В пьяном угаре: вонзила нож в грудь сожителю жительница Искитима

Аналогичное преступление произошло в субботу в селе Баганского района. Только там ножевое ранение в живот своей возлюбленной нанес сожитель. В обоих случаях до поножовщины довела пьяная ссора.

Полицейские задержали напавших с ножом

В Новосибирской области сотрудники полиции раскрыли два тяжких преступления, сообщили в региональном управлении МВД в воскресенье.

15 февраля из дома в селе Савкино Баганского района в медицинское учреждение бригадой «скорой помощи» была доставлена 25-летняя местная жительница с проникающим ножевым ранением брюшной полости. Врачи незамедлительно сообщили о произошедшем в полицию.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции по подозрению в совершении преступления установили и задержали 32-летнего сожителя потерпевшей, который ранее уже привлекался за незаконный оборот наркотических средств.

Выяснилось, что в ходе совместного распития спиртных напитков между гражданскими супругами возникла конфликтная ситуация, в результате которой мужчина нанес ножевое ранение женщине.

Аналогичное преступление сотрудники полиции раскрыли в Искитимском районе. Полицейские задержали 43-летнюю женщину, которая во время распития алкогольных напитков и возникшей ссоры нанесла своему мужу 1979 года рождения удар ножом в область груди. Потерпевший был госпитализирован.

По данным фактам возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». В отношении жительницы Искитима избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде, в отношении второго фигуранта решается вопрос об избрании меры пресечения. Проводится расследование.