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За 2,5 трлн рублей покупает Сбербанк правительство России

16:00 15.02.2020 Фото: Сбербанк
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Половину заплатят уже весной 2020 года из Фонда национального благосостояния. Остальные деньги накопят от продажи нефти. На курс рубля это не должно сказаться.

За 2,5 трлн рублей покупает Сбербанк правительство России
Правительство одобрило покупку контрольного пакета акций Сбербанка

Правительство одобрило изменения в законодательство о покупке контрольного пакета Сбербанка у ЦБ, сообщил министр финансов Антон Силуанов. Он отметил, что стоимость акций составит около 2,5 триллионов рублей, которые возьмут из средств Фонда национального благосостояния. Они превышают семь процентов от ВВП, поэтому правительство имеет право инвестировать, передает РИА Новости.

Как будет проходить сделка
Первую часть пакета на 1,2 триллиона рублей купят уже этой весной после принятия поправок в законодательство, остальное — по мере накопления средств в ФНБ.

Силуанов считает, что средства на вторую часть покупки накопятся уже в этом году при средней цене нефти выше 52 долларов за баррель.

При этом правительство не намерено покупать Сбербанк в рассрочку.

«Нам не будет Центральный банк передавать в рассрочку платежа, по сути дела кредитовать правительство. Как только мы накопим тот объем средств, необходимый для покупки второй части, сразу это сделаем», — добавил министр.

Последствия покупки акций
Глава Центробанка Эльвира Набиуллина рассказала о последствиях сделки.

По ее словам, инфляция ускорится незначительно – на 0,2 процентных пункта, других рисков не будет. Также продажа контрольного пакета акций не повлияет на денежно-кредитную политику Банка России.

Набиулина добавила, что смена ведущего акционера не окажет значимого влияния на курс рубля, так как операции будут проходить на валютном рынке в течение нескольких лет и будут равномерными.

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