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Гол Смолова помог «Сельте» удержать ничью в матче против мадридского «Реала»

10:30 17.02.2020 Фото: Rusfootball.info
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Команда из Виго на последних минутах лишила победы лидера испанского чемпионата.

Гол Смолова помог Сельте удержать ничью в матче против мадридского Реала
Федор Смолов забил первый гол за испанский клуб

«Сельта», за которую выступает российский нападающий Федор Смолов, сумела добиться ничьей в заключительном матче 24-тура чемпионата Испании против мадридского «Реала». Встреча на стадионе «Сантьяго Бернабеу» завершилась со счетом 2:2.

Счет в матче открыл Смолов на 7-й минуте игры. Минимальное преимущество «Сельта» сохранила до перерыва. В начале второго тайма «Реал» усилил давление на ворота команды из Виго. Сначала Тони Кроос сравнял счет, а затем Серхио Рамос с пенальти вывел «Реал» вперед. Однако мадридской команде удержать перевес в счете не удалось. На 86-й минуте Санти Мина после комбинации у ворот Тибо Куртуа забил второй мяч «Сельты».
По итогам 24-го тура «Реал» опережают «Барселону» на одно очко. «Сельта» находится на 17-м месте. Столько же очков (21) у находящейся в зоне вылета «Мальорки», но у клуба с Балеарских островов худшая разница мячей.

Источник: РБК

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От редакции

Любите футбол?

Аноним, 17 февраля 2020 11:01
Курьер, да вы совсем уже. Тут 99,99% аудитории на,рать на этого Смолова

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