «За лучшие темпы развития в лёгкой промышленности среди малых предприятий», директор Симонова Наталья Владимировна.

ООО «Пульс-Про» в номинации «За совершенствование технологии разработки программного обеспечения», генеральный директор Титов Дмитрий Сергеевич.

Супермаркет АО «ПК «Продсиб», ул. Пирогова, 40/1 в номинации «Лучший трудовой коллектив города Бердска на потребительском рынке», директор Вербицкая Ирина Николаевна.

ООО «Санрайз» в номинации «За социальную ответственность», директор Котовщикова Евгения Викторовна.

ООО «Сибирский медведь» в номинации «Лучший трудовой коллектив города Бердска в сфере обслуживания спортивных и гостиничных комплексов», генеральный директор Елизаровский Константин Петрович.

ООО «Рубин» в номинации «За значительные успехи в организации грузоперевозок», директор Данилов Павел Борисович.

АО «Бердский строительный трест» в номинации «Лучший трудовой коллектив города Бердска в сфере гражданского строительства», генеральный директор Воронин Александр Алексеевич.

ООО «Специализированный застройщик «СтройРегионСервис» в номинации «Лучший трудовой коллектив города Бердска в сфере жилищного строительства», директор Постников Владимир Александрович.

Индивидуальный предприниматель Голубев Виктор Алексеевич в номинации «За социальную ответственность бизнеса».

МАОУ «Лицей № 6» в номинации «Лучший трудовой коллектив города Бердска в сфере образования», директор Родина Зоя Николаевна.

МАДОУ «Детский сад комбинированного вида № 25 «Рябинка» в номинации «Лучший трудовой коллектив города Бердска в сфере дошкольного образования», заведующий Сушкова Татьяна Георгиевна.

МАУДО ДООЦТ «Юность» в номинации «Лучший трудовой коллектив города Бердска среди учреждений дополнительного образования», директор Сидакова Наталья Владимировна.

МАУ «Детский оздоровительный центр им. В. Дубинина» в номинации «Лучший трудовой коллектив города Бердска в сфере оздоровления детей», директор Баландина Елена Геннадьевна.

МАУ «Дворец культуры «Родина» в номинации «Лучший трудовой коллектив города Бердска среди учреждений сферы культуры», директор Чуркина Людмила Ивановна.

ГБУ ДО НСО «Бердская детская музыкальная школа имени Г.В. Свиридова» в номинации «Лучший трудовой коллектив города Бердска среди учреждений дополнительного образования сферы культуры», директор Дианова Юлия Евгеньевна.

МБУ «Спортоград» в номинации «За организацию и проведение регулярных физкультурно-оздоровительных занятий во дворах и парках среди различных категорий населения», директор Паренкова Анна Владимировна.

АНО «Спортивный клуб «Кристалл» в номинации «Лучший трудовой коллектив города Бердска в сфере физической культуры и спорта», Президент Голубев Виктор Алексеевич.

МБУ «ГорСвет» в номинации «Лучший трудовой коллектив города Бердска в сфере жилищно-коммунального обслуживания», директор Мышкин Дмитрий Николаевич.

ООО «Лига» в номинации «Лучший трудовой коллектив города Бердска в сфере управления жилищным фондом», директор Долгачева Ирина Борисовна.

МБУ «Центр социальной помощи семье и детям «Юнона» в номинации «Лучший трудовой коллектив города Бердска в сфере социального обслуживания населения», директор Качан Татьяна Алексеевна.

Отделение анестезиологии — реанимации ГБУЗ НСО «Бердская центральная городская больница» в номинации «Лучший трудовой коллектив города Бердска в здравоохранении», заведующий отделением Щипанов Василий Юрьевич.

Региональная общественная организация Новосибирской области по развитию гражданского общества «Сибирская планета» в номинации «За лучшую организацию общественной работы», руководитель Карасенко Игорь Евгеньевич.

ООО «Медиа Холдинг ТВК» в номинации «Лучший трудовой коллектив города Бердска в средствах массовой информации», президент Кирпиченко Александр Александрович.

Отдел МВД РФ по г. Бердску в номинации «Репутация доверия», начальник отдела Соколов Владимир Васильевич.