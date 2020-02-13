Сексом занималась уборщица школы с учениками в Омске

Как выяснилось впоследствии, уборщица знала о возрасте детей, но ее это не остановило.

Уборщицу осудили на 6 лет

Женщина знала, что ребята, с которыми она вступает в половую связь, еще не достигли 16-летнего возраста, но ее это никак не остановило.

Полтавский районный суд вынес приговор по уголовному делу 33-летней женщины, которая работала уборщицей в местном интернате. Год назад, на 23 февраля, женщина вступила в половую связь с двумя воспитанниками учреждения, на тот момент им было 14 и 15 лет соответственно.

Как выяснилось впоследствии, уборщица знала о возрасте детей, но ее это не остановило. По словам сельчанки, все происходило по обоюдному согласию. В отношении женщины было возбуждено уголовное дело, накануне суд огласил приговор. Женщину приговорили к 6 годам лишения свободы условно.

В ближайшее время аналогичное дело начнет рассматриваться в Усть-Ишимском районе, где 19-летняя девушка занималась сексом с учеником 8-го класса. Все произошло в ночь на 1 сентября 2019 года.

Источник: «Омск-Информ»