Гиалуроновая кислота: все плюсы и минусы уколов красоты

Сухость кожи не всегда является результатом недостатка в организме гиалуроновой кислоты. Она может быть вызвана недостаточным или некачественным уходом за собой, неправильным образом жизни, вредными привычками, пренебрежением питьевым режимом, отсутствием разнообразия в питании.

Сухость кожи не всегда является результатом недостатка в организме гиалуроновой кислоты

Уже несколько лет процедуры и косметика с гиалуроновой кислотой пользуются большой популярностью. Какие нюансы стоит учесть, если подобные бьюти-манипуляции и средства еще не изучены, но вы очень хотите их попробовать, объясняет дерматолог-косметолог Амина Бердова.

1. Мы думаем: Косметические средства с гиалуроновой кислотой прекрасно восполняют ее недостаток и делают нашу кожу упругой.

На самом деле: Регулярный домашний уход, безусловно, необходим. В том числе и с помощью средств, содержащих гиалуроновую кислоту. Но надо понимать, что маски, кремы и даже сыворотки не могут восполнить недостаток гиалуроновой кислоты в коже и сделать ее упругой! Все они работают на поверхности кожи, ухаживая за ней и увлажняя ее, в то время как инъекционный метод позволяет донести необходимые кислоты туда, куда это действительно нужно, преодолев защитный барьер, через который, естественно, не могут переступить уходовые средства.

2. Мы думаем: На гиалуроновую кислоту не может быть аллергии, она абсолютно безопасна.

На самом деле: Гиалуроновая кислота синтезируется человеческим организмом и является важнейшим элементом клеточного матрикса. Несмотря на то, что в косметологических целях применяется искусственно синтезированная кислота, она абсолютно безопасна для любого человека и является гипоаллергенным веществом. Однако еще каких-то 10-15 лет назад аллергия на инъекции гиалуроновой кислоты была явлением относительно распространенным, так как она производилась из петушиных гребней или рогов крупного рогатого скота. Сегодня данное вещество имеет растительное происхождение и синтезируется из зародышей пшеницы, что в разы снижает любые возможные риски. Тем не менее с аллергией на инъекции гиалуроновой кислоты в очень редких случаях столкнуться можно и в наше время. Речь идет о таких процедурах, как аугментация филлерами и мезотерапия, когда гиалуроновая кислота применяется не в чистом виде, а в составе коктейлей. Аллергия может возникнуть не на саму гиалуроновую кислоту, а на те вещества, которые присутствуют во вводимых дополнительно препаратах.

3. Мы думаем: Мезотерапию нужно делать не раньше 35 лет, а еще лучше — после 40.

На самом деле: Это совершенно не соответствует действительности. Мезотерапия ставит перед собой множество задач: это может быть как комплексное увлажнение кожи, так и борьба с различными проблемами, например, отечностью, пигментацией, морщинами, акне, наличием второго подбородка и т. д. Как видите, данный список предусматривает не только решение возрастных вопросов. Наличие показаний к проведению мезотерапевтического лечения и его целесообразность оценивается врачом-косметологом при сборе анамнеза непосредственно на приеме.

4. Мы думаем: Сухость кожи и морщины на лице — явный признак недостатка гиалуроновой кислоты.

На самом деле: Сухость кожи не всегда является результатом недостатка в организме гиалуроновой кислоты. Она может быть вызвана недостаточным или некачественным уходом за собой, неправильным образом жизни, вредными привычками, пренебрежением питьевым режимом, отсутствием разнообразия в питании. Плюс на составе эпидермиса могут сказываться такие проблемы, как глистная инвазия, нарушения в работе щитовидной железы. Сухая кожа может быть наследственным фактором или сезонным, например, в холодное время, когда в помещениях работают батареи, а на улице низкие температуры и ветрено. Что касается появления морщин, в частности, мимических, то оно в первую очередь связано с подвижной мимикой: привычкой жмуриться, щуриться, хмурить лоб и т. д.

5. Мы думаем: Эффект от инъекций гиалуроновой кислоты длится недолго, поэтому придется повторять процедуру снова и снова.

На самом деле: Эффект от инъекций является, безусловно, индивидуальным и зависит от метаболизма пациента, образа его жизни, наличия хронических заболеваний. Тем не менее период работы гиалуроновой кислоты составляет от 2-4 месяцев, в составе филеров — от 6-8 месяцев, затем она биодеградирует, и, конечно, при необходимости процедуру следует повторить.

6. Мы думаем: Перед инъекциями гиалуроновой кислоты нужно тщательно подготовиться и пропить ряд препаратов.

На самом деле: Все наоборот. За 2 недели до запланированного визита к косметологу нужно прекратить прием обезболивающих и разжижающих кровь препаратов, так как они могут способствовать появлению отечности и синяков после процедуры. Подобным действием обладают препараты с рыбьим жиром (например, омега-3 и омега-6). Их стоит тоже отменить перед уколами.

7. Мы думаем: Восполнить нехватку гиалуроновой кислоты можно с помощью продуктов питания.

На самом деле: За своим питанием действительно нужно следить. Недостаток витаминов и микроэлементов сказывается на состоянии эпидермиса не лучшим образом. Воспроизводство организмом собственной гиалуроновой кислоты с возрастом снижается, так что чем старше мы становимся, тем более сбалансированным должно быть и питание. Также не стоит забывать о том, что недостаток гиалуроновой кислоты сказывается не только на состоянии кожных покровов, но и на подвижности суставов и в целом на соединительной ткани, поэтому прием соответствующих витаминных комплексов с содержанием данного вещества только приветствуется.

8. Мы думаем: Использование в домашних условиях мезороллера с сывороткой, содержащей гиалуроновую кислоту, дает эффект не хуже, чем инъекции «гиалуронки» в салоне красоты.

На самом деле: Применение мезороллера не отменяет комплексного ухода у косметолога и подкожного введения микроинъекций гиалуроновой кислоты. Как и в случае с любыми другими уходовыми средствами (кремами, масками, сыворотками), мезороллеры действуют исключительно на поверхности кожи, следовательно, не могут качественно решить вопросы увлажнения и омоложения лица.

9. Мы думаем: Инъекцию гиалуроновой кислоты может сделать даже косметолог с небольшим опытом работы в любом салоне.

На самом деле: Любые инъекции в рамках таких процедур, как мезотерапия, биоревитализация, филлинг гиалуроновой кислотой (контурная пластика филлерами), должен делать только дерматолог-косметолог, имеющий диплом о высшем медицинском образовании и сертификаты, подтверждающие, что он имеет право на осуществление данных процедур.

10. Мы думаем: Увеличивать губы гиалуроновой кислотой во время герпеса можно, если он не очень большой.

На самом деле: Герпес является абсолютным противопоказанием к увеличению губ филлерами на основе гиалуроновой кислоты! Запомните это и никогда не идите на поводу у косметолога, который утверждает обратное.

11. Мы думаем: Эффект от инъекций гиалуроновой кислоты виден сразу.

На самом деле: Это действительно так. Наиболее ощутимыми являются последствия введения филлеров в область губ, скул, для коррекции овала лица. А вот эффект от биоревитализации или мезотерапии является пролонгированным и выглядит как постепенное улучшение качества кожи.

Источник: АиФ