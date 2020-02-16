В тройном ДТП получили травмы водитель и пассажир Volkswagen Passat на трассе Р-256 под Бердском

По неустановленной пока причине машина выехала на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем Mazda, а затем с Toyota Premio, следовавшими со стороны Искитима в направлении Бердска.

Автомобили получили серьезные «увечья» в ДТП

В Новосибирской области произошло ДТП с участием трех автомобилей. Об этом в воскресенье сообщили в управлении МВД по Новосибирской области.

Сегодня, 16 февраля, в 5.35 на «Чуйском тракте» под Бердском произошло столкновение трех автомобилей.

По предварительной информации, водитель автомобиля Volkswagen Passat следовал по трассе Р-256 со стороны Бердска в направлении Искитима и на 50-м километре по неустановленной пока причине выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем Mazda, а затем с автомобилем Toyota Premio, следовавшими со стороны Искитима в направлении Бердска.

— В результате ДТП водитель и пассажир Volkswagen с травмами различной степени тяжести госпитализированы медицинское учреждение, откуда последний после осмотра медиками был отпущен, — уточнили в полицейском ведомстве.

По факту дорожно-транспортного происшествия сотрудниками полиции проводится проверка.

На месте тройного ДТП на трассе Р-256