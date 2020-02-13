Чистят тротуары с опасными накатами ради комфорта пешеходов дорожники Бердска

Вице-мэр назвал неидеальным состояние тротуаров на центральных бердских улицах. Но после его личной проверки по жалобам бердчан «пройдет техника».

На ул. Первомайской в Бердске тротуары тоже нельзя назвать идеальными

Тротуары с накатами, появившиеся на улицах Бердска после февральской оттепели, уже начали приводить в порядок. Об этом сегодня, 13 февраля, «Курьер. Среда. Бердск» рассказал вице-мэр по строительству и ЖКХ Владимир Захаров. Накануне бердчане пожаловались на то, что пешеходные зоны на центральных улицах города превратились в непреодолимую полосу препятствий, а на стыке с проезжей частью люди рискуют скатиться под колеса автомобилей.

— Я каждый день хожу по тротуарам по улицам Комсомольской, Лелюха, Ленина — со стороны ГУМА и «Европы». Они превратились в накатанные «американские горки», особенно там, где пешеходная зона примыкает к проезжей части. Люди подскальзываются. Не представляю, как такие препятствия преодолевают пожилые люди с тросточками, мамы с колясками — ходить невозможно. Скатываешься с горки прямо под колеса автомобиля, — рассказала «Курьер. Среда. Бердск» Анна.

Тогда Владимир Захаров пообещал проверить улицы, на которые пожаловалась Анна. «Глобальное потепление» в прошедшие выходные не могло не сказаться на состоянии бердских дорог, отметил замглавы. Они превратились в каток, поэтому их усиленно посыпают песко-соляной смесью.



— Тротуары по сообщению горожан приняли в работу. Там пройдет техника, кое-где уже прошла. Согласен, там не все идеально — текущее, перманентное состояние. Тротуар, который идет от «ГУМа» до «Европы», всегда чистится. Но там есть чем заниматься. Будем заниматься, — прокомментировал «Курьер. Среда. Бердск» Владимир Николаевич.

Содержанием бердских улиц, напомним, занимается Центр муниципальных услуг.