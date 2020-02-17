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«На местах» разобраться с проблемами регионов отправил министров Мишустин

16:00 17.02.2020 Фото: kremlin.ru
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По словам Мишустина, «особый акцент нужно сделать на посещение тех регионов, где сложилась непростая социально-экономическая ситуация.

На местах разобраться с проблемами регионов отправил министров Мишустин
Первым делом Мишустин отправил министров в проблемные регионы

Премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что в ближайшее время продолжит поездки по стране. Своим заместителям он поручил тоже почаще ездить в регионы и общаться с людьми и составить для этого собственные графики поездок.

«Просил бы вас, а также министров, руководителей федеральных органов исполнительной власти также как можно чаще общаться с людьми и посещать регионы, чтобы не по бумажным отчетам, а в действительности знать, что нужно людям, что их волнует каждый день», — сказал он на совещании с вице-премьерами.

В первую очередь он ждет от чиновников поездок в проблемные регионы и докладов «о ситуации в целом и о тех «точках напряжения», которые требуют нашей помощи».

По словам Мишустина, «особый акцент нужно сделать на посещение тех регионов, где сложилась непростая социально-экономическая ситуация». Он напомнил, что за такими регионами закреплено персональное кураторство конкретных министров.

Вице-премьерам он поручил «в самые короткие сроки разработать и представить на утверждение программы развития этих территорий».

11 февраля Мишустин побывал в Новгородской области. Он сказал, что это будет первая из серии его рабочих поездок, цель которых — выяснить реальное положение дел «на местах». Комментируя эту поездку в понедельник, он сказал, что ситуация в этом регионе во многом отражает положение дел в других субъектах Федерации, в частности, в здравоохранении.

Источник: Интерфакс

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