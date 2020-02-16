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В пьяном угаре: вонзила нож в грудь сожителю жительница Искитима

12:15 16.02.2020 Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Аналогичное преступление произошло в субботу в селе Баганского района. Только там ножевое ранение в живот своей возлюбленной нанес сожитель. В обоих случаях до поножовщины довела пьяная ссора.

В пьяном угаре: вонзила нож в грудь сожителю жительница Искитима
Полицейские задержали напавших с ножом

В Новосибирской области сотрудники полиции раскрыли два тяжких преступления, сообщили в региональном управлении МВД в воскресенье.

15 февраля из дома в селе Савкино Баганского района в медицинское учреждение бригадой «скорой помощи» была доставлена 25-летняя местная жительница с проникающим ножевым ранением брюшной полости. Врачи незамедлительно сообщили о произошедшем в полицию.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции по подозрению в совершении преступления установили и задержали 32-летнего сожителя потерпевшей, который ранее уже привлекался за незаконный оборот наркотических средств.

Выяснилось, что в ходе совместного распития спиртных напитков между гражданскими супругами возникла конфликтная ситуация, в результате которой мужчина нанес ножевое ранение женщине.

Аналогичное преступление сотрудники полиции раскрыли в Искитимском районе. Полицейские задержали 43-летнюю женщину, которая во время распития алкогольных напитков и возникшей ссоры нанесла своему мужу 1979 года рождения удар ножом в область груди. Потерпевший был госпитализирован.

По данным фактам возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». В отношении жительницы Искитима избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде, в отношении второго фигуранта решается вопрос об избрании меры пресечения. Проводится расследование.

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От редакции

Надо меньше пить?

Гость, 16 февраля 2020 14:51
Весь мир таков! "ВеличайшЫй художник современности павленский" на новогодней вечеринке тоже двух французиков порезал. Вот такой вот перфоманс!

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