17 февраля 2020 года — день Николая Студеного: В этот день категорически запрещалось бездельничать или веселиться

На Николая не рекомендовалось выходить из дома без особой надобности. Ведь именно 17 февраля звери устраивали игрища, а потому появляться на их пути было очень опасно.

На Николая не рекомендовалось выходить из дома без особой надобности

17 февраля, отмечается народный праздник Николай Студеный (по старому стилю – 4 февраля). При этом для верующих православной церкви это дата почтения памяти преподобного Николая, игумена Студийского.

В этот день категорически запрещалось бездельничать или веселиться. Так, женщины старались сделать всю домашнюю работу, тем более что хлопот к концу зимы хватало. Они убирали в хлеву, ухаживали за животными.

Также на Николу знахари заговаривали ветер, делали отвороты и привороты, лечили болезни поджелудочной железы и желудка. Еще Святому Николаю молятся об исцелении от болезней, читают молитвы и заговоры от встречи с диким зверем.

На Киевской Руси этот день называли Волчий сват. Люди верили, что в это время в лесах в разгаре звериные свадьбы. Считалось, что «о звериных тропах в лесу знает только Николай Студеный». И только ему было ведомо, где находится логово волчиц, и как пускаются в пляс лисицы.

На Николая не рекомендовалось выходить из дома без особой надобности. Ведь именно 17 февраля звери устраивали игрища, а потому появляться на их пути было очень опасно.

Студеным Николая прозвали неслучайно. Редкий год на Руси в этот день не было морозов. По этому поводу остались поговорки: «Студеный день — снова шубу надень»; «На Студеного Николу снега навалит гору». Кроме того, на Николая наблюдали за деревьями. Если длинные еловые ветки сгибаются к земле, значит, скоро будет метель. А если лиственный лес чернеет — можно ждать оттепели.

Поговорки и приметы на Николая Студеного

-Никола Студеный — на мороз тороват.

— Никола Студёный – волчий сват, маковый закат.

— Охотиться в этот день – к несчастью. Считается, что добычи ожидать не приходится.

— Нельзя в этот день собираться в дальнюю дорогу. Если возникла срочная необходимость в поездке, нужно сильно помолиться святому Николе.

— Не стоит обрезать ногти, мыться и стричься в этот день, иначе быть беде.

Именины в этот день:

Александр, Алексей, Андрей, Анна, Аркадий, Борис, Василий, Георгий, Дмитрий, Екатерина, Иван, Иосиф, Кирилл, Михаил, Николай, Петр, Сергей, Федор, Юрий.

17 февраля — День спонтанного проявления доброты

Так же, 17 февраля в разных странах мира отмечается День спонтанного проявления доброты (Random Acts of Kindness Day). Это одна из недавних инициатив международных благотворительных организаций.

Изначально праздник отмечали только в Соединенных Штатах, но сейчас он имеет более глобальное значение и празднуется вне зависимости от гражданства, национальности и религиозных убеждений.

Главное в этот день, как отмечают организаторы, нужно стараться быть добрым ко всем. И не просто добрым, а добрым безгранично и бескорыстно. Важно помнить, если человек ожидает благодарности за свою доброту, это не может считаться истинной добротой.

День кота в Европе

Созданный по инициативе итальянского журналиста Клауди Ангелетти, который работал в журнале Tuttogatto — World Cat Day, или известный нам как День кота в Европе, отмечают с 1992 года — 17 февраля. Это конечно же не официальная или государственное, а скорее народное и общественное праздник.

Выбор дня был связан с февралем месяцем именно потому, что этот период находился под знаком Водолея (знак зодиака), который характеризуется в итальянской культурной традиции, как знак свободных и независимых духов. Дело в том, что во времена инквизиции, особенно кошек и котов черного цвета, активно истребляли, считая их помощниками злых сил, духов злобы поднебесных, обитающих в воздухе.

В поддержку Дня кота в Италии стали организовываться многочисленные дискуссии, конференции, в том числе фото выставки, сборы средств, чтобы помочь бродячим котам и кошкам. Затем идея стала распространяться и по другим европейским странам, включая Украину и Польшу.

Источник: Znaj.ua