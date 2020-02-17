В отпуск уходит с 22 февраля и уезжает из города мэр Бердска

Евгений Шестернин до 9 марта будет находиться за пределами Новосибирской области.

Обязанности мэра на период отпуска исполнит вице-мэр по строительству и городскому хозяйству Владимир Захаров

Уходит в отпуск мэр Бердска Евгений Шестернин. С 22 февраля по 9 марта он будет находиться за пределами Новосибирской области, отметил Евгений Анатольевич.

— Исполнять обязанности будет Владимир Захаров (вице-мэр по строительству и городскому хозяйству, — прим. ред.), — сообщил Евгений Шестернин.