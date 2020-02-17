20 лет британка Фрэнки не мыла свои 2-х метровые волосы

Первые дни все было ужасно — кожа головы зудела, волосы были жирными у корней и откровенно неряшливыми. Но дальше, по словам Фрэнки, все начало приходить в норму. Пожалуй, отсутствие влияния шампуней изменило процесс выработки кожного сала. Волосы перестали пачкаться, и ни зуд, ни перхоть девушку не беспокоят.

Не стрижет и не моет волосы с детства

Фрэнки решила воплотить в жизнь мечту многих детей, которые читая в детстве сказки про русалок, мавок, и принцессы, хотели быть похожими на них и отрастила себе волосы, как у Рапунцель. Правда, есть нюанс: она их не моет уже 20 лет.

Фрэнки решила не стричь волосы еще с 6 лет. Достаточно юный возраст для принятия решений, но, видимо, родители девочки не возражали.

Первые дни все было ужасно — кожа головы зудела, волосы были жирными у корней и откровенно неряшливыми. Но дальше, по словам Фрэнки, все начало приходить в норму. Пожалуй, отсутствие влияния шампуней изменило процесс выработки кожного сала. Волосы перестали пачкаться, и ни зуд, ни перхоть девушку не беспокоят. Девушка считает, что для волос достаточно питания, которое поставляет им ее собственный организм.



Сейчас волосы Фрэнки достигают двух метров. Они уже касаются земли, из-за чего часто путаются на концах. Ей приходится расчесывать их по 2 часа в день.

Мысли окружающих по волосы Фрэнки разделились. Длина многим кажется невероятной, но далеко не все признают, что это красиво. Что же касается отсутствия мытья, то на фотографиях волосы девушки и вправду не кажутся жирными или грязными. Именно поэтому некоторые скептики сомневаются, что она и вправду их не моет.

Источник: znaj.ua