Астрологический гороскоп на неделю с 17 по 23 февраля 2020 года: Возможны мелкие неурядицы, но лучше держать нос по ветру

23 февраля — новолуние. В это время полезно строить планы и свершать начинания, держите нос по ветру.

Гороскоп с 17 февраля по 23 февраля по знакам Зодиака в Бердске

Звезды говорят, что неделя с 17 по 23 февраля пройдет под эгидой тяжелого настроения, возможны мелкие неурядицы и пониженная работоспособность. На небе убывающая луна, вплоть до субботы. 23 февраля — новолуние. В это время полезно строить планы и свершать начинания, держите нос по ветру.

Овен

Неделя Овнам говорит, что в эти семь дней вас будут ждать в работе, карьере, учебе и других жизненных позициях. Звезды советуют воздержаться от хвастовства, потому что можете сами себе навредить. Не нужно показывать окружающим и свою эмоциональность и впечатлительность.

Телец

Гороскоп на неделю для Тельцов говорит, что эта неделя для вас будет вполне благоприятная. Неизбежный и незамедлительный успех ожидает при творческом, нетрадиционном подходе к решению любых проблем. Также возможны новые знакомства, восстановление утраченных важных связей. Ждите очень неожиданный, но приятный сюрприз. Звезды советуют представителям знака отнестись ко всему легче.

Близнецы

Гороскоп на неделю для Близнецов говорит, что у вас начался превосходный период для творческих начинаний. Теперь вам не придется думать-гадать, где искать вдохновение. Удастся придумать оригинальное решение сложной проблемы. Суббота и воскресенье благоприятны для отдыха с семьей, можно посмотреть хороший фильм.

Рак

Гороскоп на неделю для Раков говорит, что в этот период вам нужно попытаться уравновесить свои желания с возможностями и не обещать того, чего не сможете сделать, потому что можете выглядеть, как минимум, глупо, не отвечая за свои слова. Постарайтесь сосредоточиться на самом главном, если хотите в ближайшее время достигнут своей цели.

Лев

Гороскоп для Львов на неделю говорит, что сейчас благоприятный период для поиска новой работы и смены деятельности. Проявите активность и настойчивость в делах, помогите друзьям и близким людям. А выходные целиком и полностью посвятите себе. Также старайтесь держать свои дела под контролем. Возможно, ситуация на работе будет довольно запутанной, поэтому полноценный отдых вам явно не светит.

Дева

Гороскоп для Дев говорит, что с рискованными планами и действиями желательно пока подождать. Все дела постарайтесь завершить вовремя, до начала длительных выходных, тогда вы избежите недоразумений с начальством и финансовых проблем.

Весы

Астрологический прогноз на неделю принесет Весам напряженную неделю. Не пропустите важной информации. Возможно, придется доказывать свой профессионализм. Близких контактов с начальством, конкурентами и людьми, которые вас раздражают, лучше избегать.

Скорпион

Гороскоп для Скорпионов предупреждает, что в эти дни вам не стоит давать волю собственному авантюризму, иначе рискуете навлечь на себя сложности. Также ожидайте поступление новой информации. В выходные все задуманное осуществится.

Стрелец

Гороскоп для Стрельцов говорит, что на этой неделе вероятные проблемы, но они успешно разрешатся в вашу сторону. Невнимательность может привести к ошибкам и опозданий. В выходные порадует встреча с любимым человеком, обогатите себя новыми впечатлениями.

Козерог

Гороскоп на неделю для Козерогов говорит, что нынешняя неделя может быть напряженной. Возможно, придется куда-то уехать надолго. Чтобы все выдержать, делайте небольшие паузы, позволяя себе отдохнуть. Но не перестарайтесь, потому что может быть трудно снова войти в трудовой ритм.

Водолей

На этой неделе Водолеи будут страдать от огромного количества свалившихся на них желаний и от их хаотичной смены. Приготовьтесь: настроение будет волнообразным. В понедельник вы можете захотеть сыграть свадьбу, а в среду — уволиться и уехать в Тибет. Весь хрупкий мир в вашей душе будет лететь по касательной вниз.

Рыбы

Грядущая неделя — идеальное время, чтобы раскрыть свои творческие или экстрасенсорные способности, а также продемонстрировать их миру и окружающим людям. На этой неделе на вас навалится много дел и плохого настроения, но это не значит, что у вас не получится справиться.

Источник: Znaj.ua