За халатность начали судить бывшего главу Новосибирского района

Статья предполагает штраф до 120 тыс. рублей или 360 часов обязательных работ

Бывшего главу Новосибирского района Василия Борматова ждут разбирательства в суде. «В Центральный районный суд г. Новосибирска поступило уголовное дело по обвинению Борматова В.В. в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 293 Уголовного кодекса РФ», – сообщили в пресс-службе Центрального районного суда сегодня, 14 февраля.

Его обвиняют в халатности, хотя изначально, в 2018 году, в отношении него дважды возбуждали дело по превышению должностных полномочий (ст. 286 УК РФ). Но в 2019 году одно из дел прекратили, а другое переквалифицировали на халатность. Дело возбуждено из-за распределения земель Новосибирского района, которые предназначались для льготных категорий граждан.

Василий Борматов руководил Новосибирским районом с 2013 по 2018 годы. В 2018 году он подал документы на конкурс на главу района, но затем отозвал заявление. Главой тогда был избран замминистра сельского хозяйства Александр Соболевский, который в конце ноября 2019 года внезапно подал в отставку.

А 4 февраля 2020 года на сессии совета депутатов Новосибирского района был избран новый глава администрация, которым стал Андрей Михайлов, сообщал «Курьер. Среда. Бердск». Он сменил кресло министра энергетики и ЖКХ региона на кабинет районного главы. Ранее он занимал пост и. о. мэра Бердска после ареста за взяточничество главы города Ильи Потапова. Но в ноябре 2015 года Михайлов проиграл конкурс нынешнему мэру Бердска Евгению Шестернину.

справка «Курьер. Среда. Бердск»

Статья 293 УК РФ. Халатность

1. Халатность, то есть неисполнение или ненадлежащее исполнение должностным лицом своих обязанностей вследствие недобросовестного или небрежного отношения к службе либо обязанностей по должности, если это повлекло причинение крупного ущерба или существенное нарушение прав и законных интересов граждан или организаций либо охраняемых законом интересов общества или государства, —

наказывается штрафом в размере до ста двадцати тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного года, либо обязательными работами на срок до трехсот шестидесяти часов, либо исправительными работами на срок до одного года, либо арестом на срок до трех месяцев.

1.1. То же деяние, повлекшее причинение особо крупного ущерба, —

наказывается штрафом в размере от двухсот тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового, либо обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо исправительными работами на срок до двух лет, либо арестом на срок до шести месяцев.