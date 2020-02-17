17.02
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Общество / Происшествия

В Москву вместо Таиланда прилетел Boeing 777 из Уфы

11:15 17.02.2020 Фото: anyaero.com
0

Самолет должен был прилететь на Пхукет, но резко изменил курс в пути.

В Москву вместо Таиланда прилетел Boeing 777 из Уфы
Причина — техническая неисправность

Самолет авиакомпании Nordwind Airlines, который летел из Уфы на таиландский остров Пхукет, после взлета сменил курс и направился в Москву. По данным Flightradar, Boeing 777, покинувший аэропорт в 2:00 по местному времени, некоторое время кружил в районе Уфы, а затем отправился на запад.

Как сообщает агентство «РИА Новости» со ссылкой на уфимский аэропорт, лайнер был перенаправлен в Шереметьево, где и должен приземлиться после 5:00 мск.

Источник агентства «Интерфакс» в авиакомпании Nordwind сообщил, что смена курса произошла по техническим причинам. На борту лайнера сработал датчик неисправности одной из систем, а потому было решено сделать остановку в Москве.

Информации о том, когда самолет отправится в Таиланд, пока не поступало.

Источник: РБК

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Курьез?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Застрелил жену на глазах у детей многодетный отец и покончил с собой в Подмосковье
11:25 17-02-2020
Застрелил жену на глазах у детей многодетный отец и покончил с собой в Подмосковье
БердскФотомарафон "Мой папа" запускает "Курьер.Среда.Бердск"
11:18 17-02-2020
Фотомарафон
БердскПодпишитесь на рассылку "Важные новости за день в Бердске" 1
11:16 17-02-2020
Подпишитесь на рассылку
В Москву вместо Таиланда прилетел Boeing 777 из Уфы
11:15 17-02-2020
В Москву вместо Таиланда прилетел Boeing 777 из Уфы
«Бесплатными проститутками» назвал живущих в гражданском браке женщин священник
11:00 17-02-2020
«Бесплатными проститутками» назвал живущих в гражданском браке женщин священник
Не считать Россию правопреемницей СССР предложил судья Конституционного суда
10:45 17-02-2020
Не считать Россию правопреемницей СССР предложил судья Конституционного суда
Выгуливают медведей на видео на дороге для детей жители Марусино
10:31 17-02-2020
Выгуливают медведей на видео на дороге для детей жители Марусино
Гол Смолова помог "Сельте" удержать ничью в матче против мадридского "Реала" 1
10:30 17-02-2020
Гол Смолова помог
БердскИз горящего гаража выгнала автомобиль его владелица в Бердске
10:24 17-02-2020
Из горящего гаража выгнала автомобиль его владелица в Бердске
Тест-системы от смертельного коронавируса новосибирского "Вектора" получили регистрацию
10:15 17-02-2020
Тест-системы от смертельного коронавируса новосибирского