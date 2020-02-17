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На 97% готовы обеспечить горячим питанием детей школы Бердска

16:31 17.02.2020, Антон Каликанов Фото: Марины Волковой
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Директор одной из школ заявил, что мнение школ о готовности обеспечить всех детей горяим питанием забыли учесть.

На 97% готовы обеспечить горячим питанием детей школы Бердска
Школы Бердска готовы накормить детей на 97%

Депутаты Совета депутатов Бердска обсудили инициативу Путина про готовности к обеспечению горячим питание в школах Бердска, об этом сообщает корреспондент «Курьер. Среда. Бердск» с заседания комитета по социальной политике, образованию, культуре, туризму и спорту Бердска.

Спикер совета депутатов Бердска Валерий Бадьин заявил, что школы Бердска готовы к нововведению на 97%.

Вице-мэр Бердске по экономическим вопросам Жанна Шурова отметила, что время до 1 сентября есть.

-Уже сегодня происходит плановая подготовка к обеспечению горячим питание школьников,- отметила Жанна Сергеевна на заседании комитета по социальной политике, образованию, культуре, туризму и спорту Бердска.

Директор школы № 10 Виктор Мысак заявил, что решение принято, но мнение школ о готовности не учтено.

Напомним, с инициативой обеспечить всех школьников горячим питанием выступил президент России Владимир Путин во время послания Федеральному собранию Российской Федерации 15 января.

— Бесплатное горячее питание школьники начальных классов в регионах в школах, технически готовых к этому, начнут получать с 1 сентября 2020 года, по всей стране — не позднее 1 сентября 2023 года, — заявил президент России Владимир Путин, оглашая ежегодное послание Федеральному собранию.

Подробности — в ближайшее время.

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