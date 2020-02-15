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Похитили 1 млн рублей с карты фронтовика мошенники в Новосибирской области

16:37 15.02.2020 Фото: СКР
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Следственный комитет намерен забрать это дело у полиции. Возможно, неизвестные сняли деньги, используя онлайн-банкинг. Сам ветеран Великой Отечественной войны утверждает, что данные карты никому не передавал.

Похитили 1 млн рублей с карты фронтовика мошенники в Новосибирской области
Следственный комитет хочет расследовать дело пенсионера

Управление СК России по Новосибирской области будет ходатайствовать о передаче материалов проверки о мошеннических действия в отношении ветерана Великой Отечественной войны из органов полиции в свое производств. Об этом сегодня, 15 февраля, сообщили в региональном ведомстве.

-На одном из федеральных каналов вышел сюжет о том, что с банковской карты ветерана Великой Отечественной войны неизвестные похитили денежную сумму в размере 1 млн рублей. Пенсионер утверждает, что сам никаких данных карты неизвестным или малознакомым лицам не сообщал. Возможно, мошенники похитили деньги, используя онлайн-банкинг. В сюжете отмечается, что ветеран уже обращался в органы полиции, однако, реальных шагов сотрудниками не предпринимается, — рассказали в СК.

Следственное управление СК России по Новосибирской области будет ходатайствовать перед прокуратурой о передаче материалов проверки по данному факту из органов полиции.

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