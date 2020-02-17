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Трехдневные выходные ждут россиян из-за Дня защитника Отечества

09:15 17.02.2020 Фото: Bry.dioksid.ru
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В СССР 23 февраля ежегодно отмечался как всенародный праздник — День Советской армии и Военно-морского флота.

Трехдневные выходные ждут россиян из за Дня защитника Отечества
Отдыхать будем с 22 по 24 февраля

Трехдневные выходные ждут россиян с 22 по 24 февраля в связи с празднованием Дня защитника Отечества.
В России 23 февраля отмечается День защитника Отечества. Праздник зародился еще в СССР, тогда 23 февраля ежегодно отмечался как всенародный праздник — День Советской армии и Военно-морского флота; 23 февраля 1919 года впервые отмечалась годовщина Красной армии.
В Роструде пояснили, что поскольку празднование в этом году выпадает на воскресенье, то выходной день переносится на понедельник. Следующая сокращенная неделя ждёт россиян в начале марта в связи с празднованием Международного женского дня 8 марта.

Источник: РИА Новости

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