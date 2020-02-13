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Задержали истязавшего и оставившего своих сыновей в аэропорту Шереметьево отца в Хабаровске

22:00 13.02.2020 Фото: Стоп-кадр с видео
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По версии следствия, мужчина, находясь в Комсомольске-на-Амуре, применил физическую силу в отношении своей супруги и детей, похитил денежные средства, принадлежащие знакомой женщине. Одновременно СК расследует дело в отношении органов профилактики.

Задержали истязавшего и оставившего своих сыновей в аэропорту Шереметьево отца в Хабаровске
Отец бросил детей в Шереметьево

В Хабаровске задержан мужчина, оставивший своих детей в аэропорту Шереметьево, подозреваемый в оставлении в опасности своих детей, истязании и краже, сообщили сегодня, 13 февраля, в главке Следственного комитета России.

Следственными органами СКР по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области задержан мужчина 1978 года рождения, подозреваемый в совершении преступлений, предусмотренных ст. 125 УК РФ (оставление в опасности), пп. «а,г» ч. 2 ст. 117 УК РФ (истязание), п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража).

26 января 2020 года житель города Комсомольска-на-Амуре оставил в аэропорту Шереметьево города Москвы своих сыновей 2011 и 2014 года рождения, сообщал «Курьер. Среда. Бердск». Также по версии следствия, данный мужчина, находясь в Комсомольске-на-Амуре, применил физическую силу в отношении своей супруги и детей, похитил денежные средства, принадлежащие знакомой женщине.

В настоящее время с задержанным проводятся необходимые следственные действия. Детей отвезли бабушке.

-Отдельно необходимо отметить, что следственными органами расследуется уголовное дело в отношении должностных лиц органов системы профилактики по ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность), в ходе которого будет дана оценка их действиям (бездействию) в части своевременности и полноты принимаемых мер по защите прав детей, которые находились на воспитании у подозреваемого и его супруги, — рассказали в ведомстве.

Все уголовные дела находятся в производстве отдела по расследованию особо важных дел следственного управления. В рамках расследования будут установлены все обстоятельства произошедшего, в том числе причины и условия, способствовавшие совершению данных преступлений.

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