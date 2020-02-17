«Бесплатными проститутками» назвал живущих в гражданском браке женщин священник

Слово «проститутка» в отношении женщин он использовал специально для привлечения внимания общественности и защиты от неподобающего отношения.

Он добавил, что такая женщина занимается бесплатным оказанием «услуг».

Официальный представитель МИД России Мария Захарова на своей странице в Facebook прокомментировала слова протоиерея Дмитрия Смирнова, раскритиковавшего гражданский брак.

Дипломат отметила, что у нее есть «одна просьба» к председателю синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимиру Легойде. Она попросила мужчин, которые живут в гражданском браке, «тоже как-нибудь назвать».

Ранее глава патриаршей комиссии по делам семьи протоиерей Дмитрий Смирнов на встрече с участниками православного сообщества OrthodoxBRO сравнил гражданских жен с «бесплатными проститутками». По мнению священника, вступившая в гражданский брак женщина считается не женой, а «временной утехой». Он добавил, что такая женщина занимается бесплатным оказанием «услуг».

Впоследствии в беседе с РБК протоиерей объяснил, что слово «проститутка» в отношении женщин он использовал специально для привлечения внимания общественности и защиты от неподобающего отношения.

Источник: РБК