В тройном ДТП получили травмы водитель и пассажир Volkswagen Passat на трассе Р-256 под Бердском

В Новосибирской области произошло ДТП с участием трех автомобилей. Об этом в воскресенье сообщили в управлении МВД по Новосибирской области.
Сегодня, 16 февраля, в 5.35 на «Чуйском тракте» под Бердском произошло столкновение трех автомобилей.
По предварительной информации, водитель автомобиля Volkswagen Passat следовал по трассе Р-256 со стороны Бердска в направлении Искитима и на 50-м километре по неустановленной пока причине выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем Mazda, а затем с автомобилем Toyota Premio, следовавшими со стороны Искитима в направлении Бердска.
— В результате ДТП водитель и пассажир Volkswagen с травмами различной степени тяжести госпитализированы медицинское учреждение, откуда последний после осмотра медиками был отпущен, — уточнили в полицейском ведомстве.
По факту дорожно-транспортного происшествия сотрудниками полиции проводится проверка.