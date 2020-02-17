В отпуск уходит с 22 февраля и уезжает из города мэр Бердска

15:55
17.02.2020,
Галина Панчева
Фото: Курьер. Среда. Бердск
Евгений Шестернин до 9 марта будет находиться за пределами Новосибирской области.
Уходит в отпуск мэр Бердска Евгений Шестернин. С 22 февраля по 9 марта он будет находиться за пределами Новосибирской области, отметил Евгений Анатольевич.
— Исполнять обязанности будет Владимир Захаров (вице-мэр по строительству и городскому хозяйству, — прим. ред.), — сообщил Евгений Шестернин.
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