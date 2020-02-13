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Чистят тротуары с опасными накатами ради комфорта пешеходов дорожники Бердска

18:45 13.02.2020, Анастасия Солодкова Фото: Анастасии Солодковой
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Вице-мэр назвал неидеальным состояние тротуаров на центральных бердских улицах. Но после его личной проверки по жалобам бердчан «пройдет техника».

Чистят тротуары с опасными накатами ради комфорта пешеходов дорожники Бердска
На ул. Первомайской в Бердске тротуары тоже нельзя назвать идеальными

Тротуары с накатами, появившиеся на улицах Бердска после февральской оттепели, уже начали приводить в порядок. Об этом сегодня, 13 февраля, «Курьер. Среда. Бердск» рассказал вице-мэр по строительству и ЖКХ Владимир Захаров. Накануне бердчане пожаловались на то, что пешеходные зоны на центральных улицах города превратились в непреодолимую полосу препятствий, а на стыке с проезжей частью люди рискуют скатиться под колеса автомобилей.

— Я каждый день хожу по тротуарам по улицам Комсомольской, Лелюха, Ленина — со стороны ГУМА и «Европы». Они превратились в накатанные «американские горки», особенно там, где пешеходная зона примыкает к проезжей части. Люди подскальзываются. Не представляю, как такие препятствия преодолевают пожилые люди с тросточками, мамы с колясками — ходить невозможно. Скатываешься с горки прямо под колеса автомобиля, — рассказала «Курьер. Среда. Бердск» Анна.

Тогда Владимир Захаров пообещал проверить улицы, на которые пожаловалась Анна. «Глобальное потепление» в прошедшие выходные не могло не сказаться на состоянии бердских дорог, отметил замглавы. Они превратились в каток, поэтому их усиленно посыпают песко-соляной смесью.

— Тротуары по сообщению горожан приняли в работу. Там пройдет техника, кое-где уже прошла. Согласен, там не все идеально — текущее, перманентное состояние. Тротуар, который идет от «ГУМа» до «Европы», всегда чистится. Но там есть чем заниматься. Будем заниматься, — прокомментировал «Курьер. Среда. Бердск» Владимир Николаевич.

Содержанием бердских улиц, напомним, занимается Центр муниципальных услуг.

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От редакции

Где не почищены тротуары?

Аноним, 13 февраля 2020 20:05
По Ленина, напротив Европы и Дома культуры просто невозможно идти по тротуара, лёд сплошной, чистят только выходы с пешеходных переходов к дороге, а в остальных местах хоть садись на одно место и катись!
Аноним, 13 февраля 2020 20:42
Тротуар по четной стороне Ленина от Ушакова до Свердлова настоящие американские горки, где даже при реконструкции не были заложены ступени. Сейчас не чистятся и не посыпаются песком. Вчера при повороте с тротуара на переход через Ленина чуть не навернулся, хотя ботинки не скользят. Сегодня обходил стороной- лёд на месте, песка ни где не видно. Дорожники только вырубают ступеньки с дороги на тротуар! Если дороги чистят, то на тротуары ноль внимания. Очень много тротуаров, где не чистят трактором, а "чистят" дворники- идёшь как по горному хребту(Лелюха,26)...
Аноним, 13 февраля 2020 20:47
Тротуар у почты с двух сторон- центр города! А у Сантимо- голимый лёд, неужели нельзя заставить владельцев следить за территорией."Я больше в Сантимо до весны ходить не буду, пока лёд не растает!"- из разговора старушек. Захаров, побольше пешком ходить надо!

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