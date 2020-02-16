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Источником коронавируса назвали летучих мышей ученые Китая

17:00 16.02.2020 Фото: Википедии
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Число зараженных в Китае уже превысило 66,4 тысячи человек, скончались 1523, за пределами Китая заразились более 500 человек, включая два случая в России.

Источником коронавируса назвали летучих мышей ученые Китая
Изображение уханьского коронавируса , полученное с помощью электронного микроскопа

Наиболее вероятным источником коронавируса, по мнению министерства науки и техники КНР, являются летучие мыши.
«С точки зрения источника вируса и эпидемиологии, шаг за шагом исключая связь источников коронавируса нового типа с домашней птицей и скотом, предполагаем, что летучие мыши — самый вероятный источник, переносящий пневмонию, вызываемую новым типом коронавируса «, — заявил глава управления по научно-техническому развитию министерства науки и техники КНР У Юаньбинь.

Ранее ученые сообщали, что новый тип коронавируса на 90% схож с коронавирусом из организма летучей мыши, обитающей в городе Чжоушань провинции Чжэцзян, передает РИА Новости.

Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни — это коронавирус 2019-nCoV. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название – COVID-2019. Число зараженных в Китае уже превысило 66,4 тысячи человек, скончались 1523, за пределами Китая заразились более 500 человек, включая два случая в России.

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