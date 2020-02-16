Скончались двое с ожогами 80% тела после замыкании проводки на заводе в Первоуральске

Умерли двое из трех пострадавших. Теперь СК переквалифицирует статью уголовного дела на более тяжкую — о нарушении требований охраны труда, повлекшем по неосторожности смерть двух или более лиц.

Число погибших при ЧП на уральском заводе возросло до двух человек

Одна из женщин, пострадавших при замыкании проводки на заводе «Русский хром» в Первоуральске, скончалась в больнице, вследствие чего число погибших в результате ЧП возросло до двух, сообщили в управлении СКР по Свердловской области сегодня, 16 февраля.

В четверг в цехе пароснабжения при переключении электрооборудования с основной схемы на резервную произошло короткое замыкание. Трое рабочих – две женщины и один мужчина – были доставлены в больницу с термическими ожогами порядка 80% тела. Утром в пятницу умер пострадавший мужчина, госпитализированный в больницу Первоуральска.

«По информации следственного отдела по городу Первоуральск Следственного комитета по Свердловской области, после вчерашнего инцидента на промышленном предприятии утром и в дневное время скончались уже двое из троих пострадавших», – говорится в сообщении.

Как уточнили РИА Новости в пресс-службе больницы Первоуральска, второй погибшей стала женщина, госпитализированная в ожоговый центр больницы №40 в Екатеринбурге.

По данным Следственного комитета, теперь статья возбужденного уголовного дела будет переквалифицирована на более тяжкую – о нарушении требований охраны труда, повлекшем по неосторожности смерть двух или более лиц (ч. 3 ст. 143 УК РФ), по ней предусмотрено наказание вплоть до 5 лет лишения свободы.