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Застрелил жену на глазах у детей многодетный отец и покончил с собой в Подмосковье

11:25 17.02.2020 Фото: Kubnews.ru
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Причиной трагедии, по предварительным данным, стал конфликт на почве бракоразводного процесса.

Застрелил жену на глазах у детей многодетный отец и покончил с собой в Подмосковье
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела

Отец многодетной семьи в подмосковном поселке Селятино застрелил жену на глазах своего ребенка, после чего покончил с собой.

Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

По данным собеседника агентства, семья была многодетной. «Один из детей находился в квартире во время убийства», — добавил источник.

Как сообщила представитель Главного следственного управления СК по Московской области Ольга Врадий, причиной трагедии, по предварительным данным, стал конфликт на почве бракоразводного процесса. В СК также подтвердили, что семья была многодетной, а остальные дети во время убийства находились у родственников.

Источник: ТАСС

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