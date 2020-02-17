20 лет британка Фрэнки не мыла свои 2-х метровые волосы

Фрэнки решила воплотить в жизнь мечту многих детей, которые читая в детстве сказки про русалок, мавок, и принцессы, хотели быть похожими на них и отрастила себе волосы, как у Рапунцель. Правда, есть нюанс: она их не моет уже 20 лет.
Фрэнки решила не стричь волосы еще с 6 лет. Достаточно юный возраст для принятия решений, но, видимо, родители девочки не возражали.
Первые дни все было ужасно — кожа головы зудела, волосы были жирными у корней и откровенно неряшливыми. Но дальше, по словам Фрэнки, все начало приходить в норму. Пожалуй, отсутствие влияния шампуней изменило процесс выработки кожного сала. Волосы перестали пачкаться, и ни зуд, ни перхоть девушку не беспокоят. Девушка считает, что для волос достаточно питания, которое поставляет им ее собственный организм.
Мысли окружающих по волосы Фрэнки разделились. Длина многим кажется невероятной, но далеко не все признают, что это красиво. Что же касается отсутствия мытья, то на фотографиях волосы девушки и вправду не кажутся жирными или грязными. Именно поэтому некоторые скептики сомневаются, что она и вправду их не моет.
Источник: znaj.ua