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Убирать снег и ветки с парковок и тротуаров в радиусе 10 метров от здания заставят бизнесменов в Бердске

21:00 17.02.2020, Марина Волкова Фото: Курьер. Среда. Бердск
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По протесту прокурора чиновники меняют правила благоустройства территории города. Изменения коснутся и владельцев частных домов.

Убирать снег и ветки с парковок и тротуаров в радиусе 10 метров от здания заставят бизнесменов в Бердске
Следить за территорией в радиусе 10 метров, возможно, будут бизнесмены

Изменить правила благоустройства на территории Бердска попросил депутатов директор управления ЖКХ города Максим Совбанов. Предложение озвучил юрист УЖКХ на комитете по промышленности и предпринимательству 11 февраля. Решение по данному вопросу должно быть принято уже в этот четверг, 20 февраля, на очередной сессии совета депутатов Бердска.

— Изменения вносятся в соответствии с двумя представлениями прокурора Бердска. Одним из них установлено отсутствие на территории города нормативного акта, определяющего места, в границах которых допускается выгул домашних животных, в связи с чем, прокурором указано на необходимость устранения допущенных нарушений. Также установлено отсутствие на территории города нормативного акта, определяющего границы прилегающих территорий в соответствии с положениями федерального и областного законодательства, — отчитался перед народными избранниками представитель УЖКХ.

Ради устранения замечания чиновники и сотрудники прокуратуры Бердска создали новый проект правил благоустройства Бердска. В рамках измененных правил благоустройства заменено слово «собак» на «домашние животные».

Кроме того, власть Бердска предлагает определить границы прилегающих территорий от внутренней части до внешней части границ прилегающей территории. Так, для зданий, в которых располагаются организации образования и культуры, досуга, спортивные, медицинские, санаторно-курортные учреждения, организации социально-бытового назначения – 5 метров. Для автостоянок, автомоек, автосервисов, автозаправочных станций, автогазозаправочных станций – 10 метров. Для промышленных объектов – 10 метров. Для строящихся объектов капитального строительства – 10 метров. Для иных зданий, строений, сооружений – 10 метров. Границы прилегающей территории частных домов определяются по границам земельного участка, на котором расположен дом.

Отныне ответственны за эксплуатацию зданий, строений, сооружений за исключением собственников и иных законных владельцев многоквартирных домах, земельные участки под которыми не образованы или образованы по границам таких домов, обязано скашивать траву, регулярно убирать пешеходную зону от пыли и мелкого бытового мусора, а зимой — убирать и складировать снег и лед на участках, не препятствующих свободному проезду автотранспорта и движению пешеходов, а также обзору при выезде с придомовых территорий. Но это еще не все. Предполагается обрезка ветвей деревьев, кустарников, нависающих на высоте менее двух метров над тротуарами и пешеходными зонами.

Стоит отметить, что при проведении процедуры публичных консультаций поступили предложения от отдела промышленности, торговли и развития предпринимательства администрации города Бердска, которые приняты и включены в проект решения. При проведении процедуры публичных слушаний никаких замечаний и предложений не поступило.

— Мы сейчас это примем и в радиусе 10 метров будем сами снег грести, подметать траву. Это все будет делать собственник. Муниципалитет хочет переложить все в частные руки, я это так вижу, — высказался председатель комитета Владимир Голубев.

Народная избранница Елена Белова предложила установить для всех одинаковый радиус ответственной зоны — по 10 метров. Депутаты предложили внести поправки в документ, чтобы «для всех закон был одинаков».

Стоит отметить, что в случае, если новые правила благоустройства Бердска будут приняты, владельцы зданий и частных домов должны обращаться с заявлением в администрацию для заключения соглашения. К заявлению нужно будет приложить копию документа, удостоверяющего личность заявителя. В течение 7 дней администрация Бердска примет решение о заключении соглашения или об отказе в этом.

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От редакции

Справедливое решение?

Аноним, 17 февраля 2020 15:11
Границы прилегающей территории частных домов определяются по границам земельного участка, на котором расположен дом.
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это что значит? что территория моей ответственности начинается ЗА моим забором? а чем тогда прстихоспади депутат брат не доволен?

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