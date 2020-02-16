Скончались двое с ожогами 80% тела после замыкании проводки на заводе в Первоуральске

Одна из женщин, пострадавших при замыкании проводки на заводе «Русский хром» в Первоуральске, скончалась в больнице, вследствие чего число погибших в результате ЧП возросло до двух, сообщили в управлении СКР по Свердловской области сегодня, 16 февраля.
В четверг в цехе пароснабжения при переключении электрооборудования с основной схемы на резервную произошло короткое замыкание. Трое рабочих – две женщины и один мужчина – были доставлены в больницу с термическими ожогами порядка 80% тела. Утром в пятницу умер пострадавший мужчина, госпитализированный в больницу Первоуральска.
«По информации следственного отдела по городу Первоуральск Следственного комитета по Свердловской области, после вчерашнего инцидента на промышленном предприятии утром и в дневное время скончались уже двое из троих пострадавших», – говорится в сообщении.
Как уточнили РИА Новости в пресс-службе больницы Первоуральска, второй погибшей стала женщина, госпитализированная в ожоговый центр больницы №40 в Екатеринбурге.
По данным Следственного комитета, теперь статья возбужденного уголовного дела будет переквалифицирована на более тяжкую – о нарушении требований охраны труда, повлекшем по неосторожности смерть двух или более лиц (ч. 3 ст. 143 УК РФ), по ней предусмотрено наказание вплоть до 5 лет лишения свободы.