Застрелил жену на глазах у детей многодетный отец и покончил с собой в Подмосковье

Причиной трагедии, по предварительным данным, стал конфликт на почве бракоразводного процесса.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела

Отец многодетной семьи в подмосковном поселке Селятино застрелил жену на глазах своего ребенка, после чего покончил с собой.

Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

По данным собеседника агентства, семья была многодетной. «Один из детей находился в квартире во время убийства», — добавил источник.

Как сообщила представитель Главного следственного управления СК по Московской области Ольга Врадий, причиной трагедии, по предварительным данным, стал конфликт на почве бракоразводного процесса. В СК также подтвердили, что семья была многодетной, а остальные дети во время убийства находились у родственников.

Источник: ТАСС