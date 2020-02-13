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Сексом занималась уборщица школы с учениками в Омске

08:45 13.02.2020 Фото: Stolica-s.su
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Как выяснилось впоследствии, уборщица знала о возрасте детей, но ее это не остановило.

Сексом занималась уборщица школы с учениками в Омске
Уборщицу осудили на 6 лет

Женщина знала, что ребята, с которыми она вступает в половую связь, еще не достигли 16-летнего возраста, но ее это никак не остановило.

Полтавский районный суд вынес приговор по уголовному делу 33-летней женщины, которая работала уборщицей в местном интернате. Год назад, на 23 февраля, женщина вступила в половую связь с двумя воспитанниками учреждения, на тот момент им было 14 и 15 лет соответственно.

Как выяснилось впоследствии, уборщица знала о возрасте детей, но ее это не остановило. По словам сельчанки, все происходило по обоюдному согласию. В отношении женщины было возбуждено уголовное дело, накануне суд огласил приговор. Женщину приговорили к 6 годам лишения свободы условно.

В ближайшее время аналогичное дело начнет рассматриваться в Усть-Ишимском районе, где 19-летняя девушка занималась сексом с учеником 8-го класса. Все произошло в ночь на 1 сентября 2019 года.

Источник: «Омск-Информ»

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От редакции

Справедливое наказание?

Антон, 13 февраля 2020 09:18
Нет, наказание не справедливое. Ребята получили полезный опыт сексуального общения с опытной женщиной.
Аноним, 13 февраля 2020 09:53
"В отношении женщины было возбуждено уголовное дело, накануне суд огласил приговор. Женщину приговорили к 6 годам лишения свободы условно."

Кто вам сказал, что её вообще наказали? Ей просто запретили заниматься тем же в течении 6 лет! Это не наказание, это пальчиком погрозить!
Аноним, 13 февраля 2020 10:38
Ну "в ночь на первое сентября",можно прость,всеж день знаний,всеобъемлющих...

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