16.02
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Общество / Происшествия

Скончались двое с ожогами 80% тела после замыкании проводки на заводе в Первоуральске

16:45 16.02.2020 Фото: Википедии
0

Умерли двое из трех пострадавших. Теперь СК переквалифицирует статью уголовного дела на более тяжкую — о нарушении требований охраны труда, повлекшем по неосторожности смерть двух или более лиц.

Скончались двое с ожогами 80% тела после замыкании проводки на заводе в Первоуральске
Число погибших при ЧП на уральском заводе возросло до двух человек

Одна из женщин, пострадавших при замыкании проводки на заводе «Русский хром» в Первоуральске, скончалась в больнице, вследствие чего число погибших в результате ЧП возросло до двух, сообщили в управлении СКР по Свердловской области сегодня, 16 февраля.

В четверг в цехе пароснабжения при переключении электрооборудования с основной схемы на резервную произошло короткое замыкание. Трое рабочих – две женщины и один мужчина – были доставлены в больницу с термическими ожогами порядка 80% тела. Утром в пятницу умер пострадавший мужчина, госпитализированный в больницу Первоуральска.

«По информации следственного отдела по городу Первоуральск Следственного комитета по Свердловской области, после вчерашнего инцидента на промышленном предприятии утром и в дневное время скончались уже двое из троих пострадавших», – говорится в сообщении.

Как уточнили РИА Новости в пресс-службе больницы Первоуральска, второй погибшей стала женщина, госпитализированная в ожоговый центр больницы №40 в Екатеринбурге.

По данным Следственного комитета, теперь статья возбужденного уголовного дела будет переквалифицирована на более тяжкую – о нарушении требований охраны труда, повлекшем по неосторожности смерть двух или более лиц (ч. 3 ст. 143 УК РФ), по ней предусмотрено наказание вплоть до 5 лет лишения свободы.

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Накажут директора предприятия?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Трагическая гибель тигренка под колесами автобуса попала на видео в Приморье
17:15 16-02-2020
Трагическая гибель тигренка под колесами автобуса попала на видео в Приморье
Источником коронавируса назвали летучих мышей ученые Китая
17:00 16-02-2020
Источником коронавируса назвали летучих мышей ученые Китая
Скончались двое с ожогами 80% тела после замыкании проводки на заводе в Первоуральске
16:45 16-02-2020
Скончались двое с ожогами 80% тела после замыкании проводки на заводе в Первоуральске
БердскОткрыли мемориальную доску погибшему в Афганистане Сергею Романовскому в колледже Бердска 1
16:37 16-02-2020
Открыли мемориальную доску погибшему в Афганистане Сергею Романовскому в колледже Бердска
Борьба с коррупцией хуже самой коррупции, заявил губернатор Костромской области 1
16:30 16-02-2020
Борьба с коррупцией хуже самой коррупции, заявил губернатор Костромской области
Эрдоган: Россия управляет конфликтом в Ливии «на самом высоком уровне»
16:15 16-02-2020
Эрдоган: Россия управляет конфликтом в Ливии «на самом высоком уровне»
БердскНЛО или ракета: фантастические следы в небе над Бердском оставил самолет рейса Иркутск-Новосибирск 8
15:59 16-02-2020
НЛО или ракета: фантастические следы в небе над Бердском оставил самолет рейса Иркутск-Новосибирск
БердскПопала в реанимацию с отравлением девочка после угощения конфетами от взрослого незнакомца в Бердске 1
15:26 16-02-2020
Попала в реанимацию с отравлением девочка после угощения конфетами от взрослого незнакомца в Бердске
Ранил ножом двоих служителей РПЦ в московском храме Николая Чудотворца житель Липецкой области
15:15 16-02-2020
Ранил ножом двоих служителей РПЦ в московском храме Николая Чудотворца житель Липецкой области
БердскВ тройном ДТП получили травмы водитель и пассажир Volkswagen Passat на трассе Р-256 под Бердском
15:00 16-02-2020
В тройном ДТП получили травмы водитель и пассажир Volkswagen Passat на трассе Р-256 под Бердском